España se ha citado con Gran Bretaña en las semifinales de la Copa Davis tras su contundente victoria ante el combinado austriaco (2-0) gracias a los triunfos de Rafa Jódar y Dani Mérida ante Jurij Rodionov y Joel Schwaerzler, cediendo un set en el caso del número 10 del mundo.

Su rival será el combinado británico, que se deshizo de Alemania con la victoria de Henrry Patten y Neal Skupski ante Kewin Krawietz y Tim Puetz en el partido de dobles, después de los triunfos de Cameron Norrie y Alexander Zverev en los individuales.

Dani Mérida allanó el camino con su victoria ante ante Joel Schwaerzler en dos sets (6-4 y 6-4) y Rafa Jódar llevó la eliminatoria de cuartos de final a buen puerto con el triunfo ante Jurij Rodionov en tres sets (2-6, 6-0 y 6-1).

Quizás algo tenso por el debut, Rafa Jódar se vio superado en el arranque de su partido ante Jurij Rodionov, cediendo su saque en el tercer juego, lo que permitió al austriaco tomar una ventaja que fue creciendo con una nueva rotura en el sexto parcial hasta hacerse con el primer set (6-2).

Con el susto en el cuerpo, Jódar comenzó a enderezar el rumbo desde el inicio del segundo set, metiendo una marcha más en su velocidad de piernas para desactivar a un Rodionov que comenzó a mostrar sus primeras dudas, mientras el español encontraba su mejor versión para endosarle un rosco (6-0).

Impulsado por la inercia del segundo acto, Jódar comenzó a echar el telón al encuentro mostrando los galones que se ha ganado durante esta espectacular temporada para ganar la tercera y definitiva manga cediendo tan solo un juego (6-1) y dar a España el pase a semifinales.

Mérida allana el camino

El comienzo del partido que abrió la eliminatoria no evidenció la diferencia de ránking de los dos protagonistas en la clasificación ATP, con un Dani Mérida (42) algo más timorato a la hora de golpear, y un Joel Schwaerzler (170) que no se guardaba nada con la derecha, unas veces para bien y otras para mal, lo que permitió al español salvar dos bolas de break en sus dos primeros turnos de saque.

Dani Mérida celebra un punto ante Joel Schwaerzler en los cuartos de final de la Copa DavisAFP

Sin apenas fisuras con su saque, Schwaerzler llevó la iniciativa del choque en todo momento con velocidades medias de 215 km/h con sus primeros, lo que no evitó la rotura de Mérida en el noveno juego que le permitió ganar el primer set al saque (6-4).

La segunda manga transitó por el mismo carril que la primera, con un Dani Mérida cada vez con más confianza, lo que le permitió lograr el break en el cuarto juego e impulsarse con su servicio para cerrar la segunda manga por 6-3 y dar a España el primer punto de la eliminatoria.

El equipo español afronta otra oportunidad de lograr su séptimo título tras quedarse a las puertas en 2025 tras caer en la final ante Italia, otro de los equipos que disputan los cuartos de final, pero sin la presencia de su gran estrella, Jannnik Sinner, operado este martes de una tendinosis en la rodilla.

Copa Davis 2026 | Resumen de cuartos de final