El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una ampliación del permiso por nacimiento o cuidado de un menor a 20 semanas para cada progenitor, una más que en la actualidad. El nuevo real decreto-ley también lo extiende en el caso de las familias monoparentales hasta un total de 34 semanas, dos más que en la norma vigente.

"España se convierte en un referente en el mundo en corresponsabilidad", ha afirmado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, al ceder la palabra a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa. Por su parte, esta ha insistido en que criar y cuidar es "cosa de dos", por lo que tiene que implicar por igual a ambos miembros de la pareja.

"Es la gran diferencia de nuestro país frente a los sistemas de permisos retribuidos que hay en el conjunto de los países de nuestro entorno", ha destacado Díaz, que horas antes había avanzado la medida a través de redes sociales de forma coordinada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Hoy damos un paso adelante. Nuestro país necesita adecuar la legislación a la realidad social que nos encontramos", ha defendido en la comparecencia.

Deberá votarse en el Congreso

A solo cinco días de las elecciones generales, el Ejecutivo firma una de las mejoras sociales comprometidas en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar en 2023. El permiso por nacimiento o cuidado de menor, retribuido e intransferible, pasó de 16 a 19 semanas en julio de 2025 y aquel texto ya prometía un avance hasta las 20 semanas.

Estos cambios se suman a la ampliación a 10 días del permiso por fallecimiento de padres, hijos o cónyuges que el Consejo de Ministros también ha aprobado este martes.

Ambas mejores sociales entrarán en vigor cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero tienen que ser convalidadas por la Diputación Permanente del Congreso, por lo que su continuidad dependerá de la representación parlamentaria que emane de las urnas de este domingo, 29 de noviembre.

Cómo funcionan los permisos por nacimiento o cuidado de menor

El permiso retribuido de 19 semanas se concede por nacimiento, adopción, acogimiento o guarda para cada progenitor implicado. Se reparten de modo que seis de esas semanas son obligatorias, es decir, deben disfrutarse justo después del parto o de la resolución judicial. Las 11 posteriores pueden disfrutarse a voluntad, semana a semana, hasta que el menor cumpla 12 meses. Así, los progenitores pueden decidir si tomarlas a la vez o turnarse. Las dos semanas restantes pueden emplearse de forma flexible hasta que el menor cumpla ocho años.

En el caso de familias monoparentales, es igualmente obligatorio tomar seis semanas de permiso inmediatamente después del parto o de la resolución judicial que confirme la adopción, guarda o acogimiento. Las 22 semanas posteriores pueden distribuirse hasta que se cumplan 12 meses, y las cuatro restantes quedan a disposición hasta que el menor cumpla ocho años.

La ministra Yolanda Díaz ha recordado que estas semanas son retribuidas y se cotizan al completo, además de ser intransferibles para evitar que los cuidados recaigan solo en la mujer, como ha ocurrido históricamente.