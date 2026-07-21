España oficializa la candidatura de Pablo Hernández de Cos para presidir el Banco Central Europeo tras Lagarde
- El Gobierno propondrá al exgobernador del Banco de España para suceder a Christine Lagarde
- De Cos es el gran favorito de los expertos internacionales por su amplia trayectoria y prestigio técnico
RTVE ha confirmado que el Gobierno de España presentará formalmente la candidatura de Pablo Hernández de Cos para ocupar la presidencia del Banco Central Europeo (BCE). De esta manera, España busca liderar por primera vez en su historia la institución encargada de dirigir la política económica de los países que comparten el euro.
El actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI) y exgobernador del Banco de España es el nombre elegido para suceder a Christine Lagarde, cuyo mandato oficial finaliza en octubre de 2027.
Según diversas fuentes, el Ministerio de Economía, encabezado por Carlos Cuerpo, mantiene contactos frecuentes con el economista para coordinar esta misión, considerándolo la única opción real de nuestro país para alcanzar este puesto de máxima relevancia europea.
Prestigio internacional indiscutible
La elección de Hernández de Cos no es casual. El banquero español aparece como el gran favorito en las quinielas de analistas internacionales y publicaciones especializadas como Financial Times o Bloomberg.
Su perfil destaca por una sólida preparación técnica y una carrera profesional que siempre ha estado muy vinculada a las instituciones de Fráncfort, donde ya ha trabajado como asesor y miembro del Consejo de Gobierno del BCE.
En una entrevista con la actual presidenta del BCE el pasado mes de mayo, Lagarde se refería a De Cos en TVE como "un tipo maravilloso”, al ser preguntada por nuestro compañero Arturo Lopo sobre las quinielas de su sucesión.
"¿Y maravilloso como presidente del BCE?", preguntaba Lopo. “No me corresponde a mí decidir, sino a los líderes (europeos) y debo abstenerme de señalar a alguno. Sé que ya están en plena carrera (para la sucesión)”, respondía Lagarde.
El candidato De Cos y la presidenta Lagarde compartieron Consejo de Gobierno en el BCE durante la pandemia y la escalada histórica de los tipos de interés.
Y aunque el apoyo del Gobierno es un paso fundamental, la decisión final dependerá de una compleja negociación diplomática en Europa.
Hernández de Cos deberá competir con otros aspirantes de peso procedentes de Alemania y los Países Bajos. Si finalmente es elegido por los líderes de la Unión Europea, el español se convertiría en el guardián de la estabilidad de precios y el valor de nuestra moneda durante los próximos ocho años.
¿Quién es el candidato?
Pablo Hernández de Cos (Madrid, 1971) cuenta con una trayectoria de excelencia en el ámbito económico y jurídico. Es doctor en Economía por la Universidad Complutense, además de licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF y en Derecho por la UNED.
Su carrera profesional ha estado marcada por su servicio en el Banco de España, institución que llegó a dirigir como gobernador entre 2018 y 2024. Durante ese periodo, también formó parte del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
Su reconocimiento traspasa fronteras: ha presidido el Comité de Basilea y actualmente es el director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) en Suiza. Es valorado internacionalmente por su independencia técnica y su profundo conocimiento del funcionamiento de los mercados financieros europeos.