RTVE organizará el 23N el gran debate parlamentario de la campaña

Con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, RTVE organizará y emitirá en directo un debate electoral entre los portavoces de siete formaciones políticas con grupo parlamentario en el Congreso: PP, PSOE, VOX, Frente Amplio, ERC, Euskal Herria Bildu y EAJ-PNV. Junts Per Cataluña ha declinado la invitación.

Tendrá lugar el lunes 23 de noviembre, moderado por Xabier Fortes y se emitirá en La 1, el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. RTVE cederá de manera gratuita su señal institucional a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

En el debate participaran Ester Muñoz (Grupo Parlamentario Popular), Patxi López (Grupo Parlamentario Socialista), Pepa Millán (Grupo Parlamentario VOX), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (Grupo Parlamentario Republicano), Oskar Matute (Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu) y Maribel Vaquero (Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV).

Tres bloques temáticos

El debate durará una hora y media y se estructurará en tres bloques temáticos, seguidos del minuto de oro con el que cada participante cerrará su intervención y pedirá el voto a la ciudadanía.

Los bloques serán Vivienda y estado del bienestar; el segundo, Economía, empleo e infraestructuras; y el tercero, Clima sociopolítico y pactos. Los puestos de apertura y cierre de los tres bloques temáticos y del minuto de oro se han establecido por sorteo.