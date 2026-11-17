Consejo de Ministros de subidas salariales para el próximo año. El Gobierno ha aprobado este martes las actualizaciones del salario mínimo interprofesional (SMI) y del sueldo de los funcionarios en un 5,3% y un 4,5%, respectivamente. El SMI pasará en enero de 1.221 euros a 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas, 65 euros más en cada nómina, y no se le aplicarán retenciones del impuesto sobre la renta (IRPF).

La remuneración mínima legal en España se fija así en 18.004 euros anuales para el próximo año, el equivalente a 42,87 euros diarios, tras un incremento que supera la inflación acumulada hasta octubre (4,3%) y la propuesta de la comisión asesora del Ministerio de Trabajo (4,9%). Beneficiará a unos 2,7 millones de trabajadores, sobre todo mujeres y jóvenes, de acuerdo con el Ejecutivo, y se notará "desde la primera nómina", según ha anunciado el ministro de Hacienda, Arcadi España, junto con una mayor reducción fiscal para las rentas bajas.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado el "éxito" del salario mínimo en reducir la diferencia entre los salarios más altos y los más bajos y la brecha de género. "Es la práctica de la mejor política económica", ha declarado en la rueda de prensa al término de la reunión del Consejo de Ministros, y ha señalado a Andalucía y la Comunidad de Madrid como las autonomías con más personas afectadas en construcción, industria, servicios y agricultura.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han apreciado la decisión, aunque pedían un alza más ambiciosa (del 7%) y que se cambiaran las reglas para evitar la absorción y compensación a través de los pluses. En cambio, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado que el Ministerio de Trabajo les haya "informado" y no "consultado" la medida, que ha enmarcado en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. La última vez que el empresariado apoyó la subida del SMI fue en 2020.

Subidas salariales para funcionarios y abogados de oficio

La revisión salarial del 4,5% para los empleados públicos está en línea con la evolución general de los precios en el último año, aunque la pérdida del poder adquisitivo aún puede agravarse por la persistencia del conflicto en Oriente Medio que azuza el encarecimiento de los combustibles desde febrero. La cifra cumple con el acuerdo firmado con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF en noviembre del año pasado, que prevé un 0,5% adicional si la variación del índice de precios de consumo (IPC) es mayor. En concreto, aquel pacto estableció un incremento de la retribución del 2,5% para 2025, del 1,5% para 2026, del 4,5% para 2027, y del 2% para 2028, que, en todo caso, tienen que ser ratificados en el Congreso. Para aplicarse en enero, deberá votarse en la Diputación Permanente en los próximos días.

Finalmente, en materia salarial, el Gobierno ha aprobado también una subida del 8% de las bases de compensación económica de los abogados del turno de oficio. La portavoz Elma Saiz ha informado de la publicación de la orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha subrayado que es el tercer incremento en dos años, del 16,6% en total, aunque alcanza hasta el 80% en procedimientos penales de mayor complejidad.

Hacienda amplía la rebaja de impuestos a las menores rentas

Y de vuelta al salario mínimo, desde 2024, la exención del IRPF se ha aplicado con una deducción en la campaña de la renta y no de forma directa. Es decir, los perceptores sí sufrían una retención en sus nóminas, que luego se les devolvía al presentar la declaración. Pero, en adelante, no pagarán IRPF ni tendrán retenciones quienes perciban hasta 18.004 euros brutos anuales, equivalentes al salario mínimo. Al mismo tiempo, Hacienda ha ampliado las deducciones hasta rentas de 23.172 euros brutos, que se aplican de manera progresiva, según ha explicado el ministro España.

De este modo, la subida del salario mínimo y la deducción de 1.033,58 euros tienen un impacto positivo en más contribuyentes. De acuerdo con los cálculos del Gobierno, un salario de 18.004 euros pagará cero euros por IRPF frente a los 627 euros del ejercicio anterior y a los 982 euros de media entre 2012 y 2018, descontada la inflación.

"Una pareja con dos hijos que ganan respectivamente 20.500 y 20.000 euros anuales y pagan un alquiler de 1.000 euros, la rebaja fiscal aprobada hoy y la deducción al alquiler les permitiría un ahorro tributario que asciende 2.326 euros", ha afirmado el titular de la cartera de Hacienda, que ha llevado al Consejo de Ministros también las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para 2027, en aumento por el crecimiento de la economía.

El salario mínimo por horas y jornada

El real decreto de Trabajo que fija el salario mínimo recoge una remuneración de 10,06 euros por cada hora trabajada para las empleadas del hogar y de 60,88 euros por jornada legal en el caso de los contratos de menos de 120 días, donde se incluye la parte proporcional de domingos, festivos y pagas extraordinarias.

Con la última subida, el SMI ha aumentado casi un 75% en los últimos ocho años, un impulso que ha provocado que un alto porcentaje de trabajadores (especialmente con cualificación media o experiencia) se concentre en una banda salarial muy estrecha pegada al salario mínimo, según advirtió la comisión de expertos. Su informe también avisó que "alrededor del 40% de los convenios colectivos analizados se han quedado con salarios base por debajo del SMI legal".

En ese sentido, Díaz ha instado a empresarios y sindicatos a negociar los convenios colectivos para igualar el ritmo del SMI y evitar la pérdida de poder adquisitivo, acelerada por la guerra en Irán.

Nuevas normas de igualdad salarial y transparencia en las condiciones laborales

Finalmente, la ministra de Trabajo ha firmado este martes la transposición de la directiva europea para la igualdad en los salarios y las cuestiones pendientes de transparencia en las condiciones laborales, que ahora se extienden a todos los contratos, con independencia de su duración.

Según ha explicado en la rueda de prensa, estas reformas obligan a que las ofertas de empleo se escriban en lenguaje neutro (no podrá decirse "se busca camarera", por ejemplo) e indiquen cuál es el salario. Asimismo, se prohíbe preguntar a los candidatos por su retribución en anteriores trabajos, algo que penaliza sobre todo a las mujeres. Los trabajadores podrán pedir por escrito información sobre su retribución y sobre los salarios medios, desglosados por sexo, de quienes hacen el mismo trabajo o uno de igual valor.

"Se acabó el secreto salarial en las empresas", ha afirmado también Díaz, y ha añadido que las organizaciones tendrán que explicar si hay una gran brecha de género salarial en sus plantillas.

La nueva legislación establece que, si una empresa cancela sin preaviso unas horas de trabajo pactadas, deberá pagarlas igualmente; limita los periodos de prueba; protege frente a represalias por reclamar derechos a su empleador y endurece las sanciones en caso de no informar de las condiciones esenciales del contrato o de discriminar.