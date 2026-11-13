El tiempo el fin de semana del 13 de noviembre en España: viernes de lluvia previo al alejamiento de las borrascas

Viernes lluvioso en el noroeste de la Península previo al alejamiento de la borrasca Charles y el debilitamiento de Bruna. En el resto del país, habrá rachas muy fuertes de viento en Baleares y cielos nubosos de manera generalizada, especialmente en el Mediterráneo y el interior.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta en cinco comunidades. Baleares anota una naranja por olas de cuatro a cinco metros en Mallorca y Menorca, así como una amarilla por fuertes rachas de viento de hasta 80 km/hora. Los fenómenos costeros también serán preocupantes en Cataluña y Comunitat Valenciana, ambos con alertas amarillas.

En cuanto a los avisos por lluvias, se mantienen amarillos en Galicia por posibles tormentas en A Coruña, Ourense y Pontevedra; y en Castilla y León, donde se espera que golpeen en Zamora. Además, se esperan precipitaciones localmente fuertes en los litorales del Cantábrico y del oeste de la cordillera Cantábrica y algunos chubascos en el nordeste de Cataluña y Pirineo.

Descenso de las máximas y bancos de niebla en la montaña

Las temperaturas máximas descienden en el área cantábrica, Ebro y nordeste de Cataluña, y se mantienen con pocos cambios en el resto. Las temperaturas más altas se esperan en Murcia y el litoral Mediterráneo, con hasta 26 grados, mientras que las máximas más bajas están en Asturias con 14 grados.

Temperaturas máximas viernes 13 de noviembreRTVE

Las mínimas bajan en el tercio este peninsular, Cantábrico oriental y Baleares, y hay pocos cambios en el resto. Se prevén, asimismo, bancos de niebla en entornos de montaña y heladas débiles en zonas altas de los Pirineos. La cota de nieve se ubicará en los 2.000-2.400 metros.

Temperaturas mínimas del viernes 13 de noviembreRTVE

Sobre el viento, pese a los intervalos fuertes en Cantábrico y Baleares, en el resto es de flojo a moderado. También habrá rachas importantes en los litorales del este peninsular, así como alguna intensa en montañas del tercio oriental y en el bajo Ebro. En Canarias será flojo a moderado.

Fin de semana: continuarán las lluvias en el noroeste peninsular

Para el fin de semana, la AEMET dice que el sábado predominarán las lluvias en el noroeste peninsular, pero también en puntos del centro del país. Las temperaturas máximas serán las normales para la época, en cambio, las mínimas estarán por encima de lo normal con ausencia de heladas.

Temperaturas máximas del sábado 14 de noviembreRTVE

El domingo podría llegar una borrasca más activa que acumulará lluvia de nuevo en Galicia y en el entorno del Sistema Central. Más despejado estaría el entorno del Mediterráneo, aunque con algunas lluvias, y con temperaturas más suaves. La próxima semana se espera que continúe una predicción similar.

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