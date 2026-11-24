La llegada de un frente atlántico dejará este martes una situación de inestabilidad en la Península, con cielos cubiertos y precipitaciones que, avanzando de oeste a este, afectarán a la mayor parte del territorio. No se esperan en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía oriental, donde, al igual que en Baleares, predominarán los intervalos nubosos. Por el contrario, serán más abundantes en Galicia, pudiendo ser localmente fuertes y persistentes en su extremo occidental, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Nevará en montañas del centro y norte, con posibles acumulados significativos en la Cantábrica occidental. La cota de nieve estará entre los 1.300 y 1.600 metros en el noroeste peninsular, bajando hasta los 1.100-1.300 metros en el resto.

En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con alguna precipitación débil y aislada; poco nuboso o con intervalos de nubes altas en el resto.

Bancos de niebla matinales en regiones de Cataluña e interior sureste que también podrían afectar a Baleares, Ceuta y Melilla. Asimismo, brumas y nieblas con el paso del frente.

Mínimas en ascenso

Las temperaturas máximas descenderán en la mitad noroeste peninsular, con ascensos en sierras del sureste y del entorno de Alborán, y con pocos cambios en el resto. Las mínimas en ascenso en la Península, con descensos locales en Baleares y en el noroeste y sin cambios en Canarias. Heladas débiles en las montañas de la mitad norte peninsular.

Predominará el viento flojo de componente sur en la Península y Baleares, moderado en los litorales gallegos y con levante moderado en el Estrecho. A lo largo del día arreciará y rolará a componente oeste, salvo en la fachada oriental y Baleares, donde persistirá de sur. Alcanzará intensidad fuerte en litorales de Galicia, Cantábrico y Ampurdán, sin descartarlo en Baleares y Alborán, con posibles rachas muy fuertes que también podrían afectar a montañas del centro y este. Alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas de Canarias.

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