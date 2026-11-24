La crisis migratoria en El Hierro se agrava con la llegada este martes de 15 embarcaciones con 2.121 migrantes a bordo, entre ellos un fallecido y una niña de cuatro días nacida en el Atlántico, según los datos de Salvamento Marítimo. Se bate así el anterior récord de llegadas diarias en la ruta canaria, del pasado sábado 14 de noviembre, cuando 1.580 personas llegaron a las islas, la gran mayoría a El Hierro.

Con solo 12.000 habitantes, en lo que va de noviembre han llegado a la isla prácticamente la misma cantidad de migrantes, lo que ha puesto al límite la capacidad de acogida. Los traslados a Tenerife y a la Península, eso sí, se han acelerado y están "funcionando razonablemente bien", tal y como ha afirmado el presidente canario, Fernando Clavijo. Ya han sido trasladadas unas 370 personas a Tenerife y está previsto que el miércoles sean más de 800.

Aun así, cientos de personas se agolpan en la tarde de este martes en el muelle de La Restinga esperando su derivación. Los autobuses trabajan contrarreloj para llevarlos a los tres recursos habilitados en la isla: el polideportivo, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en Valverde, la capital de la isla, y el monasterio del municipio de Frontera, este último para unidades familiares. Los centros se encuentran sobrepasados y están atendiendo por encima de sus posibilidades.

En tres décadas de historia de la ruta canaria, la cifra más alta hasta este año eran las 1.461 personas rescatadas el 7 de noviembre de 2020, cuando el epicentro de las llegadas era Arguineguín, en Gran Canaria. Este dato se rebasó el pasado 14 de noviembre, con 1.580 migrantes llegados en 13 cayucos a El Hierro (1.327), uno a Gran Canaria (203) y uno a Tenerife (50), y ha vuelto a pasar de nuevo este martes.

Según recoge Efe, entre los rescatados este martes, hay nacionales de ocho países africanos (Gambia, Senegal, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Burkina Faso, Mauritania y Mali y un refugiado de Yemen) y se encuentran 177 mujeres y 107 menores.

Decenas de mujeres y menores en las pateras

En El Hierro han trabajado sin descanso durante todo este martes cinco embarcaciones de Salvamento Marítimo, cuatro guardamares y una patrullera de la Guardia Civil.

La primera embarcación ha arribado de madrugada. A las 03.15 horas terminaba el desembarco en la Restinga de un cayuco que transportaba a 190 migrantes de origen subsahariano -162 hombres, 20 mujeres y 8 menores- que había sido detectado a unas 10 millas al este-sureste del puerto. El Centro de Coordinación de Salvamento de Tenerife movilizó la Salvamar Acrux, que localizó la embarcación y realizó el acompañamiento hasta el puerto.

Seguidamente, a las 03.42 horas, la Salvamar Navia —embarcación de búsqueda y salvamento (SAR) de Salvamento Marítimo con base en el puerto de La Restinga— ha terminado de desembarcar a 217 personas de origen subsahariano, de ellas 13 mujeres y 18 menores, que había rescatado previamente la Guardamar Caliope.

En tercer lugar, la Salvamar Dipha realizó el acompañamiento de otro cayuco cuyo desembarco finalizó a las 4:34 horas con 216 personas (183 hombres, 21 mujeres y 12 menores).

Además, la Navia ha acompañado al mismo muelle de La Restinga a otra embarcación avistada a 12,3 millas náuticas y en la que iban otras 171 personas, 23 mujeres y 18 menores entre ellas. Su desembarco ha finalizado a las 06.30 horas.

En torno a las 8.50 horas ha atracado por sus propios medios otro con alrededor de 100 personas, que ha sido acompañado a puerto por la Salvamar Navia y la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil.

Ya por la tarde, la Salvamar Acrux, acompañada de esta patrullera de la Guardia Civil, ha acompañado a dos cayucos a La Restinga con 140 personas (93 varones, 37 mujeres y 10 menores) y 208 personas (152 varones, 36 mujeres y 20 menores) respectivamente. Han desembarcado a las 14.10 hora local.

Más tarde, a las 17.12 horas ha llegado, acompañado por el Salvamar Diphda, un cayuco con 49 personas de origen subsahariano (46 hombres, una mujer y dos menores).

A las 18:30 ha arribado otra embarcación al puerto de La Restinga, auxiliada por la Salvamar Mizar, con base en La Gomera. En ella viajaban 119 personas: 110 hombres, ocho mujeres y un niño.

A esta se suman otras dos embarcaciones de las que no consta hora de llegada. Una, acompañada por la Salvamar Navia, con 93 personas a bordo (entre ellas cinco mujeres y cinco menores), y otro cayuco que ha llegado por sus propios medios con 47 personas (entre ellas una mujer y nueve menores).

Más tarde ha llegado una undécima embarcación, con 53 personas. Además, a última hora de la tarde, ya de noche, se ha informado de la llegada de cuatro nuevos cayucos. Los dos primeros, con 53 personas y 157 personas a bordo, entre ellas 11 mujeres y 13 menores. Los dos últimos, que han sido recogidos juntos en una embarcación de Salvamento Marítimo, llevaban a bordo 126 y 172 personas, respectivamente.

