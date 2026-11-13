Microsoft sufre una caída global de sus servicios, entre ellos, Outlook y Teams.

Microsoft, la mayor empresa de software del mundo, ha sufrido una interrupción simultánea de sus plataformas y servicios como Outlook, Teams o Copilot no funcionan en estos momentos. La compañía trabaja para arreglar esta avería masiva que se ha producido tras una "carga elevada" en una parte de la infraestructura en "múltiples regiones", según ha explicado.

El vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna, ha descartado un ataque cibernético. "Por ahora, puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética", ha afirmado.

No obstante, Microsoft ha asegurado que observaba una recuperación parcial en algunas regiones aunque las medidas adoptadas hasta el momento no están produciendo una recuperación que permita restablecer el servicio al completo.

El 'apagón' de Microsoft empezó en América

Este fallo general empezó sobre las 20.00 horas del jueves -hora española- tras notificar los usuarios de Exchange Online, el correo electrónico en la nube en América, que no lograban acceder. La web de monitorización Downdetector llegó a registrar en ese momento un pico de cerca de 140.000 personas que alertaban de la caída. Los reportes han llegado desde más de 70 países.

"Mientras trabajamos para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar a la conectividad del servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región", ha escrito la propia compañía en un mensaje en X.

Servicios como Microsoft Outlook; Microsoft 365,la nube con suscripción a Word, Excel, PowerPoint, entre otros; la plataforma de mensajería y videoconferencias Microsoft Teams y su inteligencia artificial Microsoft Copilot continúan aún sin servicio.

El gigante tecnológico ha asegurado que los técnicos trabajan para resolver la situación. "Estamos encontrando problemas con máquinas que se quedan bloqueadas en un estado defectuoso, lo que impide que nuestros cambios se sincronicen como se esperaba", indicó Microsoft en una actualización de su reporte inicial.

Tecnológicas como OpenAI y Anthropic también han informado de problemas asociados al uso de la infraestructura de Microsoft.

Microsoft ha asegurado que existe una "recuperación parcial" en las regiones donde ha aplicado las soluciones, que de momento no es sostenida. La compañía sigue trabajando en varios frentes para restablecer los servicios.