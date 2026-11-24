A Juan Meléndez solo le dieron 100 dólares, una camisa y un pantalón cuando salió del corredor de la muerte. Allí pasó 17 años, ocho meses y un día siendo inocente. César Fierro, que fue liberado tras más de cuatro décadas condenado a la pena capital, vive desde hace seis años en una pequeña habitación en Ciudad de México esperando una reparación económica que nunca llega. Juan y César son dos de las más de 200 personas que han sobrevivido al corredor de la muerte en Estados Unidos en los últimos 50 años.

Las razones de su liberación, como sus historias, son diferentes. Pero la experiencia de ambos alimenta una lista -la de errores en las condenas y procesos judiciales que desembocan en la pena de muerte- que incrementa las dudas sobre la fiabilidad de este castigo.

El racismo, parte del sistema legal

El juicio de Juan duró apenas cinco días. Comenzó un lunes y el viernes ya estaba condenado a muerte. El jurado estaba conformado por seis mujeres y seis hombres. “Once blancos y un afroamericano. Ninguno era latino”, recuerda Meléndez en conversación con RNE. El hecho de que destaque la raza de los miembros del jurado no es baladí, porque, según el Death Penalty Information Center, los procesos judiciales en estos casos tienen sesgos racistas evidentes. "Se muestra de forma más evidente en la raza de las víctimas -afirma la directora ejecutiva de la organización, Robin Maher-, quienes son encarcelados por matar a personas blancas tienen más probabilidad de ser condenados a muerte".

Cuatro de cada cinco ejecutados en el corredor de la muerte fueron condenados por crímenes con víctimas blancas. "Eso nos dice algo muy incómodo sobre la forma en la que el sistema legal valora las vidas blancas sobre las que no lo son", sentencia Maher. Es una tendencia que se da desde hace décadas y que, en los últimos veinte años, se ha hecho más evidente en el caso de los jóvenes: el 90% de las personas de entre 18 y 20 años desde el 2005 eran racializadas.

César Fierro, mexicano, afirma haber sufrido racismo por parte de los trabajadores de la prisión en la que pasó más de 40 años en Texas. "A mí me agarraron mala idea o algo, porque me trataron muy mal. Así me la pasé durante los últimos veinte años (en prisión): sufre, sufre y sufre. Yo creo que fue porque era mexicano", recuerda Fierro sin demasiadas ganas de revivirlo.

El olvido como forma de supervivencia

Ni César Fierro ni Juan Meléndez parecen tener demasiado interés en evocar sus experiencias en prisión. Pero ambos lo hacen, y sus razones son muy similares. "Ahorita que estamos en esto, me imagino que si me lo hicieron a mí, también se lo hacen a otras personas que están ahí", dice Fierro poco después de referirse a las torturas que tuvo que soportar en prisión como "cosas que no tiene caso ya de repetirlas, porque ya pasaron, pero las sufrí bastante".

Juan Meléndez, más de dos décadas después de su liberación, sigue luchando por la abolición de la pena de muerte

Con Meléndez, que ha vivido más años ya desde su liberación que los que pasó en el corredor de la muerte, ocurre algo similar. A la pregunta de "si prefiere no recordar, ¿por qué sigue concediendo entrevistas?", responde: "Para mí eso era como una pesadilla de la que no podía despertar, pero ya desperté. Yo no me puedo olvidar de lo que me pasó, pero no respiro en eso. Sí lucho por la abolición de la pena de muerte, porque no quiero que lo que me pasó a mí le pase otro. Esa es la única manera en la que yo brego con la pena de muerte".

César Fierro, que fue liberado en plena pandemia, lleva seis años tratando de avanzar, pero sin medios económicos suficientes. Su excarcelación fue el resultado de la victoria de México en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos por no haber respetado las garantías procesales de más de medio centenar de mexicanos. Pero las torturas que dieron lugar a su condena en Texas fueron después denunciadas en México y el Estado está obligado ahora a extenderle una reparación que, de momento, no se ha hecho efectiva.

Apoyo externo en prisión y vuelta a una vida desconocida

Mientras espera, César vive en una habitación cedida por Santiago Esteinou, el director de los dos documentales que cuentan su historia dentro y fuera de prisión. "La mayoría de mi familia ya ha pasado a mejor vida. Y los amigos igual, ya todos murieron. Yo soy uno de los últimos". Ha tenido que volver a un México que no conoce, con personas a las que no conocía antes de ser condenado.

César Fierra junto a Santiago Esteinou, guionista de ‘Los años de Fierro’ (2014) y ‘La libertad de Fierro’ (2024)

En el corredor de la muerte, sin embargo, pensaba en su madre. Sobre todo, cuando le comunicaban que habían fijado una fecha de ejecución para él. Ocurrió en 17 ocasiones, pero afirma: "No me asusté ni nada por el estilo, estuviera a cuatro horas o a un mes de la ejecución, yo seguía igual como estoy ahorita". Y lo dice muy tranquilo. Aunque sí reconoce que lo único que le preocupaba era su madre. "Porque sufrió mucho tratando de ayudarme. Yo trataba de consolarla, siempre le dije, desde el principio, que no iba a pasar nada". Pero, aunque finalmente sobrevivió al corredor de la muerte, no pudo volver a abrazar a su madre. Falleció 21 años antes de la liberación de César.

Juan Meléndez recuerda a su madre y a sus tías como sus mayores apoyos dentro de la cárcel. Intercambiaba cartas con ellas, recibía fotografías de sus sobrinos -a quienes vio crecer en la distancia- y, gracias al recuerdo de su progenitora, apartó durante años sus ideas suicidas y mantuvo la esperanza. Pero no siempre fue así, durante los dos primeros años en los que estuvo encarcelado, optó por ocultarle a su familia dónde estaba. Fue otro preso quien animó a Meléndez a enviar una carta contando la verdad. Su nombre era Leo Jones.

Así lo recuerda Juan en su entrevista con RNE. "Yo le decía a Leo Jones que no podía escribirle a mi mamá, porque le puede dar un infarto. Él me dijo que le escribiera, me aconsejó en muchas ocasiones que lo hiciera. Y gracias a su consejo decidí escribir a la familia y hacerles saber el dolor por el que estaba pasando". A Leo Jones lo ejecutaron en la silla eléctrica en 1998 por un crimen que siempre negó haber cometido y que solo confesó bajo tortura. Meléndez sigue hablando de él con cariño.

Como parte de su lucha constante por la abolición de la pena de muerte, Juan sostiene que "la gente cree que en el corredor de la muerte matan a monstruos, pero los ejecutados ya han cambiado, han sabido perdonarse, pero no han conseguido el perdón de la sociedad". Pone como ejemplo su propia experiencia, recordando que, al entrar en prisión, fueron sus compañeros condenados quienes le enseñaron a leer, escribir y a hablar inglés. Un apoyo, dice, sin el que no podría haber sobrevivido al corredor de la muerte.

A día de hoy, el apoyo de los estadounidenses a la pena capital está en horas bajas. Según Gallup, por primera vez en más de 50 años, el porcentaje de personas que dicen estar a favor está por debajo de la mitad de los encuestados. Una tendencia que, según el Death Penalty Information Center, no solo responde a cuestiones relacionadas con los derechos humanos, sino también a la escasa fiabilidad de los métodos de ejecución y los procesos judiciales así como sus elevados costes.