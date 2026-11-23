Huelva tendrá una escultura, en forma de ángel de la guarda, dedicada a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda. La obra del escultor Martín Lagares, donada por él, irá frente a la estación de trenes de la capital onubense. Aquí se dirigían los pasajeros del Alvia de Renfe que el 18 de enero de 2026 chocó con un tren Iryo a la altura de Adamuz (Córdoba). En esta tragedia perdieron la vida 46 personas y más de cien sufrieron heridas. Muchas de las víctimas eran de la provincia de Huelva.

El monumento de recuerdo lo promueve la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santo Ángel de Huelva, con el respaldo del Ayuntamiento, que gobierna Pilar Miranda (PP). En este centro religioso estudió como interna en su adolescencia Fátima Báñez, antigua ministra de Trabajo, que fue una de las 69 personas que perdieron la vida el 28 de octubre en el accidente de Urda (Toledo), también en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Alejandra Olaya, vicepresidenta de la asociación del Santo Ángel, cuenta que la idea les surgió tras el accidente de Adamuz, que conmovió a la provincia, pero que tras la tragedia de Urda, en la que murió su compañera Báñez, decidieron ampliar su sentido a todas las víctimas ferroviarias de este funesto año.

Trabajan ahora a contrarreloj, porque quieren inaugurar la escultura el próximo 18 de enero, primer aniversario del accidente de Adamuz. Esta mañana se están reuniendo con dos responsables técnicas de la delegación municipal de Urbanismo para determinar el emplazamiento exacto y tamaño del monumento. Irá en una esquina de la avenida Escultora Miss Whitney de Huelva (la artista estadounidense que diseñó el gigantesco Cristóbal Colón de la ciudad), junto a la Dirección General de Tráfico y mirando hacia la estación de trenes, al fondo, que está en terreno de ADIF, del Ministerio de Transportes.

Esquina de la avenida Escultora Miss Whitney de Huelva, con la estación de tren al fondo, donde se colocará la escultura en recuerdo de las víctimas de Adamuz y Urda.Miguel Lanchares

Una imagen secreta

No revelan aún el boceto de la escultura de Martín Lagares (presentado en una reunión la semana pasada a la alcaldesa), pero Alejandra Olaya sí avanza que tendrá la forma de un ángel custodio o ángel de la guarda, en referencia a esos otros "ángeles" de carne y hueso que fueron para los pasajeros las personas que los ayudaron en los lugares de las tragedias, ya fueran profesionales de emergencias y seguridad, pasajeros o vecinos de la zona.

Por teléfono, el escultor y donante de la obra explica que la modelará en barro durante diciembre, para luego crear la figura final en piedra artificial.

El escultor Martín Lagares, que hará y donará la escultura por las víctimas de tren, trabaja en otra obra en su taller.Cortesía de Martín Lagares

Asociación de Víctimas de Adamuz

Para esta iniciativa, la asociación de antiguos alumnos del Santo Ángel ha preferido no involucrar a la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, muy activa en Huelva. El portavoz de este colectivo, Mario Samper, dice que se han enterado del proyecto de memorial a través de la prensa, pero matiza que lo reciben "positivamente", como a cualquier otro homenaje o recuerdo.

Samper recuerda que su asociación se ofrece a ayudar a las víctimas de Urda, con las que celebrarán una asamblea informativa en Madrid el 26 de noviembre. Para ellas han creado un grupo de información en Whataspp. El portavoz de la Asociación de Víctimas de Adamuz señala que los principales partidos han apoyado su propuesta para firmar un Pacto de Estado sobre la seguridad de los trenes españoles, salvo el Partido Popular, "que se ha negado". Por eso pide, en la recta final de la campaña electoral, que la formación de Alberto Núñez Feijóo se sume también.