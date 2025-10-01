Redondo pide "disculpas" a las víctimas por el "ruido" de las pulseras antimaltrato y avanza una investigación "exhaustiva"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado "una investigación interna exhaustiva" sobre los fallos técnicos en las pulseras antimaltrato en 2024, si bien ha insistido en que la seguridad de las mujeres estuvo en todo momento "garantizada", y ha pedido perdón a las víctimas por el "ruido" generado: "No estáis solas". Con todo, ha reprochado a la oposición sus "mentiras" y sus "bulos" y les ha acusado de usar "el sufrimiento de las mujeres" como "arma arrojadiza".

"Se ha iniciado una investigación interna exhaustiva que podrá derivar, en su caso, en exigencias de responsabilidades si las cláusulas del contrato no han sido finalmente respetadas", ha avanzado Redondo en el Senado, donde ha comparecido a petición del PP para dar explicaciones sobre los fallos en la migración del sistema ejecutado en marzo de 2024 a favor de Vodafone y Securitas. Su comparecencia se produce una semana después de que el Congreso la haya reprobado y mientras la oposición pide su dimisión.

El inicio de su intervención ha ido dirigido a las víctimas, a quienes les ha dicho que no están "solas": "Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es lo suficientemente dura a diario. Tal como les hemos trasladado, su seguridad ha sido, es y seguirá siendo nuestra prioridad. Seguimos trabajando con firmeza en el acompañamiento y protección que merecen".

Plan de mejora del sistema La ministra ha insistido en varias ocasiones en que "ninguna tecnología es infalible", pero ha asegurado que el Ministerio de Igualdad "nunca ha mirado para otro lado" y que, a raíz de las incidencias, "se implementó un plan de seguimiento exhaustivo para asegurar la máxima protección de las víctimas" y responder de manera "más ágil" a cualquier eventualidad, identificando posibles áreas de mejora. Para ello, se han producido reuniones "de alto nivel" entre las empresas adjudicatarias del servicio (Vodafone y Securitas) y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Así, ha respondido a las "acusaciones de opacidad o de falta de transparencia" que todo este trabajo "se ha realizado con la discreción que merecen las víctimas para preservar su seguridad y tranquilidad", ha concretado. Respecto al plan de mejora, ha destacado la coordinación diaria y directa con la sala Cometa (el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento), la recepción de informes semanales y mensuales, la creación de comisiones mensuales de seguimiento entre la empresa adjudicataria y la delegación del Gobierno de Violencia de Género, y las reuniones con el personal de Cometa para atender necesidades técnicas concretas. Asimismo, ha subrayado la formación que se les ha dado a los trabajadores para la nueva tecnología y el compromiso adquirido con el personal para reforzar el servicio durante períodos de especial riesgo, como el verano, la Semana Santa y la Navidad. Redondo también ha avanzado algunas de las mejoras de los nuevos dispositivos, como la elección del idioma, la inclusión de un módulo específico de gestión de quejas, y el refuerzo del personal especializado en sala, incluyendo psicólogos, asesores jurídicos, supervisores y otros responsables para dar un servicio "de calidad".

Acusa a la oposición de hacer "partidismo" con "el sufrimiento de las mujeres" Con todo, ha acusado a la oposición de "usar el sufrimiento de las mujeres como arma partidista", algo que su juicio no es "hacer oposición" sino que es una actitud "cruel, irresponsable e indigna". Así, ha asegurado que las incidencias "afectaron únicamente a procesos judiciales ya tramitados". "No nos consta que se haya producido un número elevado de sobreseimientos o absoluciones de agresores como se ha dicho. Se trató de una incidencia temporal" en la migración de datos. Con todo, ha pedido a la Fiscalía los datos de que dispongan de procedimientos afectados: "Estamos a la espera de conocer esas sentencias que hayan supuesto en alguna situación falta de geolocalización y eso haya tenido consecuencias judiciales". También ha querido desmentir los "bulos inaceptables" de la oposición. Así, ha negado que ninguna mujer fuera asesinada en 2024 portando estos dispositivos ni que las pulseras fueran compradas en "Aliexpress": "Esta calumnia es radicalmente falsa. Los dispositivos son específicos, diseñados especialmente para Cometa y tienen una tecnología singular. Es imposible encontrarlos en el mercado". Aunque "todo es radicalmente falso", ha advertido de que "el efecto es real" en el aumento del "miedo" de las mujeres y en su "desconfianza". "No me atacan ni a mí, ni al Ministerio, ni al Gobierno, sino directamente a la confianza de las mujeres que hoy dependen de estos dispositivos para sentirse seguras". Así, ha zanjado que solo "añaden sufrimiento innecesario" en una estrategia que "no es hacer oposición", sino "simplemente cruel, irresponsable e indigno".