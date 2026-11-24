El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha decidido otorgar el título de la Copa África a Senegal, en detrimento de Marruecos, a quien se le había adjudicado la victoria en los despachos tras la polémica final disputada el 18 de enero de 2026. Pero el caso no está cerrado porque la federación marroquí denuncia ahora irregularidades en el procedimiento.

Los hitos del litigio --hasta ahora-- son estos: dos meses después del partido, el comité de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) despojó a Senegal de su título y proclamó campeón a Marruecos —país anfitrión del torneo—. Senegal recurrió esta decisión ante el máximo organismo de justicia deportiva, y el TAS (o CAS por sus siglas en francés) ha publicado este martes su veredicto.

Con este fallo, el tribunal con sede en Lausana (Suiza) anula la decisión del comité de apelación de la CAF, al considerar que "el árbitro no cometió ningún error reglamentario" al ordenar la reanudación del juego tras los incidentes que se produjeron en la final.

Los argumentos jurídicos

"Las normas de la CAF (que habrían supuesto la derrota de Senegal por incomparecencia) se habrían aplicado si el árbitro hubiera decretado la suspensión definitiva del partido —lo que habría conllevado la derrota de Senegal—, pero no fue así", ha explicado el tribunal en un comunicado [PDF; en francés].

El pasado 18 de enero en Rabat, Senegal se proclamó campeón de África tras imponerse a Marruecos (1-0) al término de la prórroga y en medio de un gran caos: tras protestar un penalti concedido a los marroquíes en el tiempo añadido —que finalmente falló Brahim Díaz—, gran parte de los jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego y no regresaron hasta un cuarto de hora más tarde a petición de su capitán Sadio Mané.

Tras una primera resolución que impuso sanciones disciplinarias sin alterar el resultado del partido, el comité de apelación de la CAF —a instancias lógicamente de la federación marroquí— dictaminó el 17 de marzo la derrota de Senegal por incomparecencia (y fijó el resultado de 3-0). Se remitió a los artículos 82 y 84 del reglamento de la CAN, que prohíben "abandonar el terreno de juego antes de la finalización reglamentaria del partido sin la autorización del árbitro".

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) denunció "el atraco administrativo más burdo en la historia" del fútbol antes de recurrir al TAS, recuerda AFP.

La nueva polémica

El tribunal deportivo ha informado de que la sentencia íntegra se publicará "a su debido tiempo" salvo que las partes reclamen que sea confidencial. Además, explica que la decisión ha sido tomada por unanimidad del jurado compuesto por tres árbitros: el francés Gérald Simon (presidente), el alemán Ulrich Haas y el italiano Luigi Fumagalli.

Ahora, a la federación marroquí solo le cabe la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Federal Suizo, el cual no se pronuncia sobre el fondo del asunto, sino que interviene únicamente en cuestiones de procedimiento.

Y precisamente desde Marruecos han denunciado supuestas irregularidades en ese sentido. En una nota [en francés] publicada poco después de conocerse este fallo en su contra, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) ha expresado su "sorpresa" y su "protesta" por la decisión del TAS.

La FRMF lamenta que no hayan atendido una reclamación de última hora por unos "hechos" que a su juicio pueden haber afectado a la "integridad y credibilidad" del procedimiento arbitral. En concreto, se refieren a la "existencia de una comunicación" entre el árbitro alemán del caso, el profesor Ulrich Haas, y el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall, que se produjo "48 horas antes del anuncio" de la decisión.