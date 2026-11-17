La compraventa de vivienda retomó las caídas en septiembre con un descenso del 13,4% frente al mismo mes del año pasado hasta contabilizar un total de 54.548 operaciones. Este dato supone el mayor bajada desde mayo de 2024, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Acumula ya un retroceso del 3,6% en lo que va de año y se nota sobre todo en el mercado de segunda mano y de vivienda de protección oficial.

Bajan las operaciones de vivienda usada

En septiembre, las compraventas que más han caído han sido las de vivienda de segunda mano, un 14%, hasta las 42.403 operaciones que suponen el 77% del total. En el mercado de nueva la caída ha sido del 11,6%, hasta las 12.145 operaciones.

Por régimen, el 93,8% de las operaciones se firmaron en el mercado libre, mientras que la vivienda protegida apenas supuso un 6% y además descendió un 21,6%.

Recortes en las compraventas en 16 comunidades autónomas

Sólo en Navarra se ha mantenido el mercado inmobiliario sin variaciones en términos interanuales, frente al descenso generalizado en el resto de comunidades autónomas, donde se han registrado caídas, algunas por encima del 20 %

Entre las 16 comunidades autónomas que presentaron retrocesos interanuales en las compraventas de vivienda destacan los descensos de País Vasco, las Islas Baleares, Madrid, y La Rioja, todas ellas superando un descenso del 20%

Las menores caídas correspondieron a Castilla y León, Cataluña, Murcia y Aragón, las únicas regiones que registraron retrocesos inferiores al 10%.

Las fincas transmitidas también caen un 7,2%

Las fincas transmitidas en los registros de la propiedad alcanzaron en septiembre las 182.813 operaciones, un 7,2% menos que en el mismo mes de 2025.

Por compraventa se transmitieron un 12,6% menos de fincas que un año antes, mientras que las transmitidas por donación bajaron un 5,2% interanual. En cuanto a las transmitidas por herencia disminuyeron un 1,6% y, en cambio, las operaciones por permuta sí que aumentaron en un 2,2%.