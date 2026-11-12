La familia de Jesús de Miguel agradece las donaciones recibidas a través del 'crowfunding' de Fran Sol

La familia de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife muerto en el partido que su equipo jugó contra el Andorra, ha agradecido este jueves las donaciones recibidas a través del 'crowfunding' abierto por el también delantero Fran Sol, del Hércules. A través de un comunicado remitido por la Asociación de Fútbolistas Españoles (AFE), han hecho llegar su agradecimiento al público.

"La familia de Jesús de Miguel Alameda, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), queremos compartir con todos vosotros y vosotras que ya hemos recibido las donaciones procedentes del crowdfunding organizado por el futbolista Fran Sol. Un crowdfunding que todavía sigue abierto", abre el comunicado de la familia.

Sol tomó la iniciativa hace prácticamente una semana, al poco de producirse la muerte de Jesús de Miguel, por sentirse "identificado con él porque, como delantero, he ido al choque muchas veces contra defensas y porteros y varias veces me he quedado sin aire en el suelo por golpes fuertes. Es ahí cuando piensas que podía haber sido yo", dijo al diario deportivo 'As'.

Ahora la familia da las gracias tanto al jugador, como a los donantes por "las muestras de cariño y solidaridad" y añaden sentirse emocionados por la "cantidad de personas" que se han sumado a la iniciativa del 'crowfunding'.

"Cada gesto ha significado mucho para nosotros y queremos que sepáis que hemos recibido todas estas muestras de generosidad con muchísimo cariño. Gracias por estar ahí, por vuestra solidaridad y por acompañarnos en estos momentos.