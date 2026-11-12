La Diputación Permanente convalida el decreto que prohíbe los desahucios y tumba el que hacía indefinidos los alquileres

24 horas después de que España viviera una huelga general, con resultado desigual, y unas manifestaciones masivas en favor de unos sueldos y viviendas dignas, la Diputación Permanente del Congreso ha votado a favor de uno de los dos decretos que precipitaron la convocatoria electoral. El guion se ha cumplido, y el PNV, junto a los dos partidos que sustentan al Gobierno y al resto de grupos de izquierda, ha convalidado el primero de los textos, el que prorroga la prohibición de los desahucios a personas vulnerables y congela los alquileres durante dos años, pero el segundo, el que hacía indefinidos los contratos, ha decaído.

El primer texto, que también prohíbe que los fondos buitre adquieran pisos por debajo del 70% de su valor de tasación hasta 2030 o establece que la administración asuma los costes de los desahucios de vulnerables para no penalizar a los pequeños propietarios, ha salido adelante con 35 votos a favor y 34 en contra. El peso que cada partido tiene en la Diputación Permanente difiere del pleno y por eso el PSOE y Sumar, a diferencia de lo que sucedió en la sesión en la que PP, Vox y Junts tumbaron los dos decretos, han podido salvar hoy uno de los dos textos. El segundo ha sido rechazado con 35 votos en contra y 34 a favor.

El debate ha servido para que los grupos hayan adelantado unas horas el inicio de la campaña electoral, que oficialmente comienza la medianoche de este jueves. Todos los partidos han marcado posiciones y se han enzarzado con algunos de sus competidores. De ahí que a ratos el tono de las intervenciones pareciese más propio de un mitin que de una sesión parlamentaria.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha sido el encargado de defender, en un primer turno, los dos textos y ha puesto el foco en las personas que se beneficiarán, según ha remarcado, de la prórroga de los contratos de alquiler durante dos años. Según un informe de su departamento, el ahorro mediano será de 4.341 euros y hasta 5 millones de inquilinos podrán acogerse a la medida.

En su intervención, con tono electoral, Bustinduy ha defendido la jornada de huelga general y las movilizaciones masivas que se vivieron este miércoles en muchas ciudades de España además de lanzar un mensaje que parecía dirigido al PP y Vox. "De las paguitas vive el rentista que se forra a costa del esfuerzo de la clase trabajadora. ¿Qué cultura del esfuerzo, qué meritocracia, hay en que alguien que ha heredado 100 pisos suba un 40% los alquileres porque puede?", ha censurado el ministro de Sumar. "¿Qué forma de patriotismo es votar para blindar los intereses de un fondo estadounidense que tiene 30.000 viviendas en alquiler en España y no de las 300.000 familias españolas que viven en esas casas, ¿así se defiende la soberanía?", ha añadido.

"Se van generando una casta de inalquilables"

Tras Bustinduy, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido la encargada de defender el decreto que ha salido adelante. Rodríguez también ha ensalzado las manifestaciones del 11N y, consciente de que el PSOE se juega todo el 29N y de que las promesas sociales son una de las bazas que el partido va a intentar exprimir, ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral: "El derecho a la vivienda pasa también por ejercer el derecho al voto. Derechos. Eso es lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre. PP y Vox no plantean una alternativa de Gobierno, plantean una involución democrática, que implica volver al 96 y a los pelotazos [inmobiliarios]".

Rodríguez ha tenido que escuchar críticas de todos los grupos de la oposición, pero también del resto de fuerzas de izquierda, que le han reprochado falta de ambición y cálculos electoralistas. El PP, que ha exigido su dimisión, le ha responsabilizado de la subida de precios de la vivienda, además de acusar al PSOE de recurrir a la Diputación Permanente para revertir el rechazo que el pleno asestó a los dos textos el pasado mes de octubre. "Se han convertido al populismo más bananero y antidemocrático", ha defendido José Vicente Marí, que ha añadido: "Usted es la ministra de los fondos buitre y de los rentistas, ahórrese la moralina".

"Se va generando una casta de inalquilables, de españoles que han perdido el tren de la vida y se ven obligados a meterse tres familias en una casa o tienen 40 años y siguen en casa de sus padres. No pueden excusarse en el desconocimiento, sólo se puede achacar a una falta de conciencia social, maldad o falta de patriotismo", ha cargado Carlos Hernández Quero, en referencia a las políticas adoptadas por el Gobierno que, a su juicio, han provocado una caída de la oferta de alquiler, perjudicando, precisamente, a las clases más desfavorecidas.

Junts llama a Rufián de "maltratador emocional"

Más allá del choque entre el Gobierno y la oposición, la sesión ha dejado un agrio encontronazo entre Junts y ERC. Josep Cruset, que este jueves ha cogido el relevo de Míriam Nogueras al frente de la portavocía de los neoconvergentes, ha cargado duramente contra Gabriel Rufián. "Puede seguir haciendo de maltratador emocional. No tengo necesidad de arrastrarme por los platós de televisión para defender a mi comunidad", ha censurado el diputado de Junts, a lo que el republicano, visiblemente enfadado, ha respondido: "Aspiro a que acaben en el más ostracismo político. Sí, gente como usted, que no trabaja para la clase trabajadora catalana".

También Cruset ha cargado contra la ministra de Vivienda, a la que ha acusado de no pensar en el bien de la ciudadanía y moverse tan sólo por cálculos partidistas. "La peor de las vergüenzas políticas es hacer sufrir a la gente por interés electoral", ha subrayado. Las palabras del diputado catalán no han pasado desapercibidas para Rodríguez, que tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de reprochar a Junts uniese sus votos a los del PP y Vox y tumbase los dos decretos en el pleno del Congreso.

"Ustedes, como ellos, quedaron retratados. Ahora sólo espero que los catalanes les sitúen donde merecen", ha respondido la ministra con un tono inusualmente duro. A lo largo de toda la legislatura, el ala socialista del Gobierno ha sido especialmente cuidadosa a la hora de dar la réplica a Junts. El objetivo ha sido evitar cualquier tipo de fricción con el partido del que han dependido todas y cada una de las votaciones que se han celebrado en el Congreso y que terminó por precipitar el adelanto electoral.