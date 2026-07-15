Un muerto y dos desaparecidos tras el naufragio de una embarcación entre el Golden Gate de San Francisco y Alcatraz

Al menos una persona ha muerto y otras dos se encuentran desaparecidas tras el hundimiento este martes de una embarcación en la bahía de San Francisco, en el oeste de Estados Unidos, en la que viajaban 19 personas.

El incidente ha ocurrido entre el emblemático puente Golden Gate y la isla de Alcatraz alrededor de las 15:30 hora local (0:30 hora peninsular española), cuando el barco volcó y comenzó a hundirse bajo el agua, según información recogida por la cadena estadounidense ABC7 News.

Hasta el momento, las autoridades mantienen activa la búsqueda de los desaparecidos e investigan las causas del accidente, del cual se avisó tras recibir una llamada que alertaba que el barco estaba en llamas, a unos 550 metros de Alcatraz, ha explicado Dean Crispen, jefe de bomberos de San Francisco, en un breve video publicado en Instagram por el alcalde de la ciudad.

Un pasajero murió a pesar de los esfuerzos de los rescatistas por practicarle reanimación cardiopulmonar, ha informado Crispen. "Dos personas siguen desaparecidas y se encontró un perro muerto", ha añadido.

Un equipo de la Guardia Costera de Estados Unidos pasa junto a la isla de Alcatraz, cerca del lugar donde ocurrió un accidente AP Photo / Noah Berger