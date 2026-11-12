Tarancón y Navalcarnero hacen que la Copa mole: Levante y Betis sufren hasta la prórroga para pasar

Dice un famoso lema que "La Copa mola" y noches como la de hoy en Navalcarnero y Tarancón le hacen justicia. Dos modestos equipos de la cuarta y quinta categoría de nuestro fútbol pusieron contra las cuerdas a dos de Primera División como son Betis y Levante. Solo unos pocos minutos les separaron de conservar definitivamente su ventaja y pasar a la siguiente ronda antes de acabar claudicando en la prórroga.

Para aumentar el aforo, el Navalcarnero jugó su partido en el estadio Santo Domingo de Alcorcón, allí donde 17 años y 16 días antes, el 27 de octubre de 2009, a los mandos del Real Madrid estaba Manuel Pellegrini, ahora técnico del Betis, cayendo goleado 4-0 con el Alcorcón, también en Copa del Rey. De ahí el mensaje claro del chileno al no rotar este jueves demasiados titulares y advertir a sus futbolistas de que no había que fiarse del rival pese a ser cuatro categorías inferior.

Sus jugadores tomaron nota y, a los cinco minutos, el Betis se adelantó en el marcador. Rodrigo Riquelme puso un pase interior para Antony, que, delante de Álvaro Calado, dejó pasar el balón sin tocarlo engañando al portero y poniendo el primer gol en el marcador. Con ventaja, el Betis tuvo el partido en el punto que quería hasta el descanso.

Reacción del Navalcarnero y contrarréplica bética sobre la bocina

Pero en el segundo tiempo salió mejor el equipo madrileño y a los tres minutos logró empatar el marcador con un tanto de Varo López, que aprovechó un balón suelto en el área tras un disparo al poste que tocó en la espalda de Diego Conde y solo tuvo que empujarlo.

El gol dejó helado durante unos compases al conjunto sevillano, pero en cuanto reaccionó comenzó a merodear el área del Navalcarnero con mucho peligro, poniendo de nuevo a prueba a Calado, que sacó una mano salvadora a un remate a bocajarro de Antony.

La salida al césped de Isco dio imaginación al juego del Betis, que empezó a merodear, cada vez con más intensidad, la portería del conjunto madrileño, que supo aguantar y esperar su oportunidad, que llegó en el minuto 78. Nistal realizó una acción por la derecha, centró raso al área y Varo, que no acertó a rematar, provocó con su fallo que el balón le llegase a Kensly Vázquez, que definió en el segundo palo por bajo ante Diego Conde. Era el 2-1 que acercaba al Navalcarnero a una proeza histórica.

El Betis, resignado, se fue con todo al ataque y su asedio encontró premio a los dos minutos del tiempo añadido, cuando Rodrigo Marina empató la contienda y llegó el partido a la prórroga con un remate en el corazón del área tras un buen centro desde la derecha de Ruibal. Solo así evitó la eliminación de un equipo de Champions ante uno de Segunda Federación.

En la prórroga, el Betis volvió a golpear, de nuevo por medio de Riquelme, que aprovechó un balón suelto en línea de gol para empujarlo con el pecho tras un remate de cabeza de Diego Llorente que despejó con una buena mano Calado.

El Navalcarnero, con un planteamiento táctico excelente de su entrenador, Miguel Zárate, no se dio por vencido y luchó con todas sus fuerzas para volver a igualar al Betis, que pudo sentenciar el choque con un penalti lanzado por Isco que despejó Calado y que mantuvo vivo a su equipo, que jugó los últimos tres minutos con uno más por la expulsión de Aitor Ruibal.

El Tarancón aguanta al Levante hasta la última jugada de la prórroga

Si el Navalcarnero tuvo ventaja para tener en su mano el pase hasta el 91', el Tarancón mantuvo igualada su eliminatoria hasta el un penalti en contra en el final de la prórroga.

El Tarancón, bien organizado defensivamente y con capacidad para salir al contragolpe, fue ganando presencia con el paso de los minutos y terminó la primera parte con mayor iniciativa, aunque sin conseguir superar a Cuñat. Al descanso se llegó con empate sin goles. En el minuto 52, Sergio Nieto aprovechó un balón a la espalda de la defensa levantinista para superar a Pablo Cuñat y adelantar al conjunto conquense.

El Levante buscó la reacción y agotó sus cambios en el minuto 66 y un cuarto de hora más tarde Ratkov aprovechó un centro desde la banda para establecer el empate con un remate de izquierda.

Durante el tiempo extra, el guardameta local Pery volvió a ser decisivo ante un nuevo intento de Ratkov, mientras que el Tarancón dispuso de una ocasión muy clara para recuperar la ventaja por medio de Barroso, cuyo remate en el primer palo tras un saque de esquina se marchó al lateral de la red.

Cuando el encuentro parecía encaminado a resolverse desde el punto de penalti, llegó la acción definitiva. En la última jugada de la prórroga, el colegiado señaló una pena máxima a favor del Levante tras un saque de esquina. Dela se encargó de transformarla y estableció el definitivo 1-2, que dio la clasificación al conjunto valenciano y dejó eliminado al Tarancón.