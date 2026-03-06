Detenidos el capitán y el encargado de máquinas del barco que naufragó en Indonesia con una familia valenciana

El capitán del barco que naufragó el pasado diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo (Indonesia) con una familia española a bordo ha sido detenido, después de que la Policía le acusara de un delito de negligencia con resultado mortal, castigado con hasta 5 años de cárcel. Además del capitán, ha sido arrestado el encargado de máquinas.

Ambos habían sido identificados como sospechosos el 8 de enero, a raíz de la investigación abierta tras el naufragio del barco turístico KM Putri Sakinah en aguas de la isla de Padar, con once personas a bordo, entre ellos una familia española de seis miembros.

Las autoridades indonesias hallaron días después del accidente los cuerpos de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este, Mateo, de 9 años; y Lía, de 12 años, hija de la esposa de Martín, Andrea Ortuño, quien fue rescatada junto a otra de sus hijas, de 7 años. El operativo no logró encontrar a un menor de diez años, Quique, hijo de la superviviente y de una expareja.

Los otros cinco ocupantes del barco, el capitán y miembros de la tripulación, sobrevivieron.