'El ser querido', 'La bola negra', 'Tres adioses' y 'Yo no moriré de amor', nominadas a los premios Forqué

La bola negra, El ser querido, Tres adioses y Yo no moriré de amorcompetirán por el galardón a mejor película de la 32 edición de los Premios Forqué de la industria audiovisual, que ha dado a conocer este jueves sus candidaturas a todas las categorías.

La bola negra (Javier Calvo y Javier Ambrossi) con cinco nominaciones; El ser querido (Rodrigo Sorogoyen), con tres candidaturas, y Yo no moriré de amor (Marta Matute), con dos, encabezan la lista de las producciones cinematográficas más nominadas.

En cuanto al galardón a la Mejor Serie de Ficción, se lo disputarán la temporada dos de Celeste (Diego San José), El castillo (Isabel Peña y Eduardo Villanueva), Ravalear (Pol Rodríguez) y Se tiene que morir mucha gente (Victoria Martín).

En esta categoría, Celeste T2, El castillo y Se tiene que morir mucha gente encabezan la lista de finalistas con tres nominaciones cada una.

Las actrices y actores nominados

Carmen Maura (Calle Málaga), Lola Dueñas y Penélope Cruz (La bola negra) y Victoria Luengo (El ser querido) son las nominadas en Mejor Interpretación Femenina; mientras que en el apartado masculino los finalistas son Alberto San Juan (La luz), Eduard Fernández (El mal padre), Guitarricadelafuente (La bola negra) y Javier Bardem (El ser querido).

Entre los nominados a Mejor Actriz y Actor en series de ficción están: Anna Castillo y Macarena García (Se tiene que morir mucha gente), Carmen Machi (Celeste T2) y Valentina Vidal (El castillo); y Eduard Fernández (Matar a un oso), Enric Auquer (Ravalejar), Manolo Solo (Celeste T2) y Raúl Arévalo (El castillo).

Mejores películas latinoamericana, documental y de animación

Aspiran a Mejor Película Latinoamericana del Año, la chilena Hangar Rojo (Juan Pablo Sallato M.), la argentina La virgen de la Tosquera (Laura Casabé), la mexicana Moscas (Fernando Eimbcke) y la paraguaya Narciso (Marcelo Martinessi).

En la categoría de Mejor Largometraje Documental concurren 200 vidas, Paco Rabal (Vanesa Benítez), Carlos Saura. Ese niño de la fotografía (Anna Saura), Forqué, el oficio de hacer cine (Gaizka Urresti y Rafael Maluenda) e Historias del buen valle (José Luis Guerín).

En el apartado de Mejor Largometraje de Animación son candidatas Evolution (Julio Soto Gúrpide y Zayra Muñoz Domínguez), La violinista (Ervin Han y Raúl García), Tadeo Jones y la lámpara maravillosa (Enrique Gato) y Winnipeg, el barco de la esperanza (Beñat Beitia y Elio Quiroga).

Al galardón a Mejor Cortometraje Cinematográfico optan Cara de cona (Guillermo de Oliveira), In memoriam (Teresa Bellón y César F. Calvillo) y Ser un hombre (Lucas Parra); mientras que el Premio al Cine y Educación en Valores cuenta con Iván & Hadoum (Ian de la Rosa), La bola negra, Pioneras: solo querían jugar (Marta Díaz de Lope Díaz) y Yo no moriré de amor como nominadas.

Los galardones se entregarán el 19 de diciembre en el Palacio Municipal de Ifema en Madrid.