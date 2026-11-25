El jueves 26 de noviembre, RTVE emitirá en directo el debate a cuatro entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio). A tres días de las elecciones generales, este último gran enfrentamiento televisivo de la campaña estará organizado por la Academia de Televisión y se celebrará desde el plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group, en Tres Cantos (Madrid). Los cuatro candidatos se reunirán por primera vez en un mismo plató en el transcurso de esta campaña.

Especiales informativos Debate a cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno: 26 de noviembre en RTVE RTVE emite el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales 2026 Ver ahora

Moderado por María Casado, presidenta de la Academia de Televisión, se emitirá en La 1, el Canal 24 horas y en RTVE Play. No es la primera vez que Casado asume este papel, también lo hizo en el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

En Televisión Española, Pepa Bueno estará al frente del espacio previo al debate a cuatro entre los candidatos de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio. Podrá seguirse desde las 20:00h a través de La 1, el Canal 24 horas, TVE Internacional y RTVE Play. Una vez finalizado el debate, la programación continuará con un análisis del encuentro, en el que Bueno estará acompañada por expertos y politólogos. Los Servicios Informativos de TVE también desplegarán un dispositivo especial para la cobertura del evento.

De vivienda a política exterior, los cinco bloques

Con una duración aún pendiente de concretar, el debate repetirá los cinco bloques temáticos tratados en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: Vivienda; Economía y fiscalidad; Política social y servicios públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y Migración y política exterior. Queda por confirmar también si cada candidato contará con un minuto de oro al cierre.

Revive el cara a cara entre Sánchez y Feijóo

El primer debate electoral de esta campaña entre Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) giró principalmente en torno a tres cuestiones: vivienda, corrupción e inmigración. Una cita que se caracterizó por el tono comedido del aspirante socialista frente a la actitud incisiva del candidato popular.

Especiales informativos Debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado el debate electoral cara a cara previo a las elecciones generales 2026 rtve play

Lo mejor del debate a ocho portavoces

El debate a ocho de RTVE ha vuelto a evidenciar la división política que se ha mantenido en el Congreso durante los últimos tres años. Los ocho portavoces parlamentarios, Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu) y Maribel Vaquero (EAJ-PNV), han podido confrontar sus posturas sobre los tres bloques temáticos. Por un lado, PP y Vox han coincidido en sus críticas al bloque de izquierdas, especialmente en materia de corrupción.

Especiales informativos Debate a ocho entre los portavoces parlamentarios de las elecciones 2026 En el debate participan los portavoces parlamentarios de ocho formaciones políticas con grupo en el Congreso. rtve play

Hora, canal y dónde ver en TV el debate a cuatro de las elecciones generales 2026

El debate a cuatro entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau podrá verse este jueves 26 de noviembre, a partir de las 22:00 horas, en La 1 y el Canal 24 horas, así como en streaming a través de RTVE Play. También podrá seguirse minuto a minuto en RTVE.es y a través de RNE.