Al menos 15 personas han muerto este lunes al hundirse un ferry en Filipinas, mientras que 28 permanecen desaparecidas. El barco M/V Trisha Kerstin 3, operado por Aleson Shipping, se ha hundido alrededor de la 1:50 hora local a aproximadamente 2,75 millas náuticas al noreste de la isla Baluk-Baluk, en Basilán, según la Guardia Costera. En el barco viajaban 332 pasajeros y 27 tripulantes.

El ferri había zarpado del puerto de la ciudad de Zamboanga (suroeste de Mindanao) alrededor de las 21:20 hora local domingo y se dirigía a la isla de Joló, en el archipiélago de Sulu.

Las autoridades de Basilán han difundido una lista de las personas a bordo de la embarcación identificadas hasta el momento, todas ellas de nacionalidad filipina. Entre los pasajeros hay 63 estudiantes y seis menores, y entre los fallecidos figuran una mujer y un bebé de seis meses, informa Efe.

"Las operaciones de rescate están siendo reforzadas por embarcaciones comerciales, las Fuerzas Armadas de Filipinas, agencias gubernamentales competentes y unidades del gobierno local", ha indicado la Guardia Costera.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.

El suceso más grave en la historia moderna de la navegación comercial sucedió en Filipinas en 1987, cuando el transbordador Doña Paz zozobró en aguas de Leyte tras colisionar con un petrolero y murieron 4.341 personas.