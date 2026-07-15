Un muerto y dos desaparecidos tras el naufragio de una embarcación entre el Golden Gate de San Francisco y Alcatraz
- Una llamada alertó que el barco estaba en llamas y luego volcó y comenzó a hundirse
- Al pasajero que ha fallecido se le intentó realizar la reanimación cardiopulmonar y también ha muerto un perro
Al menos una persona ha muerto y otras dos se encuentran desaparecidas tras el hundimiento este martes de una embarcación en la bahía de San Francisco, en el oeste de Estados Unidos, en la que viajaban 19 personas.
El incidente ha ocurrido entre el emblemático puente Golden Gate y la isla de Alcatraz alrededor de las 15:30 hora local (0:30 hora peninsular española), cuando el barco volcó y comenzó a hundirse bajo el agua, según información recogida por la cadena estadounidense ABC7 News.
Hasta el momento, las autoridades mantienen activa la búsqueda de los desaparecidos e investigan las causas del accidente, del cual se avisó tras recibir una llamada que alertaba que el barco estaba en llamas, a unos 550 metros de Alcatraz, ha explicado Dean Crispen, jefe de bomberos de San Francisco, en un breve video publicado en Instagram por el alcalde de la ciudad.
Un pasajero murió a pesar de los esfuerzos de los rescatistas por practicarle reanimación cardiopulmonar, ha informado Crispen. "Dos personas siguen desaparecidas y se encontró un perro muerto", ha añadido.
Operativo de búsqueda
Las autoridades investigan el suceso y han activado un operativo de rescate inmediato en el que han participado lanchas y helicópteros con el objetivo de buscar a los desaparecidos en el incidente.
Los equipos de emergencia han logrado rescatar a 16 personas que estaban a bordo, algunas de las cuales han sido trasladadas a los hospitales más cercanos para evaluar posibles heridas.
No han indicado si la embarcación se dirigía a Alcatraz, venía de Alcatraz o si se encontraba en la bahía por algún otro motivo. La isla, donde se ubica una antigua prisión de fama mundial, es una importante atracción turística de San Francisco.