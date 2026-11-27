El accidente del Med Emre, un buque cargado con unas 7.000 toneladas de gasóleo, en aguas cercanas a las costas de Ibiza, ha desatado el temor a que se produzca un vertido que pueda afectar a los ecosistemas marinos. La embarcación se encuentra volcada y todavía a flote, semihundida, aunque no hay rastro de vertido. Capitanía Marítima cree que los tanques de combustible "permanecen intactos".

La embarcación será remolcada en su estado actual hasta el puerto de Cartagena, donde se pretende que llegue el próximo lunes. Allí, en la dársena de Escombreras, se procederá a extraer la carga y el combustible del barco, según ha anunciado este viernes la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado.

Delgado ha explicado que, como medida de precaución, se desplegará una barrera de contención alrededor. "Una vez que llegue al lugar de refugio, y antes de que comiencen las labores de extracción de la carga y del combustible, se situará una barrera en torno al buque para prevenir posibles escapes", ha señalado.

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia ha mostrado públicamente su "rechazo absoluto" a esta decisión de remolcar el buque al Puerto de Cartagena. En una publicación de redes sociales, ha asegurado que se trata de una "decisión unilateral" e informa de que se ha reunido de urgencia con la alcaldesa de Cartagena.

El buque se ha hundido frente a la isla de Ibiza

El barco fue localizado 19 millas al noroeste de Ibiza y 58 al noreste de Jávea. Se trata de un área de alto valor ecológico, próxima a espacios de la Red Natura 2000 y situada en la zona del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo. Además, si alcanzara la costa podría dañar especies vegetales tan emblemáticas como la posidonia, han advertido organizaciones ecologistas.

Capitanía Marítima informó de la presencia de una mancha de 2,6 millas de extensión de un material oleoso e irisado, típico de gasóleo que no provenía de los tanques ni de la carga del buque, aunque a primera hora de este viernes ha desaparecido.

Las características del Med Emre reducen el riesgo de vertido. Es un buque construido en 2019 y de doble casco, lo que significa que entre los tanques de carga y el casco exterior hay un espacio vacío. Si el casco exterior se rompe, el combustible no se vierte directamente al mar.

Además, como buque químico, lleva la carga repartida en varios tanques estancos e independientes, de modo que la rotura de uno no afecta a los demás. También estaba clasificado por Bureau Veritas, una de las grandes entidades que certifican las normas técnicas de seguridad de las embarcaciones, y este mismo año pasó una inspección en Italia sin deficiencias.

Imagen de archivo del buque Med Emre, perteneciente a la naviera YMN.EFE / Med Emre YMN

¿Cuál es el procedimiento de vaciado de la carga?

El remolcado del Med Emre hacia Cartagena empezará de inmediato, donde está previsto que llegue el próximo lunes. Los técnicos han comprobado que el casco conserva su integridad estructural y su flotabilidad. Según el análisis técnico del Gobierno, la dársena de Escombreras es el único puerto de la zona apto para la operación. Su dique suroeste tiene 35 metros de profundidad a solo siete metros del cantil del muelle. Sus aguas abrigadas permiten trabajar durante semanas sin que el oleaje agrave los daños del casco, y allí no hay restricciones para mercancías peligrosas.

Además, Cartagena tiene cerca una base anticontaminación de Salvamento Marítimo y petroquímicas capaces de recibir la carga y el combustible directamente desde el buque, sin trasvases a otros barcos en el mar.

La alternativa de dejar el barco fondeado está descartada. Tras la evaluación estructural y la inspección subacuática, los técnicos consideran imprescindible llevarlo a un atraque protegido. Vaciar la carga y el combustible, y después adrizar y reflotar el barco, llevará varias semanas, y en un fondeadero expuesto a los temporales el riesgo de hundimiento y de vertido sería, según el Gobierno, inasumible.

Las autoridades no han detallado qué técnica empleará para vaciar el buque, pero el hecho de que permanezca volcado haría del hot tapping una de las opciones más probables. Sin embargo, este extremo aún no ha sido confirmado. Con el casco boca abajo, las conexiones habituales de descarga quedarían bajo el agua, de modo que la vía más directa sería perforar el fondo del barco e instalar válvulas para extraer el combustible tanque a tanque sin que se derramara. España ya cuenta con experiencia en este tipo de operaciones tras otros accidentes marítimos.

¿Qué es el hot tapping?

El hot tapping, llamado también "perforación en carga", es una técnica para abrir un orificio en un depósito o una tubería llena sin que el contenido se escape. Pero en este caso "hot" no hace referencia a la temperatura, sino a que se trabaja sobre un sistema en funcionamiento, que sigue lleno o en servicio. Se usa sobre todo en la industria del petróleo y el gas para conectar tuberías sin detener el flujo.

Primero se fija sobre el tanque una válvula. A través de ella se introduce un taladro que perfora la chapa sin dejar escapar el combustible. Más tarde se conecta una manguera a la válvula y se bombea el combustible. En barcos como el Med Emre, la operación se repite en cada tanque, de ahí que este tipo de extracciones se conozcan como "tanque a tanque".

En este caso, que el casco esté volcado y a flote tiene una ventaja fundamental. Los técnicos pueden trabajar directamente sobre el fondo del barco, en lugar de recurrir a buzos o robots submarinos a gran profundidad. Aun así, se trata de una operación delicada, ya que se trabaja sobre tanques que contienen hidrocarburos, lo que obliga a evitar cualquier chispa.