Un tribunal indonesio condena a 3,5 años de cárcel al capitán del barco hundido con una familia española
- Cuatro miembros de una familia valenciana perecieron en el naufragio, ocurrido el 26 de diciembre en el parque de Komodo
- En el banquillo también se sentaba el jefe de máquinas, condenado a dos años y medio de prisión
Un tribunal de Indonesia ha condenado a tres años y medio de cárcel al capitán del barco turístico que naufragó a finales de 2025 con una familia española de seis miembros a bordo, de los cuales solo dos sobrevivieron. El jefe de máquinas, que también se sentaba en el banquillo, ha sido sentenciado a dos años y medio, al igual que el capitán por un delito de negligencia con resultado de muerte.
El naufragio se produjo el 26 de diciembre en el parque nacional de Komodo y ya desde principios de enero las autoridades apuntaron a la posible responsabilidad de lo dos tripulantes. El juicio arrancó a mediados de marzo y, a lo largo de nueve sesiones, ha examinado la presunta responsabilidad en la tragedia del capitán, de 56 años, y del jefe de máquinas, de 22.
Los investigadores sostenían que el primero no se encontraba a los mandos del barco en el momento del siniestro, cuando quien estaba realmente al timón era el jefe de máquinas, sin licencia para este tipo de trabajo. La Fiscalía pedía para ellos cuatro años y medio de cárcel por negligencia con resultado de muerte.
"El capitán delegó la autoridad de navegación a otra persona. Sin embargo, la responsabilidad sigue siendo suya (...) El capitán está obligado a prevenir o anticipar un riesgo o peligro, no solo a responder ante la situación", han expuesto los magistrados durante la lectura de la sentencia.
Cuatro fallecidos de la misma familia
A bordo del barco turístico KM Putri Sakinah viajaban un total de once personas. Una de las supervivientes, Andrea Ortuño, que salió viva del accidente junto a una de sus hijas, aseguró durante una de las vistas por videoconferencia que la tripulación nunca socorrió a su marido e hijos fallecidos y que no llegaron a recibir indicaciones sobre los protocolos de seguridad a bordo.
Además de Andrea Ortuño y de su hija, de siete años, sobrevivieron al naufragio los cinco tripulantes, mientras que entre las víctimas mortales figuran el marido de Ortuño, Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este, Mateo, de 9 años; y Lía, de 12 años e hija de ambos.
El operativo no logró encontrar a un menor de diez años, Quique, hijo de la superviviente y de una expareja.