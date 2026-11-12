El Arsenal neutraliza a un Barça que mereció más

El FC Barcelona y el Arsenal firmaron tablas en un partidazo digno de la Women’s Champions League (1-1). El cuadro ‘gunner’ golpeó primero de la mano de Maanum y Hansen igualó la contienda en la segunda mitad con una obra de arte.

El Barça fue superior y a los puntos, como en boxeo, se habría llevado el triunfo, pero se topó con un Arsenal muy ordenado que supo contener el poderío ofensivo culé y amenazar con su ataque. Ambos conjuntos demostraron por qué son dos de los grandes candidatos a ganar el título. No en vano son los dos últimos campeones del torneo.

Un Barça desacertado se va en desventaja al descanso

El conjunto culé dominó el partido desde el inicio pero, como era de esperar, se encontró con un Arsenal respondón. El equipo inglés tuvo la primera oportunidad clara del partido de la mano de Alessia Russo, que mandó un cabezazo al palo con la portería vacía en el minuto 5.

Respondió el Barça con la primera oportunidad de una Caroline Graham Hansen que estuvo superlativa durante todo el choque. La noruega se topó con Misa Rodríguez, que regresaba al Camp Nou por primera vez tras su salida del Real Madrid.

Tras el susto inicial, el conjunto catalán parecía haberse adueñado del dominio y de las ocasiones, pero el elenco inglés golpeó primero. Cata Coll frenó una buena jugada colectiva del Arsenal con una gran parada a disparo de Foord, pero no pudo hacer nada en el rechace de Maanum, que colocó el 0-1 en el luminoso con un disparo raso en el minuto 22.

Tras el gol, el monólogo del Barça fue aún más marcado. Hansen siguió siendo un quebradero de cabeza para Hinds, aunque las opciones más claras del bando culé llegaron por parte de Sydney Scherttenleib.

La suiza probó fortuna de todas las maneras. Su ocasión más clara llegó en el último minuto de la primera parte, con un cabezazo que se estrelló en el poste. Poco antes, Claudia Pina también había rozado el gol en una gran jugada individual. Las estadísticas del primer tiempo evidenciaron la falta de acierto del Barça: 18 remates sin premio.

La insistencia de Hansen encuentra premio

El guion no cambió con el inicio de la segunda mitad. El Camp Nou comenzaba a impacientarse mientras Hansen seguía desbordando una y otra vez sin hallar a una compañera que acertase.

Pere Romeu no quiso esperar mucho para agitar el árbol. El técnico puso en liza a Aitana Bonmatí en el minuto 56. Solo tres minutos después y sin que la tres veces Balón de Oro tuviese que participar, Hansen se sacó de la chistera un gol de estrella mundial para igualar la contienda.

La noruega recibió en la frontal un envío de Brugts, tiró un recorte con la derecha y soltó un latigazo con la zurda que perforó, por fin, la portería de una acertada Misa Rodríguez. Fue su quinto gol en cuatro partidos de lo que va de Champions. Números de otro planeta.

El tanto espoleó al conjunto culé, que trató de acelerar en busca del gol de la victoria ante un Arsenal que no cambió el planteamiento. Las ‘Gunners’ volvieron a amenazar a la contra y Alessia Russo estuvo a punto de dar un nuevo susto al Camp Nou en el 66’. Poco antes había hecho su aparición Ona Batlle, que regresaba a su antigua casa con la camiseta del Arsenal.

A pesar de haber logrado el empate, el cuadro dirigido por Pere Romeu seguía sin encontrar la finura en su juego. Prueba de ello es que las conducciones y los disparos de Sydney Scherttenleib seguían siendo su mejor arma.

El partido entró en los últimos veinte minutos en una especie de impasse. Ninguno de los dos equipos amenazaba en exceso al rival, pero caían ocasiones por los dos lados. Cata Coll volvió a aparecer en el 77’ para negarle el doblete a Maanum.

El Barça buscó el tanto de la victoria en los instantes finales, pero sin apretar demasiado. El riesgo de perder el valioso punto pudo amilanar a ambos equipos, que confirmaron un empate positivo para ambos. El FC Barcelona termina la cuarta jornada en el coliderato. El equipo culé suma 10 puntos, los mismos que el Lyon. El Arsenal, por su parte, es cuarto con ocho unidades y también mantiene el invicto en lo que va de torneo.