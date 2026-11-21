Sevilla FC y Real Betis ha firmado un empate (1-1) en el derbi sevillano disputado en el Sánchez Pizjuán correspondiente a la jornada 13 de Liga, donde un error de Álvaro Valles a disparo de Kike Salas en el minuto 90 niveló el tanto inicial de Antony, quien había adelantado a los béticos con un golpeo que golpeó en el propio Salas antes de batir a Odisseas Vlachodimos.

Aupado por el Pizjuán, el Sevilla afrontó el inicio del partido con más energía que su rival, sumando llegadas constantes al área bética, la más clara con un balón cruzado de Castrín al que no llegó por poco el portugués Correia, quien había probado fortuna minutos antes con un disparo que se marchó ligeramente desviado.

Tras un arrenque con la bronca propia de un derbi sevillano que disparó el dispensador de tarjetas de José María Sánchez Martínez tras repartir cuatro amarillas,Fofana se convirtió en el dueño y señor del césped, imperial por el carril central, asistiendo al belga Lucas Stassin, quien se topó con la mano de Odisseas Vlachodimos antes de la doble ocasión sevilllista con la que volvió a rozar el gol.

Un cabezazo de Kike Salas que rozó el poste izquierdo de la meta rival a la salida de un córner, y un remate poco ortodoxo con el cuerpo de Fofana que no tuvo la suerte de cara para encontrar en gol, fueron los argumentos ofensivos de un Sevilla que ganó por puntos a un Betis timorato, más allá de un disparo lejano de Antony que se marchó alto.

La insistencia del Sevilla encuentra premio

La poca presencia de Isco en la zona de influencia de las jugadas de ataque penalizó a un Betis con un Antony algo desconectado del centro del campo de su equipo, sin duda, el aspecto a corregir en la segunda parte por un Manuel Pellegrino que veía cómo Luis García Plaza le ganaba la partida en su decimoquinto derbi sevillano.

Todo camibió en el arranque de la segunda parte con el tanto de Antony que adelantó a un Betis que se fue adueñando del encuentro, y que a punto estuvo de anotar el segundo en un remate a bocajarro del brasileño que desvió Vlachodimos de forma providencial siete minutos después del tanto verdiblanco.

A partir de ahí, un Betis mejor posicionado que supo enfriar los ánimos de la grada y del rival contuvo las acometidas de los hispalenses, sin un desaparecido Fofana, mientras Isco daba equilibrio al centro del campo bético, mientras Bartra y Natan echaba el cerrojo atrás; pero el Sevilla siguió buscando el gol, un premio justo que llegó con el error de Álvaro Valles a disparo de Kike Salas con el que el Sevilla logró el empate en el minuto 90.

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