El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la prórroga del impuesto a la banca hasta 2027 y ha detallado que la recaudación irá a políticas de vivienda.

En una entrevista en Onda Cero, Sánchez ha dicho que la recaudación de este impuesto irá destinado "íntegramente" a políticas de vivienda y que si consigue revalidar el Gobierno tras el 29N se mantendrá durante toda la legislatura.

Sánchez ha defendido que tiene "todo el sentido" si se tiene en cuenta que la vivienda es la principal preocupación de los españoles.

La recaudación irá a políticas de vivienda

El impuesto acababa este 2026 y con la prórroga el Ejecutivo pretende recaudar 1.400 millones de euros que se utilizarán para construir vivienda protegida, dar bonificaciones fiscales a inquilinos y rehabilitar viviendas.

"No creo que la banca española tenga motivos para quejarse, cuando uno mira cuentas de resultados ve que, entre otros sectores, la banca ha ganado su dinero con este Gobierno socialcomunista que dicen algunos de la derecha", ha dicho el presidente.

Fuentes de Moncloa han precisado que con los impuestos se podría financiar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles, rehabilitar 52.000 y aplicar bonificaciones fiscales a casi 120.000 inquilinos durante la próxima legislatura.

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