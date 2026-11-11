Decenas de miles de personas ignoran la lluvia y claman en la calle por unos sueldos y viviendas dignas

Decenas de miles de personas han salido este miércoles a la calle para exigir unos sueldos y viviendas dignas. La lluvia, a ratos muy fuerte, no ha impedido que 120.000 personas, según la Delegación del Gobierno, hayan secundado la manifestación de Madrid, mientras que en Barcelona, según datos de la Guardia Urbana, han sido 55.000. En Valencia han salido a la calle 40.000 personas y el respaldo también ha sido multitudinario en otros puntos de España, como Alicante, Zaragoza, Bilbao, Santiago de Compostela, Vigo o La Rioja. Las manifestaciones han sido el colofón a la jornada de huelga general del 11N, convocada por CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinas y otras entidades sindicales y sociales.

En Barcelona, una vez que ha concluido la manifestación, se han registrado incidentes. Un grupo de jóvenes encapuchados ha roto los escaparates de varias tiendas y se ha enfrentado a los Mossos con el lanzamiento de petardos. También han incendiado varios contenedores. Previamente, los comercios y otros establecimientos del centro de la ciudad habían cerrado ante el temor de que pudiesen registrarse actos vandálicos. De momento hay 18 detenidos.

Altercados en Barcelona tras la manfiestación de la huelga general del 11N.EFE/Alejandro García

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a través de un mensaje publicado en redes sociales ha condenado los hechos. "Ni la violencia ni el vandalismo representan a las personas que se han manifestado pacíficamente hoy durante toda la jornada. En Cataluña, quien la hace la paga. Todo el apoyo a los Mossos y al resto de cuerpos de seguridad que trabajan por restablecer el orden y la convivencia. La protesta es legítima, la violencia no", reza el post.

En Madrid, la Policía ha cargado en la Gran Vía, en el tramo que discurre entre Callao y la plaza de España, el punto donde ha culminado la marcha. Los agentes han disparado pelotas de goma y han lanzado gas pimienta después de que se produjeran quemas de contenedores y roturas de escaparates, informa EFE. De momento hay dos arrestados.

Son los dos puntos negros de unas manifestaciones que se han desarrollado con absoluta normalidad.

Proclamas contra los "rentistas" y los fondos buitre

A lo largo y ancho de España, los manifestantes han dirigido sus gritos contra los "rentistas", los fondos buitre o las inmobiliarias, además de corear consignas como "tenemos las llaves de todos vuestros pisos", "ser neutral no paga la renta", "qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa", "¿dónde está el Gobierno progresista?", "ministra, rentista, que estás en nuestra lista" o "Gobierno y patronal, alianza criminal".

Igualmente, han exigido blindar los servicios públicos y las pensiones y han tenido mensajes de recuerdo para Maricarmen Abascal, cuyo desahucio prendió la movilización social que ha desembocado en la huelga general de este miércoles.

Incluso en Andalucía, donde CCOO y UGT han decidido suspender las manifestaciones en Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba por las fuertes lluvias, miles de personas han salido a la calle. En Granada, la protesta se ha detenido durante unos minutos tras el hallazgo de una maleta sospechosa, aunque ha podido continuar cuando la Policía ha comprobado que no entrañaba ningún peligro.

Vista de la manifestación que ha recorrido las calles de Valencia por la huelga general del 11N.EFE/Ana Escobar

En Murcia, una joven ha resultado herida con una botella de vino que alguien ha lanzado desde un balcón. La Delegación del Gobierno ha señalado que la Policía investiga los hechos y se han recogido los restos de la botella para buscar huellas que permitan identificar al agresor.

Minutos antes de que comenzase la protesta en Madrid, Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha advertido de que la huelga se dirige contra todos "los gobiernos, de todos los colores, culpables de haber protegido a los rentistas de este país". "Hay que bajar los alquileres, hay que conseguir contratos indefinidos y hay que expulsar a los fondos buitre. Tenemos claro lo que hay hacer y se lo vamos a dejar claro a los próximos que estén en el Gobierno. Es una huelga contra los rentistas, las grandes empresas, la patronal, las inmobiliarias y contra todos los Gobiernos", ha remarcado Racu.

Antes, CCOO y UGT han hecho un llamamiento para que el máximo número de personas participasen en las movilizaciones convocadas en todas las capitales de provincia. "Ha sido una jornada de éxito, centrada en la industria, en la logística y en el transporte, y ahora coge el relevo la movilización social, la calle", ha señalado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Sordo, acompañado por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado confiado en que las protestas serán "masivas" tras una jornada, como han reconocido los dos grandes sindicatos, en la que la respuesta a la huelga general ha sido desigual en función del sector y de la comunidad.

La última huelga general de ámbito nacional impulsada por CCOO y UGT fue la de 2012 y en esta, aunque hay otras muchas entidades entre los convocantes, son los dos grandes sindicatos que la respaldan. De ellos, en gran medida, depende la respuesta a pesar de que la movilización naciese por la presión del Sindicato de Inquilinas y la movilización social tras el desahucio de Maricarmen Abascal.

La patronal tacha de "fracaso" la huelga general

"Se ha visualizado cuáles han sido las comunidades con más seguimiento. En Cataluña, Barcelona ha parado plenamente. También la cornisa cantábrica. Y en Madrid ha habido un paro extraordinariamente alto teniendo en cuenta la presión, incluso policial, que hemos tenido", ha remarcado Álvarez frente a la valoración de la CEOE, que a través de un comunicado, ha tachado de "fracaso" la huelga general y ha cifrado en un 5% de media el seguimiento.

La patronal ha puesto el foco en los datos de demanda de la red eléctrica. A las 17.00 la reducción del consumo era de un 2,5% respecto a este martes y de un 4,7% sobre la previsión. La diferencia a primera hora de la mañana ha llegado a ser de un 10%.

No obstante, CCOO y UGT, que en la comparecencia previa a las manifestaciones no han ofrecido datos sobre el seguimiento de los paros como sí habían hecho horas antes, han defendido que el respaldo que ha tenido la huelga ha superado sus expectativas y que siempre fueron conscientes de que tendría más repercusión en aquellas regiones donde el problema de la vivienda es más acuciante.

"Como dijimos, no es una cuestión que afecte a todo el país por igual, pero el respaldo ha sido muy amplio. Más amplio de lo que esperábamos. Los trabajadores han entendido nuestro mensaje", ha subrayado Álvarez.

Más de 60 detenidos y 653 incidentes

La huelga se ha dejado notar en las calles desde primera hora de la mañana. Los piquetes informativos se han desplegado por Mercamadrid y Mercabarna, también por los principales puertos del país y por las grandes factorías, como la planta de Navantia en Ferrol, la de Ebro en la Zona Franca de Barcelona o la que Volkswagen tiene en Pamplona.

Ha sido en estos puntos y en las carreteras donde se han registrado algunos de los incidentes más significativos, como el choque entre piquetes y policías en las puertas de Mercamadrid, donde al menos 13 personas han sido atendidas después de que los agentes rociasen con gas pimienta a los concentrados.

CCOO y UGT han cargado contra la actuación policial y han avanzado "acciones legales" por considerar que los agentes han hecho un uso "indebido" de la fuerza. "No ha sido producto de un calentón. Cuando se saca un bote de gas y se apunta a la gente a la cara hay que tener muy claro lo que se quiere hacer", ha censurado Sordo.

Desde las 22.00 de este martes y hasta las 17.00 de este miércoles se han registrado 919 incidentes, según datos del Ministerio del Interior, mientras que el balance de detenidos es de más de 60 en varias ciudades.