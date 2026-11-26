El futuro de la presidencia del Banco Central Europeo ya tiene un nombre propio: el español Pablo Hernández de Cos ha sido designado por el Consejo Europeo para liderar el organismo a partir del próximo 7 de febrero cuando la francesa Christine Lagarde lo abandone. Si el guion previsto con los próximos pasos en las instituciones europeas se cumple, España, la cuarta economía de la zona euro, ocupará por primera vez en la historia el liderazgo de esta institución.

Los acontecimientos se han precipitado en las últimas horas y han despejado el camino al exgobernador del Banco de España después de que los 27 reunidos en Bruselas hayan determinado que él era el candidato idóneo para liderar la política monetaria de la eurozona. Klaas Knot, el otro candidato a ocupar el puesto, se ha mantenido en la carrera hasta el final. Sin embargo, el banquero neerlandés ha optado por retirar su candidatura minutos antes del comienzo del Consejo Europeo porque no contaba con los apoyos suficientes después de que Francia y Alemania dieran su apoyo a de Cos para la presidencia a cambio de obtener cada uno de ellos un asiento en el comité ejecutivo del BCE.

Alemania tendrá el puesto de economista jefe con Markus Brunnermeier mientras que Francia dispondrá de la cartera de operaciones de mercado de la mano de Laurence Boone.Klaas Knot queda fuera de la cúpula del BCE, pero su nombre suena como principal alternativa para dirigir otro organismo financiero europeo de primer nivel a finales de 2027: el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Tras ser designado como el candidato oficial de los 27 por consenso, Hernández de Cos debe comparecer en una audiencia pública ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo que está prevista para el próximo 7 de diciembre. Tras analizar la letra pequeña de su proyecto de política monetaria para la eurozona, el pleno del Parlamento Europeo votará y emitirá un dictamen. En paralelo, la cúpula directiva del BCE tiene que emitir un informe técnico para ratificar que la persona propuesta cumple con los requisitos del Tratado; es decir, que posee "reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios", sin valoraciones políticas.

Es importante saber que los análisis sobre el candidato del Parlamento Europeo y el Consejo de Gobierno del BCE son preceptivos, pero no vinculantes, no existe una obligación legal de respetarlos, aunque un rechazo político en la Eurocámara invalidaría en la práctica al candidato.

Entonces, llega el último paso: la votación. Con los informes del BCE y del Parlamento con la idoneidad del candidato sobre la mesa, los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro votan en el seno del Consejo Europeo. El nombramiento oficial requiere el voto favorable por mayoría cualificada reforzada. O lo que es lo mismo, el respaldo de al menos el 72% de los países de la zona euro que sumen, como mínimo, el 65% de la población del bloque.

Teniendo en cuenta que todo está ya muy atado y que el candidato español cumple con todos los requisitos técnicos que se le solicitan, la votación se trasladará en principio al Consejo Europeo del 17 y 18 de diciembre de 2026 para aprobar el nombramiento oficial definitivo.

El presidente del Consejo, el portugués António Costa, ha destacado en redes sociales que el pacto alcanzado este jueves "allana el camino" para ese visto bueno a mediados del próximo mes. Eso sí, el relevo del banquero español al frente del BCE llegará el 7 de febrero, último día de la presidencia de la francesa Christine Lagarde.

El gobierno español celebra la elección

El gobierno español ha celebrado el respaldo unánime del Consejo Europeo a la candidatura de Pablo Hernández de Cos y ha declarado que es una excelente noticia para España y, sobre todo, para Europa.

"Estamos convencidos de que la experiencia, la independencia y la capacidad de diálogo de Hernández de Cos serán un activo inestimable para que el BCE pueda afrontar una coyuntura compleja, marcada por la incertidumbre y la volatilidad" ha señalado en fuentes el Ministerio de Economía. Y ha destacado que "se consolida la creciente influencia de España en las principales instituciones de la Unión Europea. España no solo es la gran economía que más crece de la eurozona, sino que ofrece ideas, soluciones y perfiles de primer nivel".

El presidente del Gobierno ha destaca en redes sociales que son ya tres los españoles con altos cargos en las instituciones comunitarias: Al frente del Banco Central Europeo, al frente de la Vicepresidencia primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y al frente del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño.

Hernández de Cos, un tecnócrata puro con perfil moderado

Pablo Hernández de Cos tiene un perfil muy diferente al de su predecesora. Si Christine Lagarde ha sido una presidenta del BCE con un talante más político, el del español es completamente técnico. Se le considera un tecnócrata puro con una trayectoria completamente afín con el liderazgo del Banco Central Europeo. Tiene 55 años y es madrileño. Se licenció en Empresariales y Derecho y es doctor en Ciencias Económicas. Fue gobernador del Banco de España entre 2018 y 2024, presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y, desde julio de 2025, es director general del Banco de Pagos Internacionales, el conocido como 'banco de los bancos centrales'. Esta experiencia lo sitúa como un absoluto experto en política monetaria.

Además, dentro del Consejo de Gobierno del BCE se le considera una figura con enfoque moderado y dialogante. A la espera de verle tomar decisiones que ratifiquen las expectativas, Hernández de Cos está considerado un presidente dovish, más cercano a las llamadas 'palomas'; es decir, más sensible al crecimiento económico frente al perfil más duro y austero, hawkish, 'halcón', que siempre ha caracterizado al que hasta ahora había sido su rival, Klaas Knot. Precisamente ese talante más moderado y dialogante es lo que ha provocado que países como Francia y los socios del sur de Europa hayan visto en el español al candidato más adecuado.

También ha tenido que ver en el apoyo de los socios europeos el consenso que ha generado en España. En un contexto político de alta polarización, Pablo Hernández de Cos ofrece una imagen de absoluta independencia institucional. Fue nombrado gobernador del Banco de España en 2018 durante el Gobierno del Partido Popular bajo la presidencia de Mariano Rajoy y ahora ha sido propuesto para el BCE por el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez con el respaldo explícito del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Los retos que enfrenta el futuro presidente del BCE

Cuando Pablo Hernández de Cos asuma la presidencia del Banco Central Europeo en febrero de 2027, su principal desafío será gestionar el repunte inflacionario provocado por el shock energético derivado de la guerra en Oriente Medio en un entorno de crecimiento económico que está moderándose y que ha colocado al BCE en un ciclo de endurecimiento monetario.

Por delante tiene ese complejo objetivo de ir tomando decisiones 'dato a dato', como suele gustar en el seno del organismo, para conseguir llevar a un IPC que ha escalado por encima del 4% al objetivo del 2% sin asfixiar un crecimiento de las economías de la eurozona que apenas sube del 1%.

A esto se suman proyectos estructurales clave heredados de la etapa de Christine Lagarde, como el despliegue del euro digital con las pruebas a escala real programadas para el segundo semestre de 2027 y la reducción del balance de la institución, además del control de las primas de riesgo y las deudas soberanas de países que preocupan, como es el caso de Francia.