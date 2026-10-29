La Seminci de Valladolid suspende la gala de clausura en señal de respeto a las víctimas del accidente de Urda
- Seminci mantiene la programación cinematográfica en las salas de Valladolid, incluyendo la película de clausura
- El palmarés se dará a conocer el sábado por la mañana en un acto informativo
La dirección de la Semana Internacional de Cine de Valladolid ha decidido suspender la gala de clausura de la 71ª edición de Seminci y la alfombra, prevista para el sábado 31 de octubre en el Teatro Calderón, en señal de respeto y solidaridad con las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, sus familiares y las personas heridas. La decisión se adopta en el contexto de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de España.
Seminci dará a conocer el palmarés de esta edición en un acto informativo el sábado 31 de octubre por la mañana. A las 20.00 h en el Teatro Calderón, la Semana Internacional de Cine de Valladolid pondrá el punto final a su 71 edición con la proyección de Hombre al agua, de Gael García Bernal, película de clausura, precedida de un resumen de lo que ha sido el festival y un reconocimiento a los cineastas y las películas premiadas. Se anulan también la retransmisión televisiva de la ceremonia en La 2 y RTVE Play y las actividades de Seminci Noche.
La programación cinematográfica prevista en las salas de Valladolid continuará con normalidad, así como las convocatorias gráficas e informativas de Seminci.
El festival quiere trasladar sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas y expresar su apoyo a las personas heridas.