António Guterres visita Chipre para retomar las negociaciones de paz entre los territorios griego y turco

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha viajado hasta la isla de Chipre para encontrarse, por separado, con el presidente del país, Nikos Jristodoulides, y con el líder de la autoproclamada como República Turca del Norte de Chipre, Tufan Erhürman.

Su intención es convencer a los dos rivales de que retomen las conversaciones de paz después de nueve años desde el último intento entre la República de Chipre y la zona norte ocupada por Turquía. Se trata de la primera visita de un líder de la Organización de Naciones Unidas al país desde que Ban Kin-moon lo hiciera en 2010.

"La ONU no puede imponer paz. Solo los chipriotas, a través de sus líderes, pueden construirla", ha asegurado Guterres en su cuenta de X.

Tras las conversaciones con ambos líderes, ha planeado encontrarse con representantes de la sociedad civil y ofrecer una cena a Jristodoulides y Erhürman antes de la reunión tripartita que tendrá lugar el miércoles. Durante este martes se reunirá con los líderes en cada uno de los lados del territorio de alto el fuego establecido en 1974.

Medios chipriotas han informado que la ONU tiene un borrador de ideas para salvar las diferencias entre ambas partes, aunque la propia Organización no ha confirmado nada todavía. La intención del presidente Jristodoulides es retomar las negociaciones que fracasaron en 2017, un modelo respaldado por la ONU que defiende una federación bizonal y bicomunitaria.

El dirigente turco, Erhürman, busca un acuerdo federal que se aleja de la idea de su antecesor, una solución de dos Estados. Sin embargo, ha asegurado que antes de involucrarse en otro proceso de negociaciones, necesitan un previo acuerdo sobre la igualdad política y las normas que regirán las conversaciones.

¿Qué es la línea de alto el fuego de Chipre? Se trata de una línea divisora en Chipre que se impuso en 1974 después de que Ankara —capital de Turquía— ocupara el territorio norte de la isla en una misión conocida como Operación Atila, una respuesta a un golpe de Estado de los grecochipriotas, respaldado por Atenas, para reunificarse con Grecia. Esta zona ocupada solo la reconoce Turquía, al contrario que la República de Chipre, reconocido por la mayoría de países del mundo. Chipre formó parte del Imperio Otomano durante más de 300 años, incluso después de la ocupación de Gran Bretaña en 1878 —finalmente, en 1925, se convirtió en colonia británica y en 1960 logró su independencia—. Hubo tres tratados que fueron necesarios para la independencia de la isla: el Tratado de Creación de la República, el Tratado de Garantía y el Tratado de Alianza. Estos documentos fueron firmados por Chipre, Grecia, Turquía y Gran Bretaña. A través de ellos se reconocía la soberanía e independencia del territorio así como su Constitución, que debían ser respetados los países firmantes. La isla no podía ser ni total ni parcialmente unida a otro Estado y su Constitución fue considerada como única en el mundo por su complejo funcionamiento. Turquía aprovechó sus salvaguardias y abusó de ellas, convirtiendo al documento en algo inoperante. Estos excesos, sumad a los intentos del presidente de reforma de la carta magna y el rechazo del Gobierno turco, crearon un ambiente de tensión que obligó a la ONU a intervenir. Las Naciones Unidas establecieron en 1964 la llamada "línea verde", una zona con presencia militar de las Fuerzas para el Mantenimiento de la Paz para reducir los enfrentamientos.