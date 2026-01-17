Las familias despiden "con un dolor inmenso pero con serenidad" a las víctimas del naufragio de Indonesia

Las familias han despedido "con un dolor inmenso, pero con serenidad" a las víctimas del naufragio de un barco turístico en Indonesia del pasado 26 de diciembre, al tiempo que han agradecido también a la sociedad su apoyo y han asegurado que buscarán una justicia "tranquila, sin odio ni rencor; una justicia que honre su memoria y nos permita seguir adelante con dignidad".

Así lo ha expresado Álvaro Ortuño, hermano de Andrea, superviviente del naufragio junto con otra de sus hijas, antes del funeral celebrado este sábado en la parroquia de San Josemaría Escrivá de Valencia en memoria de los cuatro valencianos fallecidos en el accidente: Fernando Martín, marido de Andrea y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres menores.

Tras naufragar el barco en el que viajaban en aguas del Parque Nacional de Komodo, Andrea fue rescatada junto a su hija de 7 años, pero fallecieron su hija Lía (12 años), su marido y un hijo de este, Mateo (9 años), y Quique (10 años), hijo de Andrea y una expareja, cuya búsqueda finalizó sin éxito después de que las autoridades dieran por concluido el operativo.

Al acto han asistido representantes de las instituciones, entre otros, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé; la vicepresidenta primera de la Generalitat y consejera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero; y la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo.

Álvaro Ortuño ha expresado su "más sincero y profundo agradecimiento" a "todas las personas, colectivos, fuerzas de seguridad y a la representación consular" que han acompañado a los familiares durante "estos días tan difíciles", al mismo tiempo que también ha tenido palabras de agradecimiento para las instituciones, porque han actuado "no solo con responsabilidad política, sino con una profunda humanidad".

"Gracias a nuestras familias y a todos nuestros amigos; a quienes han estado cerca físicamente y a quienes, aun estando lejos como en Uruguay, nos han hecho llegar su apoyo. Gracias a quienes nos han escrito por redes sociales o cualquier medio, a quienes han llamado, y también a quienes, sin hacerlo, ya sea porque no han sabido o no han querido molestar, nos han tenido presentes en su pensamiento y en su corazón", ha añadido Ortuño.