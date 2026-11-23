RTVE ha celebrado un debate electoral entre los portavoces parlamentarios del PP, Ester Muñoz; PSOE, Patxi López; Vox, Pepa Millán; Frente Amplio, Emilio Delgado; ERC, Gabriel Rufián; Junts Per Catalunya, Míriam Nogueras; EH Bildu, Oskar Matute, y EAJ-PNV, Maribel Vaquero. En VerificaRTVE hemos analizado y verificado en directo las afirmaciones sobre vivienda, economía, empleo y pactos de los ocho participantes.

Verificaciones sobre inmigración

"Este Gobierno ha metido a más de seis millones de personas en menos de cinco años en España" Pepa Millán

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha dicho, al referirse al problema de la vivienda en España, que la demanda ha crecido porque "este Gobierno ha metido a más de seis millones de personas en menos de cinco años en España". Es falso. En los últimos cinco años, la población extranjera ha aumentado en 2,1 millones de personas. En julio de 2021, vivían en España 5.324.756 extranjeros. Cinco años más tarde, al finalizar el segundo trimestre de 2026, el INE registraba 7.437.543.

La estadística del INE de migraciones procedentes del exterior registró 4.686.407 entre 2021 y 2024. El INE no refleja el dato de 2025, pero si tenemos en cuenta la media de llegadas en los cuatro años anteriores, la cifra sería de 5,8 millones entre 2021 y 2025, pero este dato no tiene en cuenta a los extranjeros que han salido del país. Según los datos de emigración exterior del INE, han salido 1.938.467 extranjeros de España entre 2021 y 2024, a un ritmo de medio millón cada año.

"Los españoles siguen siendo los últimos para todo tipo de ayudas" Pepa Millán

Millán ha afirmado que los españoles son los últimos para todo tipo de ayudas, una afirmación que Rufián ha calificado de "bulo". Como hemos contado en VerificaRTVE, las ayudas sociales se otorgan por criterios socioeconómicos, tanto a españoles como a extranjeros, mientras cumplan los requisitos, independientemente de su nacionalidad. Además, las personas migrantes en situación irregular no tienen acceso a ayudas estatales. En el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ha llegado en este mes de octubre a 911.274 hogares, en los que viven 2.781.679 personas, la mayoría de los titulares de estas ayudas son de nacionalidad española (753.264) frente a 157.700 extranjeros, según el dossier del IMV por CCAA y provincias de octubre de 2026.

Y si tenemos en cuenta los datos desde 2020, año en el que se creó esta prestación, los españoles siempre han superado a los extranjeros: un 82% frente a un 17%, según los datos entregados por la Seguridad Social a Maldita.es a través de una solicitud de transparencia.

“Más de la mitad del crecimiento económico de España en los últimos años es fruto de la mano de obra migrante” Emilio Delgado

Varios estudios han puesto el foco en el impacto de la inmigración en el crecimiento económico de España en los últimos años. Algunos de ellos sí concluyen que en torno a la mitad del crecimiento económico procede de la mano de obra extranjera desde 2022. Según Funcas, la inmigración supone el 47% del crecimiento acumulado del PIB desde 2022. Para el Banco de España, la inmigración explica "en torno a la mitad del avance observado en el PIB y algo más de dos tercios del avance del empleo (pág. 14). En concreto, cifra en 1,7 puntos porcentuales en el crecimiento medio entre 2022 y 2025 (pág. 72). BBVA Research reduce a "cerca del 40%" el peso de los inmigrantes en el crecimiento del PIB per cápita desde 2022".

"Tenemos al 55% de los extracomunitarios sin cotizar" Pepa Millán

Es engañoso. De los 5.445.300 extracomunitarios que viven en España, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), trabajan 2,8 millones. Es decir, cotizan el 51,4% del total de extranjeros de fuera de la UE. Sin embargo, si se tiene en cuenta a la población mayor de 16 años, que legalmente puede trabajar y cotizar, la cifra asciende al 59,5%. Y a ese dato habría que descontarle la población mayor de 65 años, con lo que el porcentaje sería mayor, pero es un dato no disponible.

Verificaciones sobre política parlamentaria y gestión de gobierno

"[A ERC] Ha apoyado todas y cada una de las leyes del Partido Socialista. Todas y cada una" Ester Muñoz

La portavoz del PP ha criticado que Rufián hablara en el debate como "si no fuera responsable de todo lo que ha ocurrido". "Ha apoyado todas y cada una de las leyes del Partido Socialista. Todas y cada una", ha repetido en varias ocasiones. Es falso.

