España oficializa la candidatura de Pablo Hernández de Cos para presidir el Banco Central Europeo tras Lagarde

RTVE ha confirmado que el Gobierno de España presentará formalmente la candidatura de Pablo Hernández de Cos para ocupar la presidencia del Banco Central Europeo (BCE). De esta manera, España busca liderar por primera vez en su historia la institución encargada de dirigir la política económica de los países que comparten el euro.

El actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI) y exgobernador del Banco de España es el nombre elegido para suceder a Christine Lagarde, cuyo mandato oficial finaliza en octubre de 2027.

Según diversas fuentes, el Ministerio de Economía, encabezado por Carlos Cuerpo, mantiene contactos frecuentes con el economista para coordinar esta misión, considerándolo la única opción real de nuestro país para alcanzar este puesto de máxima relevancia europea.