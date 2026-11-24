El Gobierno ha aprobado este martes, en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 29N, un Real Decreto-Ley por el que amplía a diez días laborables el permiso por fallecimiento del cónyuge, hijos e hijas, pareja de hecho o parientes de primer grado de consanguinidad dentro de las cuatro semanas posteriores. Hasta ahora era de dos jornadas o cuatro si requería desplazamiento.

"El fallecimiento de un ser querido es uno de los momentos más difíciles en los que las personas tienen que ir a trabajar, seguramente sin las condiciones debidas", ha justificado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha señalado que hasta ahora se daban situaciones "que no eran comprensibles", como tener un permiso de 15 días por casarse, pero solo dos por la muerte de un padre, una hija o una pareja.

La reforma también eleva hasta tres los días de permiso en caso de fallecimiento de parientes de primer grado de afinidad y segundo grado de afinidad y consanguinidad (hermanos, abuelos, nietos, suegros, yernos, nueras y cuñados), ampliables en dos días más hasta un total de cinco en caso de desplazamiento.

Además, el texto recoge un cambio de denominación: ahora se conocerá como "permiso por duelo en caso de fallecimiento". La medida entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero tendrá que ser ratificada por la Diputación Permanente del Congreso en diciembre.

Díaz ya presentó esta iniciativa en octubre de 2025 y alcanzó un acuerdo con los sindicatos (CCOO y UGT). Sin embargo, la reforma contó con el rechazo frontal de la patronal (CEOE y Cepyme) y quedó sin tramitar ni aprobarse en el Consejo de Ministros.

La situación respecto a Europa

Fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien avanzó la decisión este lunes en un mitin electoral en Córdoba. Posteriormente, publicó una carta conjunta con Díaz sobre las motivaciones de la ley.

"Ninguna ley resuelve el dolor de una pérdida, pero con esta norma damos más tiempo a quien sufre para que pueda sanar", resaltan.

La misiva también destaca que España ha estado durante años entre los países europeos que menos protegían a las personas en estos duros momentos. "Hoy nos acercamos a lo mejor de Europa", aseguran.

En este sentido, los únicos países europeos que hasta ahora contaban con tantos días de permiso son Bélgica (10), Francia (12 para hijos y 14 para hijos menores de 25 años), Reino Unido (14 para hijos menores) y Portugal (20).

Para países como Alemania, Irlanda o Suecia, el permiso depende del contrato laboral o de los convenios de los distintos sectores profesionales.

Reducciones laborales por cuidados paliativos

El Decreto-Ley incluye también la posibilidad de reducir o adaptar la jornada de trabajo para acompañar en cuidados paliativos al cónyuge, pareja de hecho o familiares por consanguinidad hasta segundo grado. "Nadie tendrá que elegir entre su trabajo y sostener la mano de sus seres queridos", aseguran Sánchez y Díaz.

De ahora en adelante, además, habrá un permiso de un día de duración para acompañamiento en procesos de eutanasia para la persona que ejerce su derecho a una muerte digna.

Según el ministerio, estas medidas garantizan que el derecho a morir dignamente se integre también en el ámbito laboral, permitiendo acompañar a un ser querido en momentos cruciales sin perjuicio económico ni profesional.

"Esta es la España que queremos. Un país que no obliga a esconder el dolor para seguir trabajando, que nombra la pérdida y le da su tiempo, que cuida y se deja cuidar. Hoy pensamos en todas las personas que tuvieron que volver al trabajo con el corazón roto", concluye el texto firmado por Sánchez y Díaz.

No obstante, la nueva ley ha sufrido un recorte respecto al texto pactado en 2025, puesto que el borrador original negociado con los sindicatos contemplaba los diez días también para familiares de segundo grado de consanguinidad.