Detenidos el capitán y el encargado de máquinas del barco que naufragó en Indonesia con una familia valenciana
- Murieron en el naufragio el exfutbolista Fernando Martín, un hijo suyo y una hija de su esposa, que sobrevivió
- El operativo de búsqueda no encontró a otro hijo menor de la superviviente
El capitán del barco que naufragó el pasado diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo (Indonesia) con una familia española a bordo ha sido detenido, después de que la Policía le acusara de un delito de negligencia con resultado mortal, castigado con hasta 5 años de cárcel. Además del capitán, ha sido arrestado el encargado de máquinas.
Ambos habían sido identificados como sospechosos el 8 de enero, a raíz de la investigación abierta tras el naufragio del barco turístico KM Putri Sakinah en aguas de la isla de Padar, con once personas a bordo, entre ellos una familia española de seis miembros.
Las autoridades indonesias hallaron días después del accidente los cuerpos de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este, Mateo, de 9 años; y Lía, de 12 años, hija de la esposa de Martín, Andrea Ortuño, quien fue rescatada junto a otra de sus hijas, de 7 años. El operativo no logró encontrar a un menor de diez años, Quique, hijo de la superviviente y de una expareja.
Los otros cinco ocupantes del barco, el capitán y miembros de la tripulación, sobrevivieron.
El capitán no estaba a los mandos en el momento del naufragio
Según la investigación, el capitán del barco, identificado como L y de 52 años, no se encontraba a los mandos de la nave en el momento del accidente y había cedido el testigo al jefe de máquinas, MD, de 23 años.
"L fue negligente al no hacerse responsable de su cargo", apunta a EFE Fransiskus Jelahu, jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Manggarai Occidental (distrito en el oeste de la isla de Flores donde ocurrió el accidente).
El capitán autorizó que en su lugar dirigiera el barco el jefe de máquinas, quien "aceptó el trabajo sin tener en cuenta su cargo" y quien carecía de los permisos legales para tomar el mando de la nave, apuntó el oficial.