En 2019, al poco de arrancar el gobierno de Sánchez, ERC presentó una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de ese año, que fueron así vetados. Los republicanos también han votado al menos en contra en 2022 de la reforma laboral del Ejecutivo, de la reforma de la ley mordaza en marzo de 2023 y, el pasado marzo de 2025, de la proposición de ley para la rebaja de la tasa de alcohol al conducir.

“[El PP] siempre ha votado en contra” de “cualquier medida de protección social” Oskar Matute

“Cada vez que hemos llevado una medida al Congreso de los Diputados que mejoraba la vida de esta gente en forma de salarios, pensiones, becas, dependencia, ayuda directa… ellos [PP y Vox] han votado en contra” Patxi López

Esta misma semana, los 'populares' han apoyado en la Diputación Permanente del Congreso los siete decretos-leyes que ha presentado el Gobierno. Esos decretos convalidados contienen ayudas para Ceuta, para la dana, para las víctimas de Urda o de atención a la dependencia. Los diputados de Vox solo votaron a favor del decreto de ayudas del accidente ferroviario. En enero, los de Feijóo rechazaron el decreto ómnibus que revalorizaba las pensiones porque contenía otras medidas sociales como la prohibición de desahucios a hogares vulnerables, y exigieron que se presentara un texto separado. Finalmente el Gobierno troceó los decretos y, en febrero de 2026, el PP sí apoyó en el Congreso la revalorización de las pensiones. También apoyaron la revalorización de las pensiones en 2025 en otro decreto que el Gobierno pactó con Junts y se han abstenido en otras ocasiones, como en el plan de respuesta a la Guerra de Irán.

“Todos los partidos que están aquí han votado todos juntos en contra de Mercosur” Pepa Millán

No todos los partidos presentes en el debate a ocho de RTVE han votado en contra del Tratado UE-Mercosur. El PNV votó a favor de su entrada en vigor inmediata así como todos los europarlamentarios españoles del PP y PSOE. Fue en el Parlamento Europeo, donde en enero se votó la posibilidad de remitir ese acuerdo comercial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que emitiese un dictamen. A efectos prácticos, suponía paralizar su entrada en vigor.

La votación concluyó con 334 votos a favor de remitirlo al TJUE y 324 en contra. Hubo eurodiputados de todos los grupos del Parlamento Europeo que votaron a favor de paralizar la entrada en vigor de ese acuerdo comercial. Entre los parlamentarios europeos españoles, todos los de VOX, además de Diana Riba i Giner, de ERC (Verts/ALE); Estrella Galán, de Sumar (The Left) y Vicente Marzá Ibañez, Compromís (The Left).

En contra de paralizar el acuerdo UE-Mercosur votaron de forma mayoritaria los grupos europeos PPE, en el que se incluyen los populares españoles, y S&D, en el que está agrupado el PSOE. Los europarlamentarios españoles de ambos grupos parlamentarios, además de la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia, del grupo Renew, votaron en contra de remitirlo al TJUE.

“Si no puedes olvidar el ‘si necesitan recursos que los pidan’ (...) si no te resignas, el próximo 29 de noviembre tienes que votar ‘cambio’ junto al PP” Ester Muñoz

En su minuto de oro, la portavoz del PP, Ester Muñoz, se ha dirigido a cámara afirmando: "Si no puedes olvidar el 'si necesitan recursos que los pidan' (...) si no te resignas, el próximo 29 de noviembre, tienes que votar cambio junto al Partido Popular".

Esta frase hace referencia a la cita que se le atribuyó falsamente a Pedro Sánchez en 2024, tras la comparecencia que dio el 2 de noviembre de ese año después de mantener la reunión del Comité de Crisis por la dana de Valencia del 29 de octubre. Entonces, se aseguró en redes sociales que el presidente había dicho "si necesita ayuda, que la pida" y "si quieren ayuda, que la pidan" en referencia a la Generalitat Valenciana. Como aclaramos en VerificaRTVE ya en su momento, Sánchez no pronunció esas palabras. Tras una enumeración de los recursos que el Gobierno iba a desplegar, añadió: "El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso, no tiene que pasar".

Verificaciones sobre economía

"Se han invertido 162 euros por catalán frente a 452 por madrileño y 590 por murciano" Míriam Nogueras

La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras ha dicho que "se han invertido 162 euros por catalán frente a 452 por madrileño y 590 por murciano". Es cierto. Son datos de la Intervención General del Estado (IGAE) correspondientes a la inversión real ejecutada por el Sector Público Estatal durante el ejercicio de 2025. La Comunidad de Madrid lideró la ejecución presupuestaria con 3.217,73 millones, mientras en Cataluña se invirtieron 1.321,16 millones. En la Región de Murcia se han ejecutado 936,78 millones, que suponen 589 por habitante. Si ajustamos esas cantidades por población, teniendo en cuenta los 7 millones de madrileños y 8 millones de catalanes, el dato que dice Nogueras es correcto. Estas cifras las adelantaron medios de comunicación después de que el Ministerio las enviara a los grupos de parlamentarios, pero dejaron de publicarse en la web de IGAE en 2022.

