23 minutos, 69 víctimas y muchas preguntas: los fallos detrás del choque de dos trenes de alta velocidad en Urda

A las 7.54h del miércoles, el tren Iryo 6076 salió de Atocha hacia Sevilla. Llevaba 147 viajeros y 5 tripulantes en ocho coches. Diez minutos después, a las 8.04h, el AVE 02080 iniciaba el mismo viaje con 379 pasajeros y siete tripulantes, también en ocho coches. A continuación repasamos lo que se sabe de lo que ocurrió en los 23 minutos que transcurren desde que el sistema de seguridad principal falla hasta que el choque entre ambos trenes acaba provocando uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de España.

Para que un tren de alta velocidad impacte contra otro tuvo que darse una concatenación de fallos, según se extrae de las primeras explicaciones que ha dado el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Un primer fallo es que se cayera el sistema LZB que regula la circulación. Otro, que el Centro de Control de Adif permitiera al maquinista del AVE reanudar la marcha a velocidad normal. Un tercero, que el tren Iryo no pudiera moverse y que nadie se percatara de que el AVE se dirigía a toda velocidad contra él. La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT) recalca que “todas las hipótesis” sobre las causas del accidente “están abiertas” en la primera nota informativa, publicada el jueves.

Así funciona el protocolo de seguridad ¿Cómo funcionan los sistemas de seguridad automáticos de alta velocidad en la línea que une Madrid con Sevilla? El sistema principal en ese tramo es el LZB o Sistema de Control del Tráfico Ferroviario con Supervisión Continua, que se basa en la comunicación constante entre cada tren y los cables tendidos a lo largo de la vía. De ese modo controla en todo momento la velocidad para poder frenar si va más rápido de lo debido y hay riesgo de alcance. InfografíaRTVE Fuente: Reglamento de Circulación Ferroviaria y elaboración propia En caso de avería del LZB los trenes en circulación se paran y se pasa al protocolo BSL (Bloqueo de Señalización Lateral), que conlleva la circulación de los trenes conforme a las señales situadas a lo largo de la vía. Como respaldo, además, entra en escena el sistema de seguridad llamado ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático). Cuando el tren pasa por encima de una serie de aparatos desplegados en determinados puntos de la vía recibe información de si en los próximos kilómetros hay señales en rojo que obliguen a detenerse. Pero esos avisos no indican si hay otro tren delante. El sistema ASFA puede llegar a activar automáticamente el freno de emergencia ante una señal en rojo, pero “lo que dice el reglamento es que el maquinista puede rebasarla si dispone de autorización reglamentaria. Como la que el AVE recibió de Atocha”, explica Fernando Minaya, ingeniero civil y perito judicial.