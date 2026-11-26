El accidente del Med Emre, un buque cargado con unas 7.000 toneladas de gasóleo, ha despertado el temor a que se produzca un vertido de combustible en aguas del Mediterráneo y derive en una nueva catástrofe medioambiental. El Gobierno ha activado el Plan Marítimo Nacional en situación 2 y, de forma preventiva, el Plan Ribera.

La guardamar Talía, de Salvamento Marítimo, fue la primera en inspeccionar la zona. En su reporte de las 07:37 no observó restos del buque, objetos flotantes ni indicios de contaminación. A las 09:26, el avión Sasemar 308 de Salvamento Marítimo, que había despegado para hacer un reconocimiento aéreo, localizó el barco volcado, con la quilla hacia arriba y todavía a flote, a 19 millas al noroeste de Ibiza. Un hallazgo que permite pensar que la carga sigue dentro del casco, aunque el riesgo de fuga de combustible no ha desaparecido. El director general de Emergencias de Baleares, Pablo Gárriz, ha señalado pasadas las 11:30 horas que hay irisaciones en el mar, algo habitual en estos casos, pero no se ha constatado que se haya producido un vertido.

A continuación, intentamos responder a las principales dudas que plantea este accidente.

¿Cómo se ha producido el naufragio?

El buque tanque químico Med Emre, con bandera de Malta, naufragó la noche del miércoles 25 de noviembre con 17 tripulantes a bordo, en condiciones de mala mar, entre Valencia y la isla de Ibiza. Transportaba unas 7.000 toneladas de gasóleo y navegaba de Algeciras a Barcelona.

El Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia recibió una llamada de socorro MAYDAY a las 22:30 (21:30 UTC). Seis minutos después, el buque comunicó que tenía una vía de agua y una escora de unos 90 grados. Hacia la medianoche se perdió el contacto. Aunque en un primer momento se dio por hundido, un avión de Salvamento Marítimo lo localizó a las 09:26 del jueves volcado, con la quilla hacia arriba y aún a flote, a 19 millas al noroeste de Ibiza.

Estado en el que ha quedado el Med Emre, en posición de "quilla al sol", junto al Clara Campoamor.CGT MAR Y PUERTOS

Salvamento Marítimo rescató a los 17 tripulantes. El helicóptero Helimer 202 rescató a cinco, el Helimer 220 a seis, y el mercante Prysmian Monna Lisa a los seis restantes. Siete fueron trasladados a Ibiza y otros a Valencia. Uno de ellos murió después en el hospital Can Misses, según ha confirmado el 061.

¿Dónde se ha producido el naufragio?

El accidente se produjo en el mar Balear, entre Valencia e Ibiza, a unas 57 millas náuticas (105 kilómetros) al este de Valencia y 30 millas (55 kilómetros) al norte de Ibiza. En esa zona el fondo supera los 1.200 metros de profundidad.

El buque no ha permanecido en ese punto. A las 09:26 del jueves, el avión Sasemar 308 lo localizó volcado y a la deriva a 19 millas al noroeste de Ibiza y 58 al noreste de Jávea, más cerca de la isla que en la primera posición comunicada.

Se trata de un área de alto valor ecológico, próxima a espacios de la Red Natura 2000 y situada en la zona del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, un área marina protegida desde 2018 por la que pasan especies como el rorcual común, el cachalote y varias especies de delfines.

El accidente del buque Med Emre se ha producido 30 millas al norte de la isla de Ibiza.Europa PressVESSEL FINDER / EP

¿Es comparable esta situación con otras como la del Prestige?

Los expertos coinciden en que no. El Prestige, que se hundió frente a Galicia en noviembre de 2002, era un petrolero de casco simple que transportaba unas 77.000 toneladas de fuelóleo pesado. El Med Emre es un buque de doble casco que lleva unas 6.900 toneladas de gasóleo, según Marina Mercante. El combustible también es distinto. El gasóleo es mucho menos viscoso que el fuelóleo y tiende a evaporarse y dispersarse con rapidez, aunque eso no lo hace inocuo, porque es tóxico para la fauna marina. Además, si alcanzara la costa podría dañar especies vegetales tan emblemáticas como las praderas de posidonia, según han advertido organizaciones ecologistas.

