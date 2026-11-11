Aulas vacías y comercios a medio gas: así se vive en la calle una mañana de huelga general

A primera hora de la mañana, el silencio y el repiqueteo insistente de la lluvia han sustituido al habitual griterío de niños en la madrileña calle de Valderribas, en la que hay dos colegios separados por apenas unos cientos de metros. Así arrancaba este 11 de noviembre, día de huelga general, en el sur de la capital.

Un paseo matutino indicaba que esta no era una jornada normal, aunque probablemente la lluvia ha tenido también algo que ver. Las calles, más vacías de lo habitual. Varios bares y tiendas, cerrados, y los que han abierto, con escasa clientela. En Puente de Vallecas, los piquetes —o la amenaza de ellos— han provocado que algunos supermercados hayan echado el cierre, con personal de seguridad en su interior, mientras que en otros la Policía custodiaba las puertas para evitar que se acercaran los manifestantes.

En la calle de Peña Gorbea, conocida popularmente como el Bulevar de Vallecas, Luci mira con preocupación hacia el amplio despliegue policial y a las decenas de participantes del piquete. En su pastelería ha bajado la persiana a la mitad y solo atiende pedidos hechos de antemano: "Al menos que los niños no se queden hoy sin su tarta de cumpleaños", bromea. No es la única. Otros comercios del barrio -peluquerías, locutorios, fruterías- han renunciado a abrir hoy.

Luci, junto a la pastelería que regenta en Vallecas, abierta a medias por la huelgaRTVE Noticias

Enfrente, el mercado de Puente de Vallecas abre aunque a medio gas. Apenas han subido la persiana unos cuatro o cinco puestos de las decenas que abrirían habitualmente una mañana de miércoles. "Y hay muchísima menos gente", cuenta un empleado de una carnicería. Menos de la mitad de lo habitual, calcula otro empleado en un supermercado del barrio de Pacífico.

Precisamente en este barrio, en el Mercado de Pacífico, apenas unos pocos kilómetros al norte del de Puente de Vallecas, la situación es de mayor normalidad. Sí que notan menos negocio que un día normal, aunque lo achacan también a la lluvia, bastante intensa a primera hora y más ligera a media mañana. Aquí, cuenta un trabajador de una carnicería, sabían que sería difícil recibir repartos de Mercamadrid, donde ha habido piquetes y cargas policiales, y han hecho acopio el día previo. "Mira cómo de lleno tengo el mostrador, igual tengo que tirar la mitad", cuenta.

El Mercado de Puente de Vallecas, con prácticamente todos los puestos cerradosRTVE Noticias

Solo 25 alumnos en un instituto de 400

Quizá donde más se está notando la huelga es en los colegios. En el centro público de infantil y primaria José Calvo Sotelo tan solo han venido 266 alumnos de los más de 600 que tienen, lo que les ha obligado a juntar clases, explica Carolina, su directora. También ha faltado una quinta parte de los profesores, entre 8 y 9 profesores de los 44 que son.

En muchos centros no funcionará el comedor. Aquí creen que sí que podrán mantenerlo, aunque quizá tengan que ponerse a servir comida los profesores. "Hasta el último minuto no sabremos si vienen los monitores".

En el IES Vallecas I, a unos cientos de metros del otro centro, el apoyo a la huelga es masivo por parte de los alumnos. "¿Que si se ha seguido mucho la huelga? Mira el pasillo: ¡Eco! ¡Eco!", muestra gráficamente Mario, trabajador del instituto. El centro está prácticamente desierto: solo hay 25 chavales de los cerca de 400. Se han juntado todos en un aula, donde "ven películas, juegan al ajedrez". Igual luego, si no llueve, saldrán al patio.

Carteles de apoyo a la huelga en el IES Vallecas IRTVE Noticias

¿Las razones de la ausencia de alumnos? Muchos no han podido llegar por los problemas con el transporte público, algunos padres no querían llevar a sus niños si no había comedor, y otros, sencillamente, han decidido hacer huelga. Ellos, dice, abren también para asegurar que los chavales están atendidos mientras sus padres trabajan. Aquí un 90% del alumnado es de origen migrante, señala.

En Madrid, el paro general del 11N se suma a la huelga indefinida que mantienen los profesores desde hace casi un mes. El golpe a la nómina se ha empezado a notar y el efecto de esta huelga por la educación pública, aunque empezó muy fuerte, "se ha ido desinflando", cuenta Carolina, la directora del CEIP José Calvo Sotelo. Eso sí, en días de gran movilización como el de hoy "se acentúa" el seguimiento.

El colegio público José Calvo Sotelo, empapelado con pegatinas de apoyo a la educación pública y a la huelga indefinidaRTVE Noticias

Los centros de salud, sin apenas afectación

El impacto es ostensiblemente menor en los centros de salud de la zona. En varios de ellos este miércoles de huelga es prácticamente "un día más", tal y como han explicado sus trabajadores a RTVE Noticias. En el centro de Reyes Magos, por ejemplo, han faltado "un par de médicos" y los pacientes que tenían citas con ellos no han acudido. Mientras, el resto de profesionales se han repartido para cubrir las urgencias.

Los sindicatos lo han achacado a unos servicios mínimos "abusivos". En la Comunidad de Madrid, los servicios mínimos fijados equivalen a la plantilla habitual de un fin de semana o festivo, además del personal que tuviera programada una guardia para el día de la huelga.

Las farmacias, por lo general, han abierto con normalidad. No están sujetas como tal a unos servicios mínimos, como los hospitales y ambulatorios, pero sí que tienen una "función de interés público y esencial para la población". Así se lee en el cartel del Colegio Oficial de Farmacia de Madrid colgado en la botica de la calle Gutenberg.

Cartel colgado en la farmacia Gutenberg, en MadridRTVE Noticias

Teresa, farmacéutica de segunda generación, cuenta que han abierto con normalidad. Ninguno de sus trabajadores ha faltado, y ella ha venido a trabajar porque ve un "sinsentido" la que considera "una huelga contra la oposición". "Si esta huelga se hubiera hecho antes, y no en periodo electoral, yo habría participado, porque me parece que hay muchas cosas que habrían merecido una huelga, no solo la vivienda", explica.

Tampoco notan apenas la huelga los bancos, donde la asistencia de trabajadores ha sido la de "un día más", apunta un empleado de una sucursal de CaixaBank, si bien sí que notan menos clientes.

En muchos comercios simplemente han abierto más tarde, por los problemas para moverse por los atascos y los paros en metro, bus y trenes. Otros, sin embargo, relatan que llegar a sus puestos de trabajo ha sido más fácil que otros días. "Mucha gente no ha salido por miedo a quedarse atascada", cuenta la conserje de un colegio. También se ha notado el teletrabajo, una herramienta por primera vez generalizada en una huelga general, y a la que han recurrido muchos empleados para evitar los problemas de movilidad.