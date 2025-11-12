Ascienden a 27 los fallecidos por el azote del tifón Fung-wong en Filipinas

Al menos 27 personas han muerto por el azote del supertifón Fung-Wong en Filipinas, según un nuevo balance de víctimas divulgado este miércoles por las autoridades locales, que no descartan que este recuento pueda aumentar porque aún buscan al menos a dos desaparecidos como consecuencia del temporal.

El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (Ndrrmc) del país asiático tenía hasta ahora registrados a 18 fallecidos por el impacto del tifón, que se ha cebado de manera particular con la Región Administrativa de Cordillera, situada al norte de Manila. A ella corresponden 19 de los 27 fallecidos, víctimas de las intensas lluvias, los deslizamientos de tierra y las inundaciones que han azotado Filipinas en los últimos tres días.

Por otro lado, el número de damnificados se ha disparado hasta los 3,6 millones, según un balance que incluye a más de 170.000 familias que han acudido a los refugios temporales y a otras más de 100.000 desplazadas por el mal tiempo que reciben asistencia en la calle en 16 regiones. En total, más de 7.000 viviendas han quedado destruidas y otras 33.000 han sufrido daños parciales, mientras que las autoridades han confirmado también el derrumbe de 37 puentes y la inundación de al menos doce carreteras.

El Gobierno ha desplegado a más de 10.000 efectivos para responder a los estragos de Fung-Wong, conocido en la zona por el nombre local de Uwan. Filipinas aún no se había recuperado del paso de otro tifón, el Kalmaegi, que la semana pasada dejó al menos 232 desaparecidos y alrededor de un centenar de desaparecidos.

00.56 min Filipinas sufre dos tifones en apenas una semana