Reactivación de la ruta por las condiciones de navegación

Las llegadas en las últimas horas se suman al rescate el lunes de un total de seis cayucos en El Hierro y otros dos en Tenerife con 812 inmigrantes a bordo, entre ellos 73 mujeres y 48 menores, según confirmaron a RTVE Noticias fuentes de Salvamento Marítimo.

Pese a que la semana pasada se relajó la llegada de embarcaciones, el mes de noviembre está alcanzando cifras históricas de llegadas de embarcaciones irregulares. La mayoría llegan desde Senegal, Gambia y Guinea Conakry, los principales países de origen.

Telediario Matinal El Hierro vive en una nueva jornada de presión migratoria Ver ahora

El Gobierno aprueba una partida para destrucción de cayucos y pateras

Este martes, por tercera semana, se ha celebrado una nueva reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración centrada en Canarias, en la que se ha hecho balance de la situación que viven las islas y a la que han asistido también el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.

Tras el encuentro, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado la aprobación en Consejo de Ministros de una partida adicional para la destrucción de las embarcaciones precarias que quedan tras el arribo de los migrantes. "Ampliar en otro millón y medio, había (ya) un millón y medio, las partidas de política territorial que están destinadas a la destrucción de los cayucos y pateras. Era importante ampliarla porque las cantidades habían quedado ya insuficientes", ha dicho.

Torres también ha aclarado que el Real Decreto Ley que modificó en 2024 el artículo 35 de la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas tiene una vigencia hasta julio de 2027. "Está blindado, ¿por qué? Porque lo que se establece es que a partir de ahí, de julio de 2027, se exige la mayoría absoluta del Congreso o la unanimidad de la Conferencia Sectorial de Infancia para su permanencia. Y está claro que con el actual Gobierno de España esto permanecerá", ha subrayado.

Clavijo dice que el trabajo del Gobierno central no está surtiendo "el efecto deseado"

En otra rueda de prensa al término de la comisión interministerial, Clavijo ha insistido en la necesidad de trabajar con los países de origen de los migrantes. Aunque ha revelado que, por ahora, las acciones que se están "tratando de realizar" en esos lugares "no están teniendo efecto".

"No sabemos si es por falta de colaboración de las autoridades de Gambia y Senegal o si es por alguna complejidad de relaciones exteriores o de la propia Unión Europea, pero la solicitud que hacíamos de que se intensificase la labor diplomática y la implicación de la propia UE en los países de origen no está teniendo el resultado deseado", ha lamentado.

Clavijo ha recordado que, mientras se mantenga una situación del mar favorable, hasta diciembre, o se consigue trabajar más con esos países mediante el despliegue allí de efectivos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) "o continuarán llegando pateras".

"El trabajo que se ha ido realizando por parte del Gobierno de España, no sabemos si en colaboración con la UE o no, no está surtiendo el efecto deseado", ha remarcado. "Y una vez que llegan (los migrantes), si bien las derivaciones y el tratamiento con el hospital de campaña ha mejorado en estas semanas, nos preocupa el tratamiento de los cayucos y el impacto de suciedad que dejan en el muelle", ha afirmado. El jefe del Ejecutivo regional también ha apelado a la necesidad de trabajar en el reacondicionamiento del puerto para que pueda ir recuperando poco a poco la normalidad. "Que nunca será la que teníamos antes, porque en la medida que llegan los cayucos, obviamente se tienen que atender", ha incidido.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, valora en rueda de prensa las decisiones tomadas por la Comisión Interministerial de Inmigración ante la constante llegada de cayucos a las islas, que han recibido casi 13.000 inmigrantes solo en noviembre, este martes en Madrid.EFE/ Borja Sanchez-trillo

Más de 3.300 menores tutelados

Clavijo ha cifrado en 3.325 los menores migrantes tutelados por el Gobierno canario. "Si sigue el ritmo, de aquí a final de año podríamos situarnos por encima de los 4.000, que eran los menores que teníamos en 2024 cuando se activó la modificación del artículo 35 (de la Ley de Extranjería para asegurar la derivación de menores migrantes). Y si bien en este caso se está trabajando para acelerar la derivación a otras Comunidades, nos estamos encontrando tanto en Canarias como en el Ministerio con muchas dificultades para dar esas plazas", ha agregado.

El presidente autonómico ha revelado que se explora la opción de que la Fiscalía llegue a emitir órdenes para que colaboren las Comunidades "adonde tienen que llegar estos menores". Y también la posibilidad de que ONG se puedan hacer cargo de esos niños y niñas "aunque hasta que se acabe el trámite" la tutela la siga manteniendo Canarias. Según ha destacado, Navarra y País Vasco están colaborando "de manera muy fluida".

Clavijo ya había exigido el lunes al Gobierno que en el Consejo de Ministros de este martes -el último de la legislatura- blinde la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para asegurar la derivación de menores migrantes y no dependa de la "inestabilidad" de que sea renovado cada año.