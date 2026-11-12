La Fiscalía Europea investiga al Ministerio de Igualdad por un posible fraude en las pulseras telemáticas de Viogén

La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ha desplegado este jueves una serie de medidas de investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas en España donde la UCO está requiriendo la información solicitada por el organismo europeo.

El órgano judicial comunitario indaga un presunto delito de fraude que afecta a fondos públicos de la Unión Europea asignados a la compra de pulseras telemáticas de seguimiento.

Las investigaciones judiciales se centran en esclarecer el uso de los recursos comunitarios otorgados para adquirir los dispositivos de control telemático. Estas pulseras son herramientas tecnológicas utilizadas para asegurar tanto el cumplimiento de las medidas cautelares de alejamiento como las condenas impuestas en casos de violencia de género.

Al tratarse de una partida presupuestaria financiada con fondos de la Unión Europea, cualquier anomalía o desvío de dinero entra de forma directa bajo la competencia de la justicia comunitaria. Por este motivo, el organismo supranacional ha actuado en territorio español para inspeccionar las dependencias vinculadas a la gestión y supervisión de estos recursos.

Apoyo operativo de la Guardia Civil

Las diligencias sobre el terreno llevadas a cabo en Madrid cuentan con el respaldo operativo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según ha confirmado formalmente la propia institución europea en un comunicado emitido desde Luxemburgo, el caso no es reciente, sino que las averiguaciones sobre este presunto fraude comenzaron a desarrollarse el año pasado.

Por el momento, las autoridades europeas han comunicado que no se facilitarán más detalles sobre el estado actual del procedimiento ni sobre el contenido concreto de las inspecciones, con el objetivo prioritario de proteger el desarrollo de las actuaciones en curso.

El Tribunal de Cuentas ha confirmado a RTVE que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran en sus dependencias a petición de la Fiscalía Europea en Madrid, en relación con una solicitud de información.

El Tribunal de Cuentas aprobó el 22 de septiembre de 2026 el Informe de Fiscalización n.º 1.695, relativo a la contratación, ejecución y control del servicio de dispositivos telemáticos de seguimiento de medidas de alejamiento, en el ámbito del Ministerio de Igualdad.

Por su parte, RTVE ha confirmado la presencia de miembros de la UCO en las dependencias del Ministerio de Igualdad para recabar información siguiendo las instrucciones de la Fiscalía Europea.

Cronología de los hechos 2025, septiembre: La Fiscalía General del Estado alerta en su memoria anual de absoluciones de agresores por fallos técnicos en las pulseras telemáticas tras el cambio de empresa adjudicataria del Sistema Cometa, lo que lleva al Congreso a aprobar una iniciativa exigiendo el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y una auditoría urgente. 2025, 11 de noviembre: Una nueva incidencia técnica en las llamadas y en las alertas por proximidad bluetooth obliga al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección para las víctimas. 2025, 12 de noviembre: La Comisión Europea confirma que examinará los fallos detectados en los dispositivos y evaluará si comprometen los fondos europeos de recuperación destinados a su financiación. 2026, 12 de enero: El Tribunal de Cuentas anuncia la inclusión de la contratación y el control de las pulseras antimaltrato en su programa anual de fiscalización. 2026, 20 de enero: El Gobierno aprueba una nueva licitación superior a los 71 millones de euros para renovar la gestión del servicio hasta 2029 con el objetivo de reforzar el sistema. 2026, 6 de marzo: El Ministerio de Igualdad impone una sanción económica de 25.285 euros a Vodafone, empresa adjudicataria del servicio, por la incidencia técnica registrada en noviembre de 2025. 2026, 24 de marzo: El Parlamento Europeo acuerda mantener abierta una petición ciudadana sobre las disfunciones de los dispositivos mientras Bruselas aclara el impacto sobre los fondos comunitarios. 2026, 16 de septiembre: La ministra Ana Redondo defiende en Sevilla la eficacia del Sistema Cometa y subraya que ninguna mujer portadora de la pulsera ha sido asesinada en España. 2026, 23 de septiembre: El Tribunal de Cuentas publica su auditoría, en la que alerta de "graves deficiencias" tanto en la contratación como en el seguimiento del sistema telemático. 2026, 12 de noviembre: La Fiscalía Europea (EPPO), con el apoyo de la UCO de la Guardia Civil, anuncia una investigación por presunto fraude con fondos comunitarios y recaba documentación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas.