El decano del Colegio de Ingenieros Navales en Canarias, Jesús Alarcón, ha señalado a Europa Press que el accidente "no tiene nada que ver" con el del Prestige. El Med Emre es una embarcación "muy nueva", construida en Turquía en 2019, clasificada por Bureau Veritas y con historial en Algeciras, donde las inspecciones de vetting, que las petroleras y terminales hacen antes de contratar o aceptar un buque, son "muy exigentes". "No es un barco pirata, ni diríamos que fuese susceptible de estar en una 'black list'", ha añadido.

En cuanto a la normativa, Alarcón recuerda que la Organización Marítima Internacional (OMI) exige que los tanques de carga estén separados del casco exterior por un doble casco, y que los buques superan controles estrictos como el Port State Control en puertos como los españoles.

Juan Bellas, del Instituto Español de Oceanografía (IEO), coincide en que la situación "no es comparable", pero advierte de que la prioridad es "contener la deriva del barco" y extraer el combustible antes de que se produzca una fuga, en declaraciones también a Europa Press.

¿Cuál es el procedimiento si no se produce vertido?

El hecho de que el Med Emre siga a flote facilita mucho las cosas. "Pasábamos de un escenario de un buque a 1.000 metros de profundidad a un barco que permite operar en superficie", ha valorado el director general de Emergencias del Govern balear, Pablo Gárriz, que considera la situación "positiva". La Capitanía Marítima de Valencia, junto con el armador y los propietarios del buque, tendrá que fijar un plan de salvamento, reflote y recuperación de la carga de combustible. En todo caso, cualquier intervención podría alterar la estabilidad del barco, por lo que habrá que extremar las precauciones.

El decano del Colegio de Ingenieros Navales en Canarias, Jesús Alarcón, explica que el primer paso es que los peritos inspeccionen el buque "cuanto antes mejor". Después, empresas especializadas vaciarán los depósitos mediante la técnica conocida como hot tapping, que consiste en instalar válvulas para extraer el combustible tanque a tanque. España ya tiene experiencia en este tipo de operaciones tras otros accidentes marítimos. Según Alarcón, en principio no hay riesgo de vertido durante la extracción porque el barco está sellado, aunque habrá que vigilarla. Su cálculo, hecho cuando aún se daba el barco por hundido, es que podría llevar entre tres y cuatro meses.

¿Qué significa la situación 2 del Plan Marítimo Nacional?

El Plan Marítimo Nacional es el protocolo del Estado para responder a la contaminación en el mar, y depende del Ministerio de Transportes. Contempla cuatro situaciones de emergencia, de la 0 a la 3, según la gravedad del suceso. La Dirección General de la Marina Mercante ha activado la situación 2, que se declara cuando los medios previstos para la situación 1 no son suficientes o cuando la zona afectada o amenazada es especialmente vulnerable. En el caso del Med Emre se ha tenido en cuenta la cantidad de gasóleo que transporta y el valor ecológico de las aguas.

La situación 2 no implica que se haya producido un vertido, sino que el riesgo justifica movilizar medios extraordinarios. Por encima solo está la situación 3, reservada para episodios que afectan a varias comunidades autónomas o a países vecinos, o que el Ministerio del Interior declara de interés nacional.

¿Y el Plan Ribera? ¿Y el PLATERBAL?

El Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación (Plan Ribera) es el equivalente en tierra del Plan Marítimo Nacional. Mientras este se ocupa de la contaminación en el mar, el Plan Ribera, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, se encarga de proteger la costa si el combustible llegara a ella. Al declararse la situación 2 del Plan Marítimo Nacional, el Plan Ribera ha pasado de forma automática a fase de alerta. Eso significa que sus medios están preparados para actuar, pero no se han desplegado, porque no hay contaminación en el litoral. El plan cuenta con cinco bases logísticas con material y personal especializados, una de ellas en Mallorca.

Por su parte, el Govern balear ha activado en nivel 0 su Plan Territorial de Protección Civil (PLATERBAL), dirigido por la Dirección General de Emergencias. Es el nivel más bajo y consiste en hacer un seguimiento de la situación, reunir información y trasladarla a los municipios que pudieran verse afectados, para preparar con antelación las posibles medidas de protección. Como referencia, durante el apagón de abril de 2025 el Ejecutivo balear activó este mismo plan en nivel 1.