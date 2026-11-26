La campaña electoral de las elecciones generales encara su recta final y los partidos redoblan sus esfuerzos para arañar los votos que pueden decantar los escaños más igualados: según el promedio de encuestas de DatosRTVE, hay cerca de medio centenar de ellos en el aire y en casi 30 provincias, la diferencia entre los dos partidos que se disputan el último escaño no llega al 3% de los votos. Eso supone que unos pocos miles de votos, o tan sólo unos centenares en circunscripciones como Cáceres, Ceuta, Bizkaia o Huesca, pueden decidir ese último escaño en liza que, cuando acabe el recuento, podría ser decisivo.

Las batallas ajustadas por el último escaño pueden surgir en cualquier provincia, porque las elecciones generales de España son, en última instancia, 52 contiendas electorales distintas y muy condicionadas por el sistema de reparto de escaños, el método D´Hondt. Sin embargo, suelen aparecer con mayor frecuencia en las circunscripciones pequeñas y medianas, las que reparten cinco diputados o menos, porque el sistema D’Hondt favorece a los partidos mayoritarios y en esas regiones se reduce la proporcionalidad: es más difícil que los partidos que no queden primero o segundo obtengan escaños.

Zaragoza refleja las dificultades que impone el sistema de reparto a los partidos de ámbito nacional que no sean los dos mayoritarios para obtener diputados en las circunscripciones medianas y pequeñas. Las encuestas vaticinan que Vox logrará dos diputados allí, pero el Frente Amplio, que se perfila como cuarta fuerza, lucha por ganar el último de los siete escaños en liza. Así lo explicitó Ada Colau el primer domingo de campaña, cuando visitó la capital aragonesa: "Hay un escaño que es decisivo y se juega hoy aquí en Zaragoza”, proclamaba. El promedio de encuestas, sin embargo, lo coloca relativamente lejos de su alcance: en el escenario central, tendría que remontar 2,6 puntos porcentuales al Partido Popular, más de 13.000 votos, y solo en el 5% de las simulaciones consigue ganarlo.

Esas dificultades son aún mayores cuanto más pequeña es la provincia en términos de reparto de escaños, como ocurre en Huesca, donde se reparten tres escaños y Vox aspira a lograr el tercero, aunque el PP está muy cerca: según la estimación central de DatosRTVE, apenas les separa medio punto porcentual, menos de 600 votos. No es casualidad que Santiago Abascal iniciara allí su caravana electoral, en lugar de elegir una gran capital. De igual forma, podría haber elegido Zamora o Palencia, que también otorgan tres diputados, aunque en estos casos es el PP quién lleva la delantera y la formación ultraderechista quien aspira a arrebatarles el último escaño.

El empujón de la campaña electoral

Todos los partidos aspiran a movilizar el voto en la campaña electoral para hacerse con el último escaño, ya sea arrebatándoselo a un rival allí donde están cerca o defendiéndolo en las provincias en las que las encuestas sí pronostican que sus restillos, en la jerga electoral, acabarán convertidos en escaño. El PP, por ejemplo, tiene a tiro una decena de escaños, en los que su distancia con el partido al que las encuestas conceden el último diputado es inferior al 3%. Entre ellos, el cuarto escaño de Cáceres, que, según el promedio de DatosRTVE, es ahora mismo la batalla más igualada, con apenas cinco votos de diferencia en el escenario central, pero también el tercero de Ávila y el tercero de Teruel, que las encuestas ahora dan a Vox.

Al mismo tiempo, tiene que defender otra decena, como el último de Barcelona, que le disputa Junts, o el de Sevilla, al que aspira Adelante Andalucía. Ninguno tan ajustado, en cualquier caso, como el escaño de Ceuta, que las estimaciones sitúan a tiro de Vox: en el escenario central, solo les separan 426 votos, y en el conjunto de simulaciones, el PP lo gana la mitad de las veces, pero Vox se lo lleva en el 38%.

En cuanto al PSOE, tiene a tiro, por ejemplo, el último escaño de Bizkaia, del que le separan apenas unos 200 votos respecto a Bildu; pero en Álava es el PNV el que le pisa los talones, a poco más de 500 votos, menos de un punto porcentual. Y en Lleida, podría dejar sin representación a Junts, que le saca poco más de mil votos en la batalla por el cuarto escaño, también menos de un punto porcentual. En cambio, Compromís acecha el quinto escaño de Castellón, apenas a 2,6 puntos porcentuales, siempre según la estimación central.

Segovia, Cuenca o Burgos también pueden cambiar de manos respecto a lo anticipado por las encuestas en estos últimos días de campaña electoral. Y esos restos de las circunscripciones pequeñas pueden ser claves en el resultado final de las elecciones, porque las 27 provincias que dan entre dos y cinco escaños, más Ceuta y Melilla, que otorgan uno cada una, suponen en conjunto 108 diputados, casi un tercio del total. Así que buena parte del éxito o el fracaso el próximo domingo 29 de noviembre responderá al desempeño de los partidos en esa caza del último escaño.