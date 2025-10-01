Redondo pide "disculpas" a las víctimas por el "ruido" de las pulseras antimaltrato y avanza una investigación "exhaustiva"
- La ministra de Igualdad comparece a petición del PP en el Senado una semana después de su reprobación en el Congreso
- Los 'populares' y Vox piden su dimisión por ser "la única culpable": "Está acorralada por sus chapuzas"
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado "una investigación interna exhaustiva" sobre los fallos técnicos en las pulseras antimaltrato en 2024, si bien ha insistido en que la seguridad de las mujeres estuvo en todo momento "garantizada", y ha pedido perdón a las víctimas por el "ruido" generado: "No estáis solas". Con todo, ha reprochado a la oposición sus "mentiras" y sus "bulos" y les ha acusado de usar "el sufrimiento de las mujeres" como "arma arrojadiza".
"Se ha iniciado una investigación interna exhaustiva que podrá derivar, en su caso, en exigencias de responsabilidades si las cláusulas del contrato no han sido finalmente respetadas", ha avanzado Redondo en el Senado, donde ha comparecido a petición del PP para dar explicaciones sobre los fallos en la migración del sistema ejecutado en marzo de 2024 a favor de Vodafone y Securitas. Su comparecencia se produce una semana después de que el Congreso la haya reprobado y mientras la oposición pide su dimisión.
El inicio de su intervención ha ido dirigido a las víctimas, a quienes les ha dicho que no están "solas": "Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es lo suficientemente dura a diario. Tal como les hemos trasladado, su seguridad ha sido, es y seguirá siendo nuestra prioridad. Seguimos trabajando con firmeza en el acompañamiento y protección que merecen".
Plan de mejora del sistema
La ministra ha insistido en varias ocasiones en que "ninguna tecnología es infalible", pero ha asegurado que el Ministerio de Igualdad "nunca ha mirado para otro lado" y que, a raíz de las incidencias, "se implementó un plan de seguimiento exhaustivo para asegurar la máxima protección de las víctimas" y responder de manera "más ágil" a cualquier eventualidad, identificando posibles áreas de mejora. Para ello, se han producido reuniones "de alto nivel" entre las empresas adjudicatarias del servicio (Vodafone y Securitas) y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Así, ha respondido a las "acusaciones de opacidad o de falta de transparencia" que todo este trabajo "se ha realizado con la discreción que merecen las víctimas para preservar su seguridad y tranquilidad", ha concretado.
Respecto al plan de mejora, ha destacado la coordinación diaria y directa con la sala Cometa (el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento), la recepción de informes semanales y mensuales, la creación de comisiones mensuales de seguimiento entre la empresa adjudicataria y la delegación del Gobierno de Violencia de Género, y las reuniones con el personal de Cometa para atender necesidades técnicas concretas.
Asimismo, ha subrayado la formación que se les ha dado a los trabajadores para la nueva tecnología y el compromiso adquirido con el personal para reforzar el servicio durante períodos de especial riesgo, como el verano, la Semana Santa y la Navidad.
Redondo también ha avanzado algunas de las mejoras de los nuevos dispositivos, como la elección del idioma, la inclusión de un módulo específico de gestión de quejas, y el refuerzo del personal especializado en sala, incluyendo psicólogos, asesores jurídicos, supervisores y otros responsables para dar un servicio "de calidad".
Acusa a la oposición de hacer "partidismo" con "el sufrimiento de las mujeres"
Con todo, ha acusado a la oposición de "usar el sufrimiento de las mujeres como arma partidista", algo que su juicio no es "hacer oposición" sino que es una actitud "cruel, irresponsable e indigna".
Así, ha asegurado que las incidencias "afectaron únicamente a procesos judiciales ya tramitados". "No nos consta que se haya producido un número elevado de sobreseimientos o absoluciones de agresores como se ha dicho. Se trató de una incidencia temporal" en la migración de datos. Con todo, ha pedido a la Fiscalía los datos de que dispongan de procedimientos afectados: "Estamos a la espera de conocer esas sentencias que hayan supuesto en alguna situación falta de geolocalización y eso haya tenido consecuencias judiciales".