"El PNV forzó al gobierno de Rajoy a revalorizar las pensiones" Maribel Vaquero

Maribel Vaquero ha defendido que fue el PNV el que "forzó al Gobierno de Mariano Rajoy a revalorizar las pensiones" como condición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado en 2018. Fue un pacto alcanzado en abril de aquel año. La cita ha provocado la intervención de Esther Muñoz (PP), que ha puntualizado que "se estaban revalorizando pero no respecto al IPC y había deflación". "No querías revalorizar las pensiones y no lo estabais haciendo durante los años anteriores", ha insistido Vaquero.

Ambas dan una información inexacta, falta de contexto. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013 la Ley reguladora del factor de sostenibilidad, que fijaba una subida entre el 0,25% y el IPC más el 0,25%. Pero cada año entre 2014 y 2018, el Ejecutivo optó por una subida del 0,25%. En cuanto a la inflación, fue negativa (deflación) en 2014, del -1%, del 0% en 2015, del 1,6% en 2016, del 1,1% al año siguiente y del 1,2% en 2018. Por lo que durante los últimos años se revalorizó por debajo del IPC.

"Con las sucesivas reformas del salario mínimo, tal y como las ha hecho este Gobierno, hemos perdido 150.000 puestos de trabajo" Pepa Millán

Aunque no ha citado la fuente, la portavoz parlamentaria de Vox parece haberse referido a una estimación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que, en un documento técnico titulado "Análisis microeconómico del impacto del Salario Mínimo Interprofesional en el empleo", evaluaba cómo habían influido las subidas del SMI en la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social. Según ese análisis, la subida de 2019 (de 735,9 a 900 euros) habría causado que hubiera entre 40.000 y 65.000 afiliados menos, mientras que la de 2023 (de 1.000 a 1.080 euros) supondría entre 55.000 y 85.000 afiliados menos.

Si se toman los extremos más altos de ese cálculo, que únicamente comprende esos dos años aislados, resulta en la cifra de 150.000 afiliados menos. Sin embargo, la propia AIReF indica en el informe que "las estimaciones no incorporan los posibles efectos indirectos derivados del aumento de la renta disponible, como un mayor consumo, que podrían haber amortiguado parcialmente la pérdida de empleo estimada". Y, en cualquier caso, eso no implica que la economía española destruyese empleo, sino que se habría creado menos de lo que, según los cálculos de la AIReF, se podría haber generado. De hecho, en 2019 la afiliación media aumentó en 383.373 trabajadores, mientras que en 2023 se crearon 539.739 puestos de trabajo.

“Han votado [a Rufián] a favor de una compensación de 1.500 millones de euros para Florentino Pérez. Nosotros hemos votado que no. Hubiéramos preferido que ese dinero fuera a los trenes” Míriam Nogueras

Nogueras se refiere a la votación del Real Decreto ley 39/2020 en el que el gobierno incluyó medidas para reorganizar y financiar con deuda del Estado las obligaciones pendientes derivadas de la indemnización del fallido proyecto Castor. Se conoce como proyecto Castor al almacén subterráneo de gas situado frente a las costas de Castellón y Tarragona. La empresa promotora fue Escal UGS, una sociedad participada en un 66,67% por la constructora ACS, presidida por Florentino Pérez. El proyecto fue suspendido tras detectarse que la plataforma de almacenamiento de gas fue la responsable de varios sismos en la costa de Castellón y Tarragona. El Real Decreto ley 39/2020 fija en 1.350 millones de euros las inversiones en el almacenamiento realizadas por Escal UGS y que fueron abonados por ENAGAS a Escal UGS. En el Real Decreto ley 39/2020 que ERC votó a favor también se declaraba exento el IMV en la declaración de la renta.

“He oído a la representante del Partido Popular cuando dijo en un blog o un canal de internet aquello de que las pensiones había que tocarlas” Oskar Matute

“Usted no me ha podido escuchar decir eso. Yo no he dicho eso” Ester Muñoz

El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha acusado a la portavoz del PP de haber hablado de tocar las pensiones y ella le ha replicado: “Usted no me ha podido escuchar decir eso. Yo no he dicho eso”. Es falso. La portavoz del PP dijo textualmente que el sistema actual de pensiones “hay que cambiarlo” porque con su configuración actual “no funciona” y “va a petar”.

En su entrevista en Quorvm Podcast, (min. 56:46) Ester Muñoz pronunció la siguiente declaración: “Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque no funciona porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar. Por tanto, yo creo que lo responsable es que el próximo gobierno se ponga a ello y que sea valiente a la hora de tomar decisiones, pero me costaría pensar que no habrá pensiones en el futuro. Creo que habrá gobiernos que lo arreglen porque si no, de qué va a vivir la gente cuando se jubile”.

Verificaciones sobre vivienda

"Madrid tiene bastante más vivienda pública que Cataluña" Ester Muñoz

Si se tiene en cuenta la vivienda protegida, los datos que recoge el boletín de 2024 del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda son los siguientes: entre 1981 y 2023 en la Comunidad de Madrid se han construido 341.193 viviendas protegidas (pág. 11), el 26% del total que se han construido en la comunidad en este periodo (1,2 millones). En Cataluña se han construido 224.603 en este mismo periodo, un 13,7% del total (1,6 millones).

Sí que son más viviendas protegidas en Madrid que en Cataluña, aunque solo se contabilizan las construidas en las últimas cuatro décadas y sin tener en cuenta el porcentaje por población.

Si se tiene en cuenta la vivienda social, la destinada a alquiler o cesión de uso, la Comunidad de Madrid es la tercera autonomía con más viviendas de este tipo (pág.34) (29.327), por encima de Cataluña (17.960), y por detrás de Andalucía y País Vasco.

"Desde que se aprobó la Ley de Vivienda en Cataluña han subido un 1% los precios, en Madrid un 27%" Emilio Delgado

No son datos comparables y las fechas tampoco coinciden exactamente con la aprobación de la Ley de Vivienda (mayo de 2023), sino con 2024, año en el que empezó a aplicarse el tope al alquiler en Cataluña. Es cierto que el precio medio de los contratos de alquiler firmados en Cataluña entre el primer trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2026 (dato más reciente del Idescat) ha subido un 1%, pero no hay una fuente oficial comparable actualizada a 2026 para la Comunidad de Madrid. El dato que ofrece para Madrid podría corresponderse con la variación del precio medio de los anuncios de alquiler en Idealista (+27,8% entre enero de 2024 y octubre de 2026). Si buscamos la variación para los anuncios de alquiler en Cataluña en el mismo periodo en Idealista, es del 3,2%.

"Han sacado miles de viviendas del mercado después del lío que han montado con los decretos del gobierno y sus cómplices" Ester Muñoz

"Eso es falso, eso es radicalmente falso [que hayan sacado miles de vivienda del mercado tras los decretos del Gobierno] Patxi López

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) calcula que 4.235 inmuebles fueron retirados del alquiler residencial tras la aprobación de los dos últimos decretos de vivienda, antes de su convalidación por la Diputación Permanente del Congreso. Entre ellas, 2.067 se sacaron del mercado residencial, 1.224 se trasladaron al de compraventa y 944 se desviaron a otras formas de arrendamiento, según el estudio elaborado por esta patronal con datos de unas 600 inmobiliarias de las principales ciudades y capitales de provincia.

Antes, EsadeEcPol observó también una caída de los anuncios de alquiler de larga duración en las 10 mayores ciudades de España entre el 29 de septiembre (cuando el Consejo de Ministros aprobó los dos decretos de vivienda tras el desahucio de Maricarmen) y el 5 de octubre (cuando decayeron en el Congreso y se precipitó el adelanto electoral). Los descensos en el número de anuncios alcanzaron o superaron el 6% en Murcia, Madrid, Valencia, Alicante, Las Palmas y Palma, "compatibles con una retirada preventiva de oferta de alquiler". Sin embargo, el director de este centro, el sociólogo Jorge Galindo, advierte que no está probada la causalidad. "La comprobación sigue abierta: tras el primer fin de semana sin decretos los anuncios no han vuelto, salvo en parte en Palma y Málaga. La incertidumbre tiene un peso real en los arrendadores, pero no sabemos cuánto es ni cómo van a responder a la nueva ola de incertidumbre que abre la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. Quedamos pendientes", escribe en su conclusión.

“En el año 2011, el 70% de los menores de 35 años eran propietarios; hoy en España ese porcentaje no llega ni al 30%” Pepa Millán

Las cifras sobre el descenso de la proporción de jóvenes propietarios de vivienda que ha aportado la portavoz parlamentaria de Vox coinciden con las de un informe elaborado por el Ministerio de Consumo en colaboración con el Instituto de Filosofía del CSIC, titulado "Renta, riqueza y régimen de tenencia" y que analiza, a partir de los microdatos de la Encuesta Financiera de las Familias (Banco de España), cómo influye el acceso a la vivienda en el patrimonio de las familias. Ese análisis concluye que la proporción de propietarios ha caído en todos los grupos de edad, si bien ese descenso es mucho más acusado entre los jóvenes: "En 2011, el 69,3% de los menores de 35 años era propietario de su vivienda; en 2022, esa proporción ha caído hasta el 31,8%, más de 37 puntos porcentuales en once años", indica.

Sin embargo, la última actualización de la misma fuente del informe, la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) correspondiente al año 2024, refleja un incremento en el porcentaje de hogares cuyo cabeza de familia tiene menos de 35 y que son propietarios de su vivienda, la primera subida precisamente desde 2011, hasta situarse en el 36,7%. Por lo tanto, ha habido efectivamente un descenso considerable, pero la portavoz de Vox no ha utilizado el último dato disponible, que apunta a un cambio de tendencia.

“Vivienda. Más allá de fabricar más producto dentro de un mercado absolutamente intervenido, controlado por acumuladores, grandes propietarios [...] hay que intervenir el mercado para sacar de la ecuación a grandes acumuladores” Gabriel Rufián

El Informe Anual del Banco de España de 2023 (página 240) menciona que "el mercado del alquiler residencial en España se caracteriza por la prevalencia de los arrendadores particulares y de los pequeños propietarios, frente al reducido peso que tienen las personas jurídicas y los grandes tenedores". Calculan que un 8% del parque de casas en alquiler son de personas jurídicas y el resto, un 92%, de particulares. Sin embargo, en ese grupo hay desde personas con una única vivienda hasta personas con más de diez. Al unir los datos de arrendadores con más de un inmueble, sociedades y viviendas públicas, el Ministerio y el CSIC concluyen que "alrededor del 61% del mercado del alquiler" está en manos de "multiarrendadores particulares" y "personas jurídicas". Es decir, solo una de cada cuatro pertenece a un casero que alquila un único inmueble. "Más de la mitad de las viviendas alquiladas por particulares (52,8%) pertenece a caseros que tienen dos o más viviendas en alquiler", dice este documento, y el resto, el 47%, son de propietarios con una única vivienda.

Verificaciones sobre corrupción

"Alberto Núñez Feijóo ha sido presidente de la Xunta de Galicia 13 años y ninguno de sus consejeros jamás ha sido imputado" Ester Muñoz

El candidato del PP presidió la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022. En ese período, sí tuvo un consejero imputado: Agustín Hernández, responsable de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por un delito de falsedad documental en 2010. El caso se remontaba a 2008, cuando Hernández era director de infraestructuras en la Diputación de Pontevedra, y le acusaban de certificar que una empresa para la que trabajó había finalizado unas obras de una carretera que casi no habían comenzado. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia archivó la causa en abril de 2011. El PSOE presentó un recurso en el Tribunal Supremo, que no prosperó.

En 2011, con Feijóo como presidente de Galicia, estalló el caso Campeón, una trama de irregularidades en subvenciones que afectó a varios miembros de la Xunta y del PP gallego. El diputado autonómico Pablo Cobián fue condenado en 2017 a ocho meses de prisión, más una multa de 45.000 euros y dos años de inhabilitación, por tráfico de influencias. La Audiencia Provincial también condenó a dos altos cargos de la Xunta con multas y suspensión de empleo y sueldo: el exdirector general del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), Joaquín Varela, y el exdirector de Programas, Carlos Silva.

En este artículo han colaborado: Estefanía de Antonio, Blanca Bayo Pérez, Borja Díaz-Merry, María José Artuch, Mario Pérez Galindo, María Navarro Sorolla, Carmen Hernaiz, Paula Mayoral, Montserrat Rigall, Daniel Flores, Javier Galán, María Escobar, Paula Peña, Sofía Soler, Cristina Blach, Macarena Bartolomé, Arturo Lopo, Marina Ortueta, Inés P. Chávarri, Álvaro Caballero, Beatriz Gálvez, Anna Forment, Susana Samhan, Mariana Gancedo, Mar Candela, María Moreno, Verónica Elorza y Elena Carretero.

*Este artículo se ha actualizado el 24 de noviembre para incluir una nueva verificación de Ester Muñoz sobre la ausencia de imputados en los gobiernos de Feijóo en Galicia.