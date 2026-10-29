La Seminci de Valladolid suspende la gala de clausura en señal de respeto a las víctimas del accidente de Urda

La dirección de la Semana Internacional de Cine de Valladolid ha decidido suspender la gala de clausura de la 71ª edición de Seminci y la alfombra, prevista para el sábado 31 de octubre en el Teatro Calderón, en señal de respeto y solidaridad con las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, sus familiares y las personas heridas. La decisión se adopta en el contexto de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de España.

Seminci dará a conocer el palmarés de esta edición en un acto informativo el sábado 31 de octubre por la mañana. A las 20.00 h en el Teatro Calderón, la Semana Internacional de Cine de Valladolid pondrá el punto final a su 71 edición con la proyección de Hombre al agua, de Gael García Bernal, película de clausura, precedida de un resumen de lo que ha sido el festival y un reconocimiento a los cineastas y las películas premiadas. Se anulan también la retransmisión televisiva de la ceremonia en La 2 y RTVE Play y las actividades de Seminci Noche.

La programación cinematográfica prevista en las salas de Valladolid continuará con normalidad, así como las convocatorias gráficas e informativas de Seminci.

El festival quiere trasladar sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas y expresar su apoyo a las personas heridas.