También ha querido desmentir los "bulos inaceptables" de la oposición. Así, ha negado que ninguna mujer fuera asesinada en 2024 portando estos dispositivos ni que las pulseras fueran compradas en "Aliexpress": "Esta calumnia es radicalmente falsa. Los dispositivos son específicos, diseñados especialmente para Cometa y tienen una tecnología singular. Es imposible encontrarlos en el mercado".
Aunque "todo es radicalmente falso", ha advertido de que "el efecto es real" en el aumento del "miedo" de las mujeres y en su "desconfianza". "No me atacan ni a mí, ni al Ministerio, ni al Gobierno, sino directamente a la confianza de las mujeres que hoy dependen de estos dispositivos para sentirse seguras". Así, ha zanjado que solo "añaden sufrimiento innecesario" en una estrategia que "no es hacer oposición", sino "simplemente cruel, irresponsable e indigno".
El PP: "Es la única culpable, está acorralada por sus propias chapuzas"
Sus explicaciones no han convencido a la oposición. La senadora del PP Nidia Arévalo ha cargado contra Redondo por "tomar el pelo" con su comparecencia y le ha respondido que es ella la que es "cruel" e "irresponsable" y ve "indigno lo que está haciendo a las mujeres".
"Está acorralada por sus propias chapuzas. Es usted la única culpable de la peor violencia que podemos ejercer las mujeres, que es la violencia institucional", ha espetado. Y ha criticado la forma "negligente", "discriminatoria" y "abusiva" con la que actúa el Ejecutivo.
Con todo, la ha declarado "la peor ministra de Igualdad de la historia de España", habiendo "superado a su predecesora" Irene Montero.
En su respuesta, la ministra ha llamado al PP "a la centralidad" y la "moderación". "No sigan compitiendo con la extrema derecha en esa carrera desenfrenada para ver quién es más reaccionario" porque "tienen todas las de perder": "Las mujeres estamos por el avance de derechos y el reconocimiento de nuestra igualdad". Además, ha criticado "la ley del embudo" del Partido Popular, que critica los fallos técnicos en las pulseras pero no los que han dejado sin respuesta "a centenares de mujeres pendientes de mamografías" en Andalucía.
La senadora de Vox Paloma Gómez ha insistido en acusar que las pulseras fueron compradas en Aliexpress "por valor de 150 euros", algo que ha vuelto a negar la ministra, que ha insistido además que el coste de los dispositivos es de 650 euros. También, ha acusado a Redondo de "haber provocado la reducción de condena y la liberación de violadores" eliminando, ha dicho, "pruebas claves en juicios" y dejando "gran cantidad de sobreseimientos". "Esto es todo un ejemplo de su compromiso feminista. Su ministerio no protege a nadie, solo distrae con ideología barata", ha zanjado.
Redondo le ha reprochado su "tan poco rigurosa intervención": "Infórmese. No podemos repetir un bulo constante para que sea realidad".
Los socios de investidura también han reprochado a Redondo su gestión, aunque han cargado contra PP y Vox por "instrumentalizar" a las víctimas y lanzar "bulos".
Así, el PNV ha criticado a la derecha por crear "un debate polarizado" pero ha reprochado a Igualdad su "opacidad". También ERC ha echado en falta "mucha más información" por parte de Igualdad y, desde Junts, lamentan que no haya habido "declaraciones concretas a tiempo" sobre los fallos y un "reconocimiento de los errores", así como "propuestas concretas de acción" y "contundencia". También EH Bildu han avisado al Gobierno de que no van a "minimizar" las incidencias.
"Hemos hecho todo lo posible y somos muchos los que trabajamos a diario para normalizar la situación y garantizar la seguridad a las víctimas", ha concluido la titular de Igualdad, que ha reiterado sus disculpas a las víctimas "por esta alarma intolerable que se ha generado en torno a un sistema que salva vidas a diario". Por tanto, ha pedido a la oposición "rigor" y que "no generen más miedo": "Es irresponsable".