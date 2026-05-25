Un tribunal indonesio condena a 3,5 años de cárcel al capitán del barco hundido con una familia española

Un tribunal de Indonesia ha condenado a tres años y medio de cárcel al capitán del barco turístico que naufragó a finales de 2025 con una familia española de seis miembros a bordo, de los cuales solo dos sobrevivieron. El jefe de máquinas, que también se sentaba en el banquillo, ha sido sentenciado a dos años y medio, al igual que el capitán por un delito de negligencia con resultado de muerte.

El naufragio se produjo el 26 de diciembre en el parque nacional de Komodo y ya desde principios de enero las autoridades apuntaron a la posible responsabilidad de lo dos tripulantes. El juicio arrancó a mediados de marzo y, a lo largo de nueve sesiones, ha examinado la presunta responsabilidad en la tragedia del capitán, de 56 años, y del jefe de máquinas, de 22.

Los investigadores sostenían que el primero no se encontraba a los mandos del barco en el momento del siniestro, cuando quien estaba realmente al timón era el jefe de máquinas, sin licencia para este tipo de trabajo. La Fiscalía pedía para ellos cuatro años y medio de cárcel por negligencia con resultado de muerte.

"El capitán delegó la autoridad de navegación a otra persona. Sin embargo, la responsabilidad sigue siendo suya (...) El capitán está obligado a prevenir o anticipar un riesgo o peligro, no solo a responder ante la situación", han expuesto los magistrados durante la lectura de la sentencia.