Ana Redondo defiende su gestión

La ministra Ana Redondo, por su parte, ha asegurado "colaboración absoluta" y "transparencia absoluta" ante la investigación de la Fiscalía Europea sobre los contratos de las pulseras antimaltrato. Defendiendo que "nos consta que se han invertido correctamente" al tiempo que ha denunciado que se trata de "un debate manipulado, lleno de bulos y mentiras" sobre los fondos comunitarios.

La ministra ha insistido en que "está en juego la vida de más de 4.000 mujeres", Redondo ha zanjado que "no se puede poner en riesgo la vida de las víctimas". Asegura que "somos los primeros interesados en que se fiscalice hasta el último céntimo", ha dicho Redondo este jueves en la presentación a los medios de la campaña del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en declaraciones a los medios en el Congreso, al ser preguntada por las gestiones del Ministerio de Igualdad, ha subrayado que los fondos comunitarios cuentan con "muchos canales de fiscalización y de auditoría", al tiempo que ha defendido que estos fondos fueron conseguidos por "el presidente del Gobierno y que ahora todos se hacen cargo de ellos para intentar rentabilizarlos".

El PP propone "auditar hasta el último euro"

El Partido Popular, tras conocer la noticia, ha anunciado que auditará "hasta el último euro" del gasto público tras las elecciones generales del 29 de noviembre para que los ciudadanos conozcan el destino de los fondos.

Desde la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo reprochan al Ejecutivo haber "corrompido todo", señalando que si antes afectó a la seguridad ferroviaria, ahora se investiga si alcanzó "la seguridad de las mujeres maltratadas". Asimismo, fuentes populares critican que un Gobierno que daba "lecciones de feminismo" esté bajo sospecha tras casos previos como la destitución de la exdirectora del Instituto de la Mujer por hacer negocio con los puntos violeta.

La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, ha vinculado la actividad parlamentaria del Gobierno con las recientes actuaciones judiciales, señalando la presencia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tanto en el Ministerio de Igualdad —en el marco de las pesquisas sobre las pulseras antimaltrato— como en el Tribunal de Cuentas en relación con las finanzas del PSOE.

Asimismo, Muñoz ha asegurado que, si Alberto Núñez Feijóo gana las próximas elecciones generales, el PP impulsará una "auditoría total" para esclarecer la gestión del Ejecutivo y determinar "en qué más han trincado", aludiendo a casos previos relacionados con contratos de mascarillas o Renfe.

Respecto a las investigaciones abiertas por la Fiscalía Europea y el ministerio público español, la representante popular ha cuestionado las explicaciones ofrecidas por los socialistas sobre sus cuentas y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para acudir a las urnas "en defensa propia" con el objetivo de lograr la alternancia política.

Abascal insiste en "suprimir el Ministerio de Igualdad"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado este jueves de "increíble" la investigación sobre el presunto fraude con las pulseras antimaltrato y ha cuestionado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no haya acudido todavía al Palacio de la Moncloa en declaraciones a los medios en Logroño.

El candidato a la Presidencia del Gobierno ha asegurado que no le sorprende la actuación policial en el departamento dirigido por Ana Redondo, lamentando que "no hay asunto en el que no hayan metido las zarpas" ni "en el que no se hayan corrompido". Asimismo, Abascal ha expresado su deseo de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sea puesto pronto a disposición judicial, sosteniendo que su entorno personal y político "está imputado, está pringado, está encarcelado": "No hay un asunto en el que no se hayan corrompido", ha afirmado.

Por último, el presidente de Vox ha reiterado su exigencia de suprimir el Ministerio de Igualdad. Según ha defendido, este departamento "solo sirve para gastar dinero para enfrentar a hombres y a mujeres" y resulta innecesario porque, a su juicio, la igualdad entre españoles ya se encuentra garantizada en el artículo 14 de la Constitución.

Rufián pide investigar "hasta el final"

"Que se investigue hasta el final. Como todo el mundo sabe es un tema que afectó a muchísima gente y que se investigue", ha señalado este jueves el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en declaraciones a los medios, después de que la Fiscalía Europea (EPPO) haya anunciado que está llevando a cabo una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género. En este contexto, el portavoz de ERC en la Cámara Baja ha declarado que le "parece bien que haya autoridad supranacional que investigue todo esto".