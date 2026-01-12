La madre superviviente del naufragio en Indonesia dice que "toca seguir por la mitad del equipo y honrarles"

Andrea Ortuño, la mujer valenciana que sobrevivió al naufragio de un barco turístico en Indonesia el pasado 26 de diciembre, ha roto su silencio a través de las redes sociales. Tras regresar a España, Ortuño ha compartido un emotivo mensaje de agradecimiento y resiliencia tras la tragedia en la que perdieron la vida cuatro miembros de su familia.

"Toca seguir por la mitad del equipo y honrarles el resto de mi vida", ha manifestado la superviviente, quien se describe como una persona profundamente agradecida por lo vivido con sus "cuatro ángeles". En el accidente, ocurrido en aguas del Parque Nacional de Komodo, Andrea fue rescatada con vida junto a su hija de 7 años. Sin embargo, el naufragio se cobró la vida de su hija Lía (12 años), su marido Fernando Martín y el hijo de este, Mateo (9 años). El pequeño Quique, de 10 años e hijo de Andrea, continúa oficialmente desaparecido.

"Tengo el corazón roto a pedazos"

La mujer, que ya se encuentra en Valencia, ha confesado que atraviesa un duelo extremadamente difícil, pero se apoya en sus creencias y en las muestras de afecto: "Tengo el corazón roto a pedazos, pero el alma llena del amor que estamos recibiendo. Creo en Dios, lo que me da mucha calma, y sé que ellos ya están en el cielo".

En su escrito, Andrea dedica palabras de profundo afecto a sus hijos y a su esposo, el exfutbolista y entrenador del Valencia CF femenino B, Fernando Martín. "Con mis hijos he sentido la pureza del amor incondicional y nunca los olvidaré, les hablaré en presente porque ellos serán mi guía", afirma, antes de añadir que se siente "afortunada de vivir un amor real" y que sigue "locamente enamorada" de su marido. "Elegimos ser felices y mejores juntos, y lo habíamos conseguido", reivindica.

Fin de la búsqueda en Indonesia

El regreso de Andrea a España se produce después de que las autoridades de Indonesia pusieran fin a las labores de búsqueda el pasado viernes. Tras 15 días de rastreo exhaustivo en la zona del naufragio sin hallar pistas sobre el paradero de Quique, el operativo oficial fue suspendido.

Los cuerpos de Fernando Martín y de los dos menores recuperados fueron incinerados en el país asiático antes de la repatriación. Andrea ha querido cerrar su mensaje dando las gracias "de corazón" por la solidaridad recibida en estas dos semanas de incertidumbre y dolor, asegurando que sus familiares siempre estarán a su lado.