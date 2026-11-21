España vuelve el 29 de noviembre a las urnas para votar en unas elecciones generales, y ya son 17 desde el nacimiento de la democracia. La alternancia entre el bloque de la izquierda y la derecha en el agregado nacional ha sido constante, aunque la diferencia por regiones es palpable. En el siguiente mapa se puede consultar qué bloque se ha impuesto en cada sección censal desde 1982 y en cada municipio desde 1977.

Para el bloque de la derecha se han analizado los votos del PP — o Alianza Popular antes de 1989— y de otras formaciones de derechas de implantación nacional, como Vox en los últimos años o Ciudadanos o UPyD en su día. En el caso del bloque de izquierdas, se incluyen los resultados del PSOE y de los partidos que han integrado en los últimos años las coaliciones de izquierda, como Sumar en 2023, Izquierda Unida desde 1986, Podemos en 2015 o Unidos/as Podemos después. Para el cálculo del total por bloques se excluyen los partidos de ámbito regional, como los nacionalistas e independentistas catalanes y vascos, aunque ideológicamente se les pueda ubicar también a la derecha o a la izquierda.

Los cambios de ciclo electoral

Las fuerzas progresistas lograron su máximo histórico en 1982, cuando sumaron más del 52% del voto (un 48% el PSOE y un 4% el Partido Comunista). Aquellas fueron las elecciones con la mayor participación de la historia de la democracia, con un 80%. Por su parte, el bloqueconservador alcanzó la cima en 2011, con cerca de un 50% del voto (el PP superó el 44%, y UPyD, el 4%), según el análisis de DatosRTVE, con una participación que rozó el 69% del censo. [Ver metodología]

En las 16 citas electorales celebradas hasta el momento, hay un partido en cada bloque que aglutina la mayoría del voto. En la izquierda siempre ha sido el PSOE. En la derecha, a los dos primeros comicios dominados por UCD le siguieron otros dos liderados por Alianza Popular, que desde 1989 pasó a ser el Partido Popular. Tras las primeras elecciones, el bipartidismo se asentó con fuerza, un equilibrio que comenzó a tambalearse desde la votación de 2015.

Los grandes partidos de cada bloque

Los dos grandes partidos que impulsan los bloques son desde el inicio de la democracia el PSOE y el PP. De las 12 elecciones en que ambas formaciones se han enfrentado con el nombre actual (el PP es una refundación de AP), el PP ha conseguido más votos en siete elecciones (1996, 2000, 2011, 2015, 2016, noviembre de 2019 y 2023), mientras que el PSOE se ha impuesto a su rival directo en cinco comicios (1989, 1993, 2004, 2008 y abril de 2019).

¿Y dónde está el techo de estos dos grandes partidos en número de votos? El mejor resultado histórico para el PSOE es 2008, cuando rozaron los 11,3 millones de papeletas. Aquellas elecciones, que refrendaron a José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, rozaron el 74% de participación. El PP vio su máximo en 2011, con casi 10,9 millones que le valieron su segunda y última mayoría absoluta, con una participación cinco puntos menor que en las anteriores elecciones.

En sentido contrario, los 'populares' marcaron su mínimo en los comicios de abril de 2019, y el PSOE en las elecciones inaugurales del 77. Aunque la población española ha fluctuado a lo largo de estas décadas de democracia, las cifras de votantes de los últimos 30 años se mantienen entre los 23 y 26 millones de votantes.

Sobre esta información Los datos de votaciones presentados proceden de Infoelectoral, el portal del Ministerio del Interior, de donde se han descargado los resultados electorales de los comicios celebrados en España entre 1977 y 2023. La categorización en los bloques de derecha incluye a PP, AP, CD, CDS, Cs, FAC, NA+, UCD, UPN, UPyD y Vox. En cuanto a las de izquierda, incluye PSOE, IU, Sumar, las diferentes coaliciones que incluían a Podemos, Compromís, En Comú, Más País y PCE. Mostrar más información

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