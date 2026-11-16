El Consejo de Ministros aprobará este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3% para 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas, según ha confirmado este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en La Sexta, donde ha anunciado que seguirán exentos de pagar el impuesto sobre la renta (IRPF). Además, el persidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado, en una entrevista en Telecinco, que también se aprobará la subida del sueldo de los funcionarios, de un 4,5%, para el próximo año, tal y como acordó el Ejecutivo con los sindicatos.

La subida del SMI supone 65 euros más al mes a partir de enero en las nóminas de los trabajadores que lo perciben, un incremento superior al 4,9% (60 euros al mes) que recomendaba la comisión asesora del Ministerio. Actualmente, el SMI está fijado en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros brutos anuales. Con la actualización, pasará a 18.004 euros anuales, el equivalente a 42,87 euros diarios. Además, se fija una remuneración de 10,06 euros por cada hora trabajada para las empleadas del hogar y de 60,88 euros por jornada legal en el caso de los contratos de menos de 120 días, donde se incluye la parte proporcional de domingos, festivos y pagas extraordinarias.

El Gobierno asegura que la medida beneficia a unos 2,5 millones de personas trabajadoras, con mayor proporción de mujeres y jóvenes. Además, un estudio de CCOO destaca el impacto positivo en los colectivos con peores condiciones laborales: trabajadores inmigrantes y temporales en agricultura, hostelería o comercio con ocupaciones elementales. Por territorios, el sindicato destacó el peso de Canarias, Extremadura, Murcia o Andalucía.

Con esta última subida, el SMI habrá aumentado casi un 75% en los últimos ocho años, un impulso que ha provocado que un alto porcentaje de trabajadores (especialmente con cualificación media o experiencia) se concentre en una banda salarial muy estrecha pegada al salario mínimo, según advirtió la comisión de expertos. Su informe también avisó que "alrededor del 40% de los convenios colectivos analizados se han quedado con salarios base por debajo del SMI legal".

Una reunión con el diálogo social

El proyecto del real decreto que llega este martes al Consejo de Ministros ha estado en audiencia pública desde el 4 de noviembre, después de que el departamento de Díaz se reuniera con los sindicatos y la patronal. UGT y CCOO pidieron un alza del 7%, mientras que la CEOEexpresó que no estaba justificada una nueva mejora, porque la última, de un 3,1% respecto a 2025, se aprobó en febrero de este año. Además, la organización que preside Antonio Garamendi reprochó al Gobierno una "utilización política" de su capacidad legislativa con la vista puesta en las elecciones generales del 29 de noviembre.

A falta de conocer el texto definitivo, la propuesta de Trabajo mantiene las reglas de compensación y absorción de los pluses, que las organizaciones sindicales pedían modificar para que los complementos no puedan utilizarse para cubrir el incremento. Esto significaría que, contando también con los pluses, la remuneración de los trabajadores en cómputo anual debe ser al menos igual al salario mínimo.

El Gobierno tiene la potestad de fijar el SMI, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, tras consultar a la patronal y los sindicatos. Esto significa que puede escuchar sus posiciones, pero no necesita su visto bueno para aprobar los cambios. De hecho, en las últimas ocasiones, CEOE y Cepyme han rechazado el acuerdo, que las organizaciones de trabajadores sí apoyaron.

Por encima de la inflación

A principios de octubre, solo tres días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocara las elecciones anticipadas, Yolanda Díaz encargó a la comisión de expertos que elaborara una propuesta para actualizar el SMI con dos condiciones: que cubriera al menos la pérdida de poder adquisitivo por la inflación y que alcanzara el 60% del salario medio en España, como establece la Carta Social Europea.

Pero, como avanzábamos, el 5,3% es un incremento superior al que apuntaron los asesores y también queda por encima de la subida acumulada del índice de precios de consumo (IPC), en el 4,3% hasta octubre. No obstante, la inflación aún podría ser mayor a final de año, sin perspectivas de un fin del conflicto en Oriente Medio que está disparando los precios de los combustibles y la energía.

¿El salario mínimo paga el IRPF?

Hasta ahora ha estado exento de pagar el impuesto sobre la renta (IRPF), pero no de forma automática y quienes cobran el salario mínimo han tenido que hacer la declaración de la renta. Lo explicamos.

Hasta 2024, con cada incremento, el Ministerio de Hacienda subía el límite mínimo de ingresos a partir del cual es obligatorio presentarla. Es decir, cuando el SMI se elevó a 15.876 euros brutos anuales ese año, el mínimo exento del IRPF para quienes tengan más de un pagador pasó a 15.876 euros y se mantuvo en 22.000 euros para quienes tengan uno solo. Fue la última vez que cambió el umbral, aunque el SMI sí se ha incrementado, hasta los actuales 17.094 euros brutos anuales.

Entonces, ¿cómo queda ahora el salario mínimo exento del IRPF? A través de una deducción en la campaña de la renta. Los perceptores del SMI tienen que presentar la declaración de forma obligatoria si tienen más de un pagador y, voluntariamente, si trabajan solo para una empresa y quieren que Hacienda les devuelva el dinero que han pagado cada mes con retenciones en su nómina y que les corresponde.

El acuerdo con los sindicatos

La subida de un 4,5% del sueldo de los funcionarios para 2027, que también aprobará este martes el Consejo de Ministros, es fruto del pacto que el Gobierno cerró con CCOO, UGT y CSIF en noviembre de 2025. El acuerdo fijó la actualización de las nóminas de los trabajadores públicos, más de tres millones de personas, en un 11% para el periodo 2025-2028.

En concreto, el acuerdo estableció un incremento de la retribución del 2,5% para 2025, del 1,5% para 2026, del 4,5% para 2027, y del 2% para 2028. Además, fijó un incremento adicional del 0,5% para 2026 en función de la evolución del IPC.