Rosalía se corona en los Latin Grammy 2026 con álbum y canción del año: "'Lux' ha sido un salto al vacío"

Rosalía fue reina una vez más (otro día más en la oficina), y ha convertido la 27.ª edición de Latin Grammy en una celebración de su persona que "sé que tiene aún mucho por aprender". En su campechanía y humildad, ha arrasado sin paliativos. Y también le ha dicho a su madre en el estrado que vaya buscando hueco en casa, porque la artista catalana se ha llevado cinco gramófonos dorados incluidos el de Mejor Canción por La perla y el Mejor Álbum del Año (el tercero que tiene ya) por Lux, imponiéndose a Karol G, Jorge Drexler, Mon Laferte o Anitta en este caso. Una victoria que ha recibido llorando a tope.

Rosalía posando con sus cinco Latin GrammysChris DELMAS / AFP

"Juanes yo me acuerdo cuando empezaba mi carrera y fuiste de las primeras personas en dármela, estabas en mis shows cuando solo había cien personas. Estoy flipando que tú me estés dando esto. Es muy fuerte", ha comenzado su discurso la artífice de la obra ganadora, con la voz trémula, recordando que ya lleva tres Grammy Latinos a Mejor Álbum del año.

Y ha añadido: "Si El mal querer fue un sueño y Motomami una apuesta, Lux ha sido un salto al vacío", antes de dedicar el premio a su familia y equipo. Y ha puesto el estrambote de los buenos deseos final: "Llamamos a este disco Lux porque es luz en latín. Por más luz en el mundo". Y la ovación correspondiente ha llegado. Por cierto, por este disco también su equipo se ha llevado el premio a Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum. O sea, que a falta de cinco igual hasta son seis. El resto son, aparte de los dos laureles ya mentados anteriormente, Mejor álbum de música alternativa, Mejor canción pop y Mejor video musical versión corta. Y aún más, hizo una actuación entre nubarrones y bailarines de La rumba del perdón, La perla y Dios es un Stalker.

Pero previamente a todo esto, la gala presentada con enorme desparpajo por Roselyn Sánchez arrancó con presencia española, esto es Pablo Alborán entregando el primer premio de la noche, el de Mejor Álbum de Pop Rock a Juanes por Juanesteban. "Para mí esto es el presente representado, que es lo único que tengo ahora. Y a mi país, Colombia, que llevo siempre dentro. ¡Que viva la música!", ha celebrado el colombiano, y dio paso a la primera actuacion a cargo de Mon Laferte, muy Marilyn Monroe, con una interpretación de Femme Fatale cargada de intensidad. Después han llegado Silvana Estrada, acompañada de su ukelele y una formación de aire orquestal y country.

El cantante colombiano Juanes recibe el premio al Mejor Álbum Pop/Rock por 'Juanesteban'

Además, Anitta ha protagonizado uno de los números más espectaculares de la noche. En apenas minuto y medio ha pasado de una bossa nova a una explosión de tecnopop, con cambio de vestuario incluido y bailarines de capoeira lanzando patadas al aire mientras ella rapeaba casi susurrando. Karol G, por su parte, que ha conquistado dos Latin Grammy, pero que fue vencida en los grandes premios por Rosalía, ha interpretado acompañada de una orquesta Ese hombre es malo.

Daddy Yankee, 'The Big Boss'

Uno de los grandes momentos de la gala ha llegado con la aparición de Daddy Yankee, presentado como 'The Big Boss'. Con una gigantesca bandera de Puerto Rico a modo de capa de superhéroe y Bizarrap a los mandos de las bases, ha repasado algunos de sus grandes éxitos en un crossover al que se han sumado Feid y Bad Gyal, que ha aparecido para interpretar Dura. No han faltado Lo que pasó, pasó, Ella me levantó y, por supuesto, Gasolina, con todo el auditorio convertido en un mar de móviles y fuegos artificiales. También ha habido espacio para la memoria con un homenaje a José Alfredo Jiménez en el centenario de su nacimiento y al "arquitecto de la salsa", Willie Colón, fallecido este año.

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee (izq.) y el productor y compositor argentino Bizarrap posan en la sala de prensa con el premio a la Mejor Canción Urbana por "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" durante la 27.ª edición de los Premios Grammy Latinos Foto de Chris DELMAS / AFP)AFP / Chris DELMAS

Pero hay que volver a Daddy Yankee, el alias de Raymond Ayala, que recibió el homenaje a Persona del Año. "A toda mi gente linda, esta es una música que comenzó abajo, en el underground, esto comenzó con los cassettes, comenzó en la calle. Una vez el Gobierno pensó hasta que éramos unos criminales y no teníamos futuro. Mi sueño era ser beisbolero y ahora estamos dando beats en las grandes ligas en los Grammy. Quiero darle las gracias a todos los pioneros, a todos los deejays, a todos esos fans que estuvieron desde el primer día desde que antes yo fuera un negocio".

