A tan solo tres días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PP, Alberto Núñez Feijóo; PSOE, Pedro Sánchez; Vox, Santiago Abascal, y de Frente Amplio, Ada Colau, han participado este jueves en el último gran debate antes de la celebración de los comicios.

En este cita clave se ha hablado de vivienda, economía, servicios sociales, lucha contra la corrupción, regeneración democrática y pactos postelectorales. Y estas son algunas de las frases que han dejado los cuatro candidatos durante las dos horas de debate.

Feijóo, a Sánchez: "Con ustedes, para tener una casa hay que heredarla, ocuparla o salir en los sumarios"

El debate ha arrancado con el bloque de vivienda, y aquí el líder y candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra las políticas llevadas a cabo por el PSOE y Sumar en esta última legislatura. "Con ustedes para tener una casa hay que heredarla, ocuparla o salir en los sumarios", ha recriminado a Sánchez y a Colau. Feijóo ha aprovechado su intervención para prometer la construcción de un millón de viviendas, modificar la ley del suelo y rebajas fiscales.

Colau: "En materia de vivienda, señor Sánchez, ha suspendido"

La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha criticado a Sánchez que el PSOE no haya hecho suficiente en esta última legislatura para solucionar el problema de la vivienda, el primero de la ciudadanía según el CIS.

"Señor Sánchez, yo creo que de las izquierdas se espera mucho más y en ese sentido creo que hay que ser mucho más exigentes con el gobierno progresista. Es la principal preocupación de la ciudadanía después de ocho años de gobierno y por lo tanto está claro que hay que hacer mucho más. Creo que se han hecho cosas bien en el gobierno progresista, pero creo que en materia de vivienda se ha suspendido", ha lamentado.

Abascal llama "buitre" a Sánchez y este le responde: "Esto no es un reality"

La líder de Frente Amplio ha pedido al PSOE medidas más valientes en materia de vivienda y propone "expropiar las viviendas a los fondos buitre" para que pasen a alquiler social. Tras ella, el candidato de Vox a la Presidencia, Santiago Abascal, ha dicho que el "gran buitre que hay en España está justo a mi izquierda", en referencia a Pedro Sánchez.

"Es el presidente del Gobierno que ha impulsado la inmigración masiva, que ha disparado los precios de la vivienda". El candidato del PSOE a la reelección le ha pedido a Abascal no entrar "en los ataques personales" ya que eso debe dejarse para un "reality, y esto es un debate", ha remarcado.

Sánchez: "Me conmueve ver a Feijóo y Abascal vestidos de Robin Hood"

En la discusión sobre los servicios sociales, el candidato del PSOE ha bromeado con que Feijóo y Abascal se disfracen de "Robin Hood" tras votar en contra en el Congreso de varias medidas como la de limitar el precio de los alquileres.

"Me conmueve ver a Feijóo y Abascal disfrazados de Robin Hood cuando realmente en el Parlamento han votado en contra de revalorizar las pensiones conforme al IPC, de limitar el precio de los alquileres, de bajar los impuestos a los servicios básicos y efectivamente, como ha dicho Ada Colau, de posicionarse en contra de una subida del 75% del salario mínimo interprofesional", ha dicho.

Sánchez compara el nivel de matemáticas de Feijóo con su "nivel de inglés" y este le responde: que él siempre ha presentado presupuestos

"Las matemáticas del señor Feijóo son como su nivel de inglés", ha bromeado Pedro Sánchez sobre el candidato del PP en el bloque de fiscalidad y economía. "Bueno, el señor Sánchez dice que sabe mucho de economía y no ha sido capaz de presentar un solo presupuesto. Señor Sánchez, he hecho yo más presupuestos en mi vida de que los que a usted le restan", le ha respondido.

Feijóo: "Este es el Gobierno más machista de la democracia"

La violencia de género y las actitudes machistas también han sido uno de los temas tratados en este debate. Alberto Núñez Feijóo, en este sentido, ha criticado que el Gobierno liderado por Sánchez ha sido el "más machista de la historia". "Mujeres como mercancía. Le leo solamente una frase de un sumario. La Carlota se enrolla que te cagas. Este es el gobierno progresista que ha gobernado nuestro país y que protege a las mujeres. Una chapuza", ha recriminado a Sánchez.

"Y usted calladita": Colau y Feijóo chocan por la gestión de la dana y el aforamiento de Mazón

Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo se han enzarzado por el aforamiento del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y su gestión tras la dana. La candidata del Frente Amplio le ha reprochado al del PP que mantenga aforado a Mazón "con más de 230 víctimas mortales". "¿Cómo puede decir que eso es buena gestión?", ha preguntado.

Al respecto, Feijóo ha respondido que "buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta. Y usted calladita", ha espetado a Colau. "¿Qué machísimo es este? ¿Por qué dice que calladita, señor Feijóo?, un poco de respeto", ha pedido Sánchez en defensa de Colau. "Señor Feijóo, ya me ha llamado antes calladita, demostrando su feminismo, que dijo que creció entre mujeres y le enseñaron, pero no le enseñaron mucho porque interrumpe mucho y encima me manda a callar", ha espetado Colau.

Colau y Sánchez reprochan a Abascal que su familia cobre el bono social térmico: "A otro perro con ese hueso"

Pedro Sánchez ha criticado a Santiago Abascal que su familia cobre el bono social térmico al mismo tiempo que pone en duda algunas prestaciones sociales. " Las familias numerosas tienen muy pocas ayudas en España. Queremos que sean más y que además se extiendan al resto de las familias. Lo que pasa es que el señor Sánchez piensa que mi familia es la única que no debe cobrar la ayuda de familia numerosa. Tengo cinco hijos en casa", ha asegurado Abascal como argumento. "A otro perro con ese hueso, señor Abascal", le ha respondido Sánchez.

Abascal: "La corrupción de Sánchez ha matado a españoles en las vías del tren, en el apagón y en la dana"

El líder y candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno ha cargado duramente contra Pedro Sánchez por los casos de corrupción que han cercado al PSOE en esta legislatura. Según Abascal, "la corrupción de Sánchez ha matado españoles en las vías del tren, en el apagón, en la dana". Y ha añadido: "Los datos son escalofriantes. Adamuz 46 muertos, Urda 69 muertos y el señor Sánchez bailando antes y después. En el apagón es incalculable, en la dana más de 200".

Sánchez: "De los tres, el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo"

Sobre Marruecos y política exterior, el presidente del Gobierno y candidato socialista ha aprovechado para reivindicar que, de los tres hombres presentes en el debate, él era el único que ha hecho el servicio militar. "Van de patriotas aquí el señor Feijóo y el señor Abascal. Y de los tres, el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo", ha bromeado.

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