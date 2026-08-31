Continúa la búsqueda de 18 desaparecidos en un naufragio al norte de Chipre en el que han muerto ocho personas

La cifra de desaparecidos en el naufragio de un catamarán en el norte de Chipre se reduce a 18 personas coya búsqueda continúa. La embarcación Filojet, un buque de alta velocidad de 40,5 metros y propiedad de la empresa turca Filo Denizcilik, viajaba del puerto de Girne —Kirina en griego, una zona al norte de Chipre— rumbo a la ciudad turca de Mersin con 267 pasajeros y ocho tripulantes. Medios de comunicación informan que uno de los posible motivos por los que el barco naufragó fue el mal estado de su infraestructura.

Cuatro embarcaciones, equipadas con sistemas de visión nocturna, y dos helicópteros han pasado la noche buscando supervivientes, unas labores que desde esta mañana cuentan con la ayuda de drones turcos, según han informado las autoridades locales.

Fikri Ataoglu, ministro de Turismo de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, ha anunciado que este martes asistirá a la zona un buque con la capacidad de rastrear el área hasta 500 metros de profundidad. También ha precisado que 249 personas han sido rescatadas y que se lamentan ocho fallecidos, de los cuales cuatro han podido ser identificados.

Según medios locales, a su llegada a tierra tanto el capitán como los otro ocho tripulantes fueron arrestados por las autoridades turcochipriotas, bajo los cargos de homicidio por negligencia e imprudencia, y que han iniciado una investigación del incidente. Los mismos medios han asegurado que el gerente de la empresa Filo Denizcilik, propietaria de la embarcación, también ha sido detenido. El plazo inicial de los arrestos es de tres días para que los investigadores tengan tiempo suficiente para reunir los datos técnicos pendientes, que puedan revisar el cuaderno de bitácora —diario de a bordo donde se anotan, cronológicamente, todos los datos, eventos e incidencias de la navegación de un barco— de la nave y reunir todos los testimonios de los supervivientes.