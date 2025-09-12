Bruselas acepta los compromisos de Microsoft y cierra su investigación sobre Teams

La Comisión Europea (CE) ha aceptado este viernes los compromisos de Microsoft para cerrar la investigación que le abrió por posible abuso de posición dominante al vincular su producto de comunicación Teams con sus aplicaciones para empresas.

Los compromisos, que ahora serán legalmente vinculantes en virtud de las normas antimonopolio de la Unión Europea, abordan las preocupaciones de la Comisión relacionadas con la vinculación de Microsoft Teams a las populares aplicaciones de productividad Word, Excel, PowerPoint y Outlook, incluidas en sus paquetes Office365 y Microsoft 365 para clientes empresariales.

El gigante estadounidense se ha comprometido a ofrecer a los clientes que compran en el Espacio Económico Europeo (EEE) versiones de Office 365 y Microsoft 365 sin Teams y hacerlo a un precio considerablemente inferior a la que incluye Teams. Además, Microsoft accede a no ofrecer descuentos en Teams o en paquetes con Teams superiores a los ofrecidos sin ese programa.

Por otra parte, ofrecerá a los clientes que compran en el EEE oportunidades recurrentes para cambiar a paquetes sin Teams y permitir que se implementen en centros de datos de todo el mundo.

Igualmente, permitirá a los competidores de Teams y a determinados terceros una interoperabilidad efectiva con determinados productos y servicios de Microsoft para funcionalidades específicas, así como integrar las aplicaciones web de Office (Word, Excel y PowerPoint) en sus propios productos, e integrar de forma destacada sus productos en las aplicaciones de productividad básicas de Microsoft. Por último, la empresa permitirá a los clientes del EEE extraer sus datos de mensajería de Teams para utilizarlos en soluciones de la competencia.

Preocupaciones sobre competencia La Comisión sometió a prueba de mercado los compromisos de Microsoft y consultó a todas las terceras partes interesadas para verificar si estos eliminarían sus preocupaciones en materia de competencia. A la luz de los resultados de esta prueba de mercado, Microsoft modificó su propuesta inicial y se comprometió además subir un 50% el precio entre algunos paquetes de Microsoft 365 y Office 365 sin Teams y los correspondientes con Teams (incluidos los destinados a empresas). También a aclarar que los sitios web pertinentes de Microsoft que anuncian cualquier oferta de software que incluya un paquete con Teams deben mostrar además la oferta correspondiente sin ese programa, y a publicar información sobre la interoperabilidad y la portabilidad de los datos en todos sus sitios web pertinentes dirigidos a los desarrolladores. Asimismo, la Comisión tomó nota de que Microsoft ha decidido unilateralmente alinear sus ofertas y precios de paquetes en todo el mundo con estos compromisos.