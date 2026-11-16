Ya tenemos lista de nominados para la 69.ª edición de los premios Grammy 2027. Y Rosalía ha pegado un tremendo petardazo este lunes con nueve nominaciones, según ha anunciado la Academia de la Grabación de Estados Unidos en la presentación de candidatos. Delante de ella solo está la soulwoman Raye, que ha conquistado unas impresionantes 11 nominaciones.

Desglosando, la artista catalana opta a los premios en las categorías más importantes: esto es de álbum del año, por Lux (Complete Works); grabación del año y canción del año, ambas por Berghain, junto a Björk y Yves Tumor; aparte de mejor interpretación de música alternativa, por Reliquia; y mejor álbum de música alternativa, por Lux (Complete Works).

Además, Rosalía también está nominada a mejor interpretación pop solista, por Sauvignon Blanc; mejor interpretación de música global, por Porcelana, junto a Dougie F.; mejor canción latina, por La Perla, junto a Yahritza y Su Esencia; y mejor vídeo musical, por Berghain, junto a Björk e Yves Tumor.

Recordemos que el año pasado Bad Bunny fue la primera persona que logró ganar un Grammy a Álbum del año por un disco íntegramente en español. Veremos si este año se puede replicar ese hito con el Lux de Rosalía, que no obstante está cantando en varios idiomas pero que cuenta con una base mayoritaria en nuestro idioma.

Por cierto, la presencia española no acaba únicamente con Rosalía. Además de ella, el pianista, compositor y arreglista valenciano de jazz flamenco Alex Conde ha sido nominado a Mejor álbum de gran conjunto de jazz por Paco de Lucía, Music for Big Band (Live). Aparte, otros artistas candidatos latinoamericanos, pero no españoles son Jorge Drexler, Fito Páez, CA7RIEL y Paco Amoroso o Juanes.

Raye: 11 candidaturas e iguala a Beyoncé

Por su parte, Raye encabeza la lista de nominados con un total de 11 candidaturas, con las que iguala el récord de Beyoncé en 2025 como la mujer con más nominaciones en un solo año, según informa Rolling Stone. La británica opta a los tres grandes premios por su disco This Music May Contain Hope, y grabación y canción del año por Where Is My Husband!.

Después de Raye y Rosalía les siguen con siete nominaciones cada una figuran Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers. Les siguen de cerca, con seis candidaturas cada uno, Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean.

La Academia de la Grabación ha revelado este 16 de noviembre quiénes podrán ganar el gramófono de oro en las cien categorías en competición, los galardones musicales más mediáticos del mundo y que se celebrarán el domingo 27 de febrero de 2027 en directo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles. De hecho, es la primera vez que se cantan las nominaciones en todas las categorías, en una lectura en voz alta con muchos presentadores. Y, como suele ocurrir, las categorías principales se han dejado para el final.

Nominaciones de los Grammy 2027: lista de categorías

Estos son los nominados a los Grammy en las categorías principales y en las que compite Rosalía:

Álbum del Año:

Phoebe Bridgers – Lost Weekend

Olivia Dean – The Art of Loving

Ella Langley – Dandelion

Bruno Mars – The Romantic

Raye – This Music May Contain Hope

Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Rosalía – Lux (Complete Works)

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Canción del Año:

Rosalía, Björk y Yves Tumor – Berghain

Ella Langley – Choosin’ Texas

Olivia Rodrigo – The Cure

Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me

Taylor Swift – I Knew It, I Knew You (de Toy Story 5)

Olivia Dean – Man I Need

Bruno Mars – Risk It All

Raye – Where Is My Husband!

Grabación del Año:

Olivia Dean – Man I Need

Ella Langley – Choosin’ Texas

Bruno Mars – I Just Might

Raye – Where Is My Husband!

Olivia Rodrigo – The Cure

Rosalía, Björk y Yves Tumor – Berghain

Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Tame Impala con Jennie – Dracula

Artista Revelación:

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

Mejor videoclip:

Phoebe Bridgers – Lost Boys

Gemer8ion y Yung Lean – Storm

Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me

Raye con Hans Zimmer – Click Clack Symphony

Rosalía con Björk y Yves Tumor – Berghain

Mejor interpretación de música alternativa

Angine de Poitrine – Fabienk

Phoebe Bridgers – Kill Me

Geese – Au Pays du Cocaine

Hayley Williams – Showbiz

Rosalía – Reliquia

Mejor álbum de música alternativa

Alabama Shakes – I Must Be Dreaming

Phoebe Bridgers – Lost Weekend

Charli XCX – Music, Fashion, Film

Geese – Getting Killed

Gorillaz – The Mountain

Rosalía – Lux (Complete Works)

Mejor interpretación de música global

Devan Ekambaram con Susha – Varuvaaiy

KerreKe, Mireya y Alex E. Chávez – Una Flor En Cada Estrella

Angélique Kidjo con Pharrell Williams y Quavo – Bando [Orchestral]

Shakira y Burna Boy – Dai Dai

Rosalía – Porcelana (con Dougie F)

Mejor canción latina

Karol G y Drake – Ahí

Jorge Drexler – ¿Cómo se ama?

CA7RIEL y Paco Amoroso con Sting – Hasta Jesús Tuvo un Mal Día

Milo J – Niño

Rosalía – La Perla (con Yahritza y Su Esencia)

Mejor álbum con ingeniería de sonido (no clásico)

Olivia Dean – The Art of Loving

Kacey Musgraves – Middle of Nowhere

Nine Inch Nails y Boys Noize – Nine Inch Noize

Willow – The Thread

Rosalía – Lux (Complete Works)

El resto de nominados por categorías se puede consultar en este enlace.