Después, el Rey del reguetón ha dedicado unas palabras a sus seres queridos y ha recordado lo bonito que es escuchar cada día un "Bendición, papi", algo que considera inigualable. También ha destacado la importancia de quienes permanecen a su lado cuando "las luces se apagan" y ha asegurado que, después de recorrer el mundo, lo que más le llena es haber conocido a su mejor amigo: Jesús, "el camino, la verdad y la vida". En su discurso, ha citado un pasaje de la Biblia: "El que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar hasta el día que Cristo vuelva. Dios los bendiga siempre". Por último, ha tenido unas palabras para Puerto Rico: "No es pequeño, pequeño es el mapa".

Antes, hay que destacar la actuación singular de Jorge Drexler, que ha rebajado las revoluciones del bailongo auditorio del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas con 'Las palabras'. El uruguayo ha comenzado entre el público y, ya sobre el escenario, ha interpretado una versión desnuda de la canción, acompañado por un coro y una pequeña percusión. "La gente pasa, pero las palabras quedan", ha cantado antes de despedirse con un "¡Viva la música uruguaya!".

La noche ha dejado otros momentos destacados, como la actuación de Milo J junto a Gustavo Santaolalla, que ha aparecido para acompañar al argentino en una puesta en escena con una pequeña casa y un tejado; el encuentro musical de Carín León y Juanes, o el elegante cierre electrónico de Rawayana. También han pasado por el escenario Elena Rose, Camila Fernández, Grupo Frontera, Feid y Los Recoditos.

Aria Vega posa en la sala de prensa con el premio a Mejor Artista Revelación durante la entrega de los Premios Grammy LatinosJohn LocherAP/John Locher

En el apartado de premios, Aria Vega se ha impuesto en la categoría de mejor nuevo artista a nombres como Fabián, Macario Martínez o Loulu Gilberto. Karol G se ha llevado el mejor álbum de música urbana por Tropicoqueta, mientras que Anitta ha conseguido el de mejor álbum pop en portugués. El premio a la mejor grabación del año ha recaído en Niño, de Milo J, que ha aprovechado para dedicar unas palabras a quienes han perdido a alguien: "A las personas a las que les falta alguien, en otro plano les está viendo alguien. Yo creo en eso".

"Un cubata entre pecho y espalda con este vasito dorado"

Pero la jefa de la noche ha sido la que era gran favorita, Rosalía, que, con su proverbial espontaneidad, al ganar el premio a Mejor Canción del Año por La Perla ha lanzado entre emocionada y ajustando cuentas llena de alegría: "Para todas las personas que me dijeron que no valía y que mi música era demasiado rara: gracias a no haberles escuchado un carajo, ¡ahora estoy ganando este premio!", ha celebrado.

También ha reivindicado la inspiración mexicana de esta canción y ha recordado a Paquita la del Barrio: "Sin Paquita la del Barrio, 'La perla' no existe". Y ha rematado con una dedicatoria a quienes se han cruzado con alguna perla en su vida: "Ojalá que la vida les tenga guardado un diamante. Una ya no está para bisutería". Después, ha levantado su trofeo dorado a modo de copa y ha brindado por todos los presentes: "Vamos a celebrar. Y con esto un cubata entre pecho y espalda con este vasito dorado. Ahí. A vuestra salud".

Alejandro Sanz suma un nuevo Latin Grammy

Además, la presencia española volvió a destacar con el triunfo de Alejandro Sanz, ganador del premio a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo por ¿Y ahora qué+?. El cantante madrileño se impuso a otros artistas como Pablo Alborán, Monsieur Periné, nic y Debi Nova. El trabajo premiado supone una ampliación de ¿Y ahora qué?, un disco que marcó una etapa de renovación personal y artística para el intérprete español.

Bad Gyal y Kase.O, altavoz de las reivindicaciones sociales

La alfombra roja también sirvió de escenario para mensajes de carácter social. Bad Gyal, nominada en dos categorías, expresó su ilusión por actuar en Coachella 2027 y mostró su respaldo a las protestas en España por la crisis de la vivienda y el aumento del coste de la vida.

En la misma línea se pronunció el rapero Kase.O, que animó a los ciudadanos a seguir manifestándose para defender el derecho a una vivienda digna y mejores condiciones salariales. El artista aspiraba a ganar el premio a mejor canción de rap/hip hop por Mono, aunque finalmente el galardón fue para J Noa y Trooko por Antisistema.