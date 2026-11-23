A seis días de las elecciones generales del 29-N, los portavoces de ocho formaciones se han enfrentado en el debate electoral de RTVE, la segunda cita de este tipo en campaña.

La portavoz del PP, Ester Muñoz; el del PSOE, Patxi López; la de Vox, Pepa Millán; el de Frente Amplio, Emilio Delgado; el de ERC, Gabriel Rufián; la de Junts Per Catalunya, Miriam Nogueras; el de EH Bildu, Oskar Matute, y la de EAJ-PNV, Maribel Vaquero, han abordado el futuro tras los comicios en la sede de RTVE en Prado del Rey. A lo largo de 90 minutos, los partidos han debatido en torno a la vivienda y el estado del bienestar, economía, empleo e infraestructuras y clima sociopolítico y pactos.

El debate ha servido para reflejar aun más los dos bloques electorales entre derecha e izquierda. De un lado, el PP y Vox han criticado a los partidos de izquierdas por ser "cómplices" al apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras, el PSOE, el Frente Amplio y los socios de investidura de Sánchez han alertado de un posible Gobierno formado por el Partido Popular y Vox.

Resumen del debate a ocho | Principales declaraciones y momentos: