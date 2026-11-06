Pablo Hernández de Cos, un perfil 'dovish' para presidir el BCE: el candidato español es el favorito de los economistas

Este viernes ha llegado la fecha tope y España ha cumplido con el guion establecido y ha presentado formalmente la candidatura de Pablo Hernández de Cos para presidir el Banco Central Europeo (BCE) una vez se produzca la salida de Christine Lagarde, anunciada para el próximo 7 de febrero de 2027.

La propuesta ha sido enviada oficialmente por el ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, al presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis.

Una vez se han cumplido los plazos de presentación, Cuerpo defenderá formalmente la propuesta de España durante la reunión del Eurogrupo programada para el próximo 9 de noviembre. La decisión final requerirá una mayoría cualificada reforzada entre los países miembros de la zona euro.

Concretamente ha sido a las 17.00 horas de este viernes cuando ha culminado el plazo para presentar candidaturas y, tras descartarse que se presentara algún "tapado" (un candidato inesperado), Pablo Hernández de Cos se enfrenta a un solo rival: el exgobernador del banco central neerlandés, Klaas Knot.

Hernández de Cos, el favorito de los economistas

Las principales encuestas realizadas a analistas, expertos en política monetaria y economistas sitúan a Pablo Hernández de Cos como el favorito desde un punto de vista técnico para suceder a Lagarde al frente del BCE, pero lo cierto es que Knot le sigue muy de cerca.

Un sondeo del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF) entre especialistas en política monetaria concluyó que De Cos es el candidato con el perfil técnico más cualificado.

Además, la última encuesta Bloomberg entre economistas, señala que Hernández de Cos también lidera ahí las preferencias. Un total de 12 expertos lo señalan como el candidato ideal, frente a los 9 que se decantan por Klaas Knot.

Incluso el diario financiero Financial Times concluye que los economistas europeos se inclinan por el candidato español frente al neerlandés por su sólida reputación internacional.

¿Qué caracteriza a cada perfil?

Hernández de Cos es actualmente director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI) y fue gobernador del Banco de España. Los expertos lo consideran dovish (paloma), lo que quiere decir que presenta un perfil moderado en política monetaria. Cuenta con el apoyo explícito de la presidenta saliente, Christine Lagarde, quien ya alabó públicamente su "intelecto y capacidad". En nuestro país, tiene el respaldo conjunto del Gobierno de Pedro Sánchez y del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Negocia apoyos clave en París y Berlín.

Frente a él, Klaas Knot. Fue gobernador del Banco Central de los Países Bajos (DNB) entre 2011 y 2025. Tiene un perfil más hawkish (halcón), muy defensor de la disciplina fiscal rigurosa y del control estricto de la inflación. Cuenta con el respaldo del bloque de los países del norte de Europa.

El 'juego de tronos' de la política monetaria europea

Aunque Pablo Hernández de Cos sea el favorito de los economistas, lo cierto es que la decisión final sobre quién presidirá el BCE depende más bien de las negociaciones geopolíticas y del encaje de bolillos diplomático que de características puramente técnicas.

Pero es que, además, el nombramiento de la nueva cabeza del Banco Central Europeo coincide con la mayor reestructuración del BCE desde su fundación con tres salidas clave en la primera mitad de 2027. Al adiós de la presidenta en febrero, se suma la salida anticipada de la influyente consejera alemana Isabel Schabel que se va el 3 de enero para incorporarse como consejera financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del economista jefe. El irlandés Philip Lane abandona su cargo en mayo de 2027.

Por tradición histórica, las grandes potencias exigen su cuota de poder. Como la presidencia la deja una francesa (Lagarde) y el asiento alemán (Schnabel) queda libre, Francia ha sugerido que podría apoyar al candidato del norte (el neerlandés Klaas Knot) para presidir el BCE a cambio de quedarse ellos con el puesto de economista jefe que deja Philip Lane.

Lo que España argumenta a su favor es que ya no tiene ningún asiento en la cúpula porque Luis de Guindos dejó la vicepresidencia en mayo y que a nuestro país, que es la cuarta economía de la zona euro, le corresponde legítimamente recuperar peso institucional y liderar el organismo con la candidatura de Hernández de Cos.

¿Cómo es el proceso para elegir al nuevo presidente del BCE?

La designación no es una votación popular ni una decisión unilateral, sino un engranaje de cuatro fases clave que equilibra el poder político de los Gobiernos de los 27 con el criterio técnico y parlamentario de la Unión Europea.

La negociación arrancará formalmente en el Eurogrupo del próximo lunes 9 de noviembre. Allí Carlos Cuerpo será el encargado de presentar oficialmente la candidatura de Hernández de Cos y los ministros de Finanzas de la zona euro examinarán las dos candidaturas oficiales.

Posteriormente, y cuando avancen las negociaciones informales de las que hablábamos, el Consejo de la Unión Europea adoptará de manera oficial una recomendación con el nombre del candidato final.

A continuación, el elegido debe comparecer en una audiencia pública ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo. Tras analizar la letra pequeña de su proyecto de política monetaria para la eurozona, el pleno del Parlamento Europeo vota y emite un dictamen. En paralelo, la cúpula directiva del BCE emite un informe técnico para ratificar que la persona propuesta cumple con los requisitos del Tratado; es decir, que posee "reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios", sin valoraciones políticas ni propone rivales.

Es importante saber que los análisis sobre el candidato del Parlamento Europeo y el Consejo de Gobierno del BCE son preceptivos, pero no vinculantes, no existe una obligación legal de respetarlos, aunque un rechazo político en la Eurocámara invalidaría en la práctica al candidato.

Entonces, llega el último paso: la votación. Con los informes del BCE y del Parlamento con la idoneidad del candidato sobre la mesa, los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro votan en el seno del Consejo Europeo. El nombramiento oficial requiere el voto favorable por mayoría cualificada reforzada. O lo que es lo mismo, el respaldo de al menos el 72% de los países de la zona euro que sumen, como mínimo, el 65% de la población del bloque.

Las negociaciones se acelerarán en la cumbre extraordinaria del Consejo Europeo fijada para los días 26 y 27 de noviembre en Bruselas con el objetivo de que el Consejo Europeo del 17 y 18 de diciembre de 2026 apruebe el nombramiento